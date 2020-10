Karlsruhe – Verkehrskontrollen in Karlsruhe-Grötzingen

Karlsruhe (ots) – In Karlsruhe-Grötzingen fand am Montagvormittag eine

Kontrollaktion mit dem Schwerpunkt Drogen im Straßenverkehr statt. Dabei

stellten die Beamten mehrere Verstöße fest und beschlagnahmten Betäubungsmittel.

In der Zeit zwischen 08:00 und 12 Uhr überwachten Beamte der

Verkehrspolizeiinspektion sowie der Kriminalpolizei den Verkehr in Grötzingen.

Während der vierstündigen Kontrolle wurden insgesamt 48 Fahrzeuge sowie 55

Personen überprüft. Ein Autofahrer wurde hierbei positiv auf den Einfluss von

Betäubungsmitteln getestet, ein anderer hatte etwas über 0,5 Promille. Zudem

konnten mehrere Gramm Marihuana sowie geringe Mengen LSD aufgefunden und

beschlagnahmt werden.

Ferner ahndeten die Beamten diverse Verkehrsverstöße, darunter ein Verstoß gegen

die Ladungssicherung sowie zwei Verstöße wegen mangelnder Bereifung.

Karlsdorf-Neuthard – Zwei Leichtverletzte bei Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von mehreren tausend

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag in Karlsdorf

ereignete.

Eine 43-jährige Audi-Fahrerin war gegen 11:00 Uhr auf der Brühlstraße unterwegs.

Im Kreuzungsbereich zur Friedenstraße missachtete sie einen bevorrechtigten

21-jährigen Toyota-Fahrer, weshalb es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Durch

die Wucht des Aufpralls zogen sich die Unfallbeteiligten leichte Verletzungen zu

und wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Beide Autos mussten

abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Betrunkene E-Scooter-Fahrer am Wochenende unterwegs

Karlsruhe (ots) – Am frühen Sonntagmorgen kontrollierte eine Polizeistreife in

der Karlsruher Oststadt einen E-Scooter-Fahrer, der betrunken auf seinem Roller

unterwegs war.

Der 22-Jährige fiel den Polizisten gegen 03:30 Uhr in der Haid-und-Neu-Straße

auf, da er in extrem unsicherer Fahrweise und entgegen Fahrtrichtung auf dem

dortigen Gehweg fuhr. Da der junge Mann trotz deutlicher Anhalte-Signale mit

nicht reduzierter Geschwindigkeit auf die Polizeibeamten zufuhr, musste er von

den Polizisten am Arm festgehalten und zu Boden gebracht werden. Dabei zog sich

der 22-Jährige keine Verletzungen zu.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,9 Promille,

weshalb der Mann auf das Polizeirevier gebracht wurde.

Bereits am Freitagabend wurde nach einer Kontrolle in der Weststadt ein

alkoholisierter E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 57-jährige

Rollerfahrer war gegen 20:50 Uhr mit rund 0,7 Promille im Blut auf der

Nördlichen Hildapromenade unterwegs.

Beide Rollerfahrer müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Karlsruhe – Bremse mit Gas verwechselt und in Haus gekracht

Karlsruhe (ots) – Schwer verletzt wurde eine 81 Jahre alte Audi-Fahrerin, als

sie am Montag an einer Kreuzung in der Karlsruher Weststadt die Bremse mit dem

Gaspedal verwechselte und anschließend in ein Haus krachte.

Gegen 11:20 Uhr verwechselte die Rentnerin, die mit dem Automatikfahrzeug ihres

Mannes unterwegs war, an der Kreuzung Kaiserallee / Yorckstraße die beiden

Pedale. In der Folge beschleunigte das Fahrzeug, durchbrach eine Baustelle und

prallte letztendlich in den Eingangsbereich eines Restaurants. Nach einer

Erstversorgung vor Ort wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw

musste abgeschleppt werden. Am Eingangsbereich des Restaurants entstand

erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend

Euro belaufen.

Karlsruhe – Auf Parkplatz angegriffen

Karlsruhe (ots) – Mit Schlägen und Tritten hat am späten Samstagabend ein

22-Jähriger sein 23-jähriges Opfer unvermittelt auf dem Parkplatz eines

Fast-Food-Restaurants in Karlsruhe-Neureut angegriffen. Der 23-Jährige wurde

hierbei leicht verletzt, der Angreifer konnte flüchten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen saß der 23-Jährige kurz vor 22 Uhr auf dem

Beifahrersitz eines auf dem Parkplatz im Bocksdornweg geparkten BMW. Mit ihm im

Auto saßen der 20-jährige Fahrer des Wagens sowie eine Begleiterin. Von den drei

Insassen zunächst unbemerkt, näherte sich der 22-jährige Angreifer dem Fahrzeug.

Am BMW angelangt, riss er die Beifahrertür auf und versetzte dem noch

angeschnallten Geschädigten unvermittelt mehrere Schläge und Tritte. Nach dem

Angriff flüchtete der 22-Jährige sowie sein unbeteiligter Begleiter in

unbekannte Richtung.

Der 23-Jährige wurde durch den Angriff verletzt und musste im Krankenhaus

behandelt werden. Zudem fehlte nach der Tat der Geldbeutel des Geschädigten und

der BMW wies mehrere Beschädigungen auf der Beifahrerseite auf.

Hintergrund des Angriffs dürften zurückliegende Beziehungen zur selben Frau

sein.

Stutensee – Von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Offenbar schwere Verletzungen erlitt am Sonntagnachmittag eine

30-jährige Autofahrerin bei Stutensee, als sie auf der Landesstraße L559 von der

Fahrbahn abkam und dort mit einem Baum kollidierte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr die 30-jährige

Fahrerin eines Hyundais gegen 16:20 Uhr die L559 von Eggenstein-Leopoldshafen

kommend in Richtung Blankenloch. In einer leichten Linkskurve kam sie aus noch

unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte frontal

gegen einen Baum. Durch den Unfallhergang erlitt der 30-Jährige offenbar schwere

Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzte zunächst vor Ort und brachten

sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Hyundai entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend

Euro.

Karlsruhe – Einbrecher sucht Kindergarten auf

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter ist am vergangenen Wochenende in einen

Kindergarten in der Hertzstraße gewaltsam eingedrungen. Dabei richtete er einen

Sachschaden von über 1.000 Euro an. Über den möglichen Diebstahlschaden liegen

bislang keine Erkenntnisse vor.

Zwischen Freitag 18:00 Uhr und Montag 07:00 Uhr verschaffte sich der

Eindringling über ein Seitenfenster gewaltsam Zutritt. Im Inneren suchte er

zielstrebig den unverschlossenen Büroraum auf und öffneten dort sämtliche

Schränke und Schubladen. Aus den Schränken nahm der Dieb mehrere Geldkassetten

an sich und verschwand vermutlich durch die Einstiegsstelle aus dem

Kindergarten.

Zeugen die am vergangenen Wochenende im Bereich des Kindergartens verdächtige

Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich tagsüber mit dem Polizeiposten

Mühlburg unter der Telefonnummer 0721 9599126 in Verbindung zu setzten.

Karlsruhe – Auseinandersetzung an Partei-Infostand

Karlsruhe (ots) – Nach Auseinandersetzungen an einem Informationsstand der

Partei ‚Alternative für Deutschland‘ mussten mehrere Polizeikräfte am

Samstagnachmittag in der Kaiserstraße einschreiten.

Gegen 16.10 Uhr bildete sich an dem angemeldeten Infostand der AfD eine Gruppe

von Angehörigen der linken Szene. Nach derzeitigem Kenntnisstand warfen die

Personen einen Plakataufsteller um und es kam zu einem Wortgefecht, wobei

offenbar ein Teilnehmer des Infostandes beleidigt wurde. Darüber hinaus kam es

zur Bildung einer Menschenkette und dem Einsatz eines Transparents, wodurch der

Zulauf zum Stand unterbunden wurde. Mehrere Polizeistreifen sorgten schließlich

für eine Trennung der Lager. Nach der Androhung von Platzverweisen und durch die

folgende Polizeipräsenz kam es schließlich zu keinen weiteren Zwischenfällen.

Karlsruhe – 77-jähriger Pedelecfahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 77-jähriger Pedelecfahrer verletzte sich am

Sonntagvormittag beim Zusammenstoß mit einer 56-jährigen Radfahrerin leicht.

Laut ersten Angaben fuhr die 56-Jährige gegen 11 Uhr auf der Wehrastraße in

südwestliche Richtung und missachtete dabei die Vorfahrt des aus der

Schauinslandstraße fahrenden Pedelecfahrers. Bei der Kollision mit dem anderen

Fahrrad verletzte sich der Mann leicht am Kopf und am Knie. Die 56-jährige

Unfallkontrahentin blieb unverletzt.

Am Pedelec entstand ein Unfallschaden von etwa 30 Euro.

Karlsruhe – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von rund 7.500

Euro entstanden ist, kam es am Samstagmorgen in der Karlsruher Nordweststadt.

Kurz nach 08:00 Uhr fuhr ein 19 Jahre alter Golf-Fahrer die Landauer Straße in

östliche Richtung. Im Kreuzungsbereich Landauer Straße / Herzstraße wollte der

junge Fahrer nach links abbiegen und kollidierte dabei mit dem aus der Landauer

Straße entgegenkommenden Opel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der

Anfangsverdacht, dass der 60-jährige Opel-Fahrer bei Rotlicht in den

Kreuzungsbereich einfuhr, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-West auf der Suche

nach Unfallzeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721

666-3611 zu melden.

Karlsbad – Streit zwischen zwei Personengruppen

Karlsruhe (ots) – In Langensteinbach stritten sich am Freitagabend, gegen 23.15

Uhr, zwei Gruppen von jungen Erwachsenen in der Rappengasse. Eine Gruppe von

ungefähr zehn männlichen Personen traf auf Höhe der Volksbank auf eine Gruppe

von drei jungen Männern. Zuerst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, die

einer aus der Gruppe der 10 schlichten wollte. In diesem Zuge wurde er von einem

aus der Dreiergruppierung unvermittelt mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen.

Der 21-jährige Geschädigte erlitt Prellungen im Gesicht, die ärztlich versorgt

werden mussten. Ein weiterer junger Mann, die Gruppenzugehörigkeit bedarf

weiterer Ermittlungen, trennte die beiden Kontrahenten. Weitere Personen wurden

augenscheinlich nicht verletzt. Der Polizeiposten Albtal übernimmt die weiteren

Ermittlungen

Karlsruhe – Polizeieinsatz aufgrund angeblicher Bedrohungslage mit Schreckschusswaffe

Karlsruhe (ots) – Am Samstag gegen 21:40 Uhr wurde die Polizei aufgrund einer

angeblichen Bedrohungslage mit einer Schreckschusswaffe in der Karlsruher

Rheinstraße auf den Plan gerufen. Wie sich beim Eintreffen der Beamten vor Ort

herausstellte, handelte es sich lediglich um eine verbale Streitigkeit zwischen

drei Bekannten. Die Männer hatten sich zuvor in einer Wohnung verabredet und

gemeinsam Alkohol konsumiert. Innerhalb der Wohnung führte ein 18-Jähriger eine

Schreckschusswaffe mit sich, welche er den anderen Männern offenbar zeigte. Nach

aktuellem Sachstand wurde die Schreckschusswaffe jedoch während des

Streitgespräches nicht eingesetzt und konnte schließlich in der Nähe eines

geparkten Autos sichergestellt werden.

Karlsruhe – Mietstreit endet in Raubdelikt

Karlsruhe (ots) – Streitigkeiten um ausgebliebene Nebenkostenzahlungen führten

am Samstagabend auf dem Werderplatz zu einem Raubdelikt.

Den Aussagen des 30 Jahre alten Mieters zufolge, wurde dieser am Samstag gegen

18 Uhr auf dem Werderplatz in der Karlsruher Südstadt wegen fehlender

Nebenkostenzahlungen von seinem Vermieter zur Rede gestellt. Da der 30-Jährige

angab, den ausstehenden Betrag nicht zahlen zu können, kam es zum Streitgespräch

und schließlich zu einem gewaltsamen Angriff durch den 43-jährigen Vermieter.

Dieser durchsuchte anschließend die Jacke des Geschädigten und entnahm diverse

Gegenstände, darunter ein Mobiltelefon und die Geldbörse mit einer noch nicht

geklärten Höhe Bargeld. Der Geschädigte zog sich leichte Verletzungen an Händen,

Knie und Gesicht zu. Er wurde angeblich noch von einer Bekannten des Vermieters,

einer Frau im Alter von 59 Jahren, bedroht.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese

gestalteten sich zunächst schwierig, da der Geschädigte stark alkoholisiert war

und sich gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv verhielt. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Aufgrund von sprachlichen

Schwierigkeiten übersetzte eine Polizeibeamtin seine Angaben.

Karlsruhe – Rauchentwicklung in der Südstadt

Karlsruhe (ots) – Starke Rauchentwicklung im Bereich der Karlsruher Südstadt

verursachten am Samstagmorgen, gegen 8.45 Uhr, zwei Männer, 26 und 36 Jahre alt.

Sie hielten sich in den entlang der Stuttgarter Straße gelegenen brachliegenden

Gartengrundstücke auf und hatten dort aufgrund der Kälte ein Feuer in einem

Steinkamin entfacht. Da sie beschichtetes Holz verwendeten entwickelte sich

starker Rauch.

Die Bauten auf dem ehemaligen Schrebergartengelände sollen in Kürze komplett

abgerissen werden, das Gelände ist durch einen Bauzaun vor unbefugtem Zutritt

gesichert. Daher erhielten die beiden Männer nach dem Löschen des „Lagerfeuers“

einen Platzverweis. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Karlsruhe – Blendende Sonne verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Drei leicht verletzte sowie ein Sachschaden von rund 10.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Sonntagnachmittag auf der

Landesstraße 609, Höhe Palmbach ereignete.

Gegen 14:45 Uhr fuhr der 87-jährige Unfallverursacher die L 609 aus Richtung

Stupferich kommend. Im Einmündungsbereich zur L 623 übersieht er vermutlich

aufgrund blendender Sonne das Rotlicht der dortigen Ampelanlage. In der Folge

kollidierte er mit einem aus Richtung Busenbach kommenden BMW-Fahrer, der zu

diesem Zeitpunkt in Richtung Palmbach nach links abbiegen wollte. Durch die

Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeug stark beschädigt. Alarmierte

Rettungskräfte brachten den Unfallverursacher sowie zwei Mitfahrer aus dem BMW

in umliegende Krankenhäuser.

Karlsruhe – Mehrere Fahrzeuge durch Feuer in Tiefgarage zerstört

Karlsruhe (ots) – Zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Neureuter

Holbeinstraße kam es am frühen Montagmorgen, bei dem ein Sachschaden von

geschätzten 200.000 Euro entstand. Personen wurden durch das Feuer

glücklicherweise nicht verletzt.

Durch einen lauten Knall wurden Anwohner gegen 04:30 Uhr geweckt. Eine starke

Rauchentwicklung konnte aus dem Bereich der Tiefgarage wahrgenommen werden.

Durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe sowie durch die Freiwilligen Feuerwehr

Neureut konnte das Feuer in der Tiefgarage gegen 05:30 Uhr unter Kontrolle

gebracht und gelöscht werden. Im Inneren sind vier Fahrzeuge komplett

ausgebrannt, ein weiterer Pkw wurde in Mitleidenschaft gezogen. Auch zwei Roller

sowie ein Anhänger sind Opfer der Flammen geworden.

Während der Brandbekämpfung sind Anwohner über Lautsprecherdurchsagen

aufgefordert worden Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zu einer

Evakuierung der Bewohner kam es jedoch nicht.

Vor Ort waren zeitweise 12 Besatzungen der Polizei, 40 Einsatzkräfte der

Berufsfeuerwehr Karlsruhe sowie 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr

Neureut, wie auch 12 Rettungskräfte einer Hilfsorganisation.

Warum es in der Tiefgarage zu einem Feuer kam ist bislang unklar. Die

Ermittlungen hierzu hat die Kriminalpolizei übernommen.

Karlsruhe – Ein leicht verletzter nach Brand eines LKW auf der BAB 5

Karlsruhe – Am Samstag kam es gegen 12:10 Uhr, zu einem Brand eines

Silozuges auf dem Seitenstreifen der BAB 5, Höhe Karlsruhe-Süd, Fahrtrichtung

Basel. Der Silozug war mit Holzspänen beladen. Da zunächst ein brennender

Tanklastzug gemeldet wurde, wurde vorsorglich die Autobahn in beide

Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr konnte jeweils über die Ausfahrt

Karlsruhe-Süd aus- bzw. umgeleitet werden. Der Verkehr in Richtung Norden konnte

gegen 12:50 Uhr wieder freigegeben werden. Da nach den Löscharbeiten noch eine

Reinigung der Fahrbahn durchgeführt werden musste, konnte der Verkehr nur

sukzessive und letztlich erst gegen 18:50 Uhr vollständig freigegeben werden. Am

LKW entstand ein geschätzter Schaden von 150.000 Euro. Der Fahrer, welcher zuvor

selbst versuchte den LKW mittels mitgeführtem Feuerlöscher zu löschen, wurde

leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Als Ursache für den Brand kommt

nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt in Frage. Vor Ort

befanden sich 52 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen

Feuerwehren Rüppurr, Durlach, Wolfartsweier sowie ein Krankenwagen. Die Polizei

war mit acht Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

Karlsruhe – Räuberische Erpressung in der Fritz-Erler-Straße

Karlsruhe – Am Freitag gegen 13:10 Uhr ereignete in der Nähe eines

Einkaufmarktes in der Karlsruher Fritz-Erler-Straße eine räuberische Erpressung.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls.

Als ein Lieferant einen zuvor ausgehändigten Umschlag mit Bargeld in einem

Tresor im Inneren seines LKWs verstauen wollte, trat plötzlich ein bislang

unbekannter Mann neben sein Fahrzeug. Nach aktuellem Stand öffnete der

Unbekannte die Beifahrertür und forderte den 41-jährigen Fahrer dazu auf, ihm

den Inhalt des Tresors auszuhändigen. Nachdem der Geschädigte die Herausgabe der

darin befindlichen Briefumschläge verneinte, untermauerte der Tatverdächtige

seine Forderung offenbar mittels Stichbewegungen mit einem Messer. Der

Geschädigte zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und händigte schließlich

doch die Briefumschläge an den Tatverdächtigen aus. Dieser ergriff im Anschluss

fußläufig die Flucht. Aktuell ist von einer vierstelligen Schadenssumme

auszugehen.

Der Tatverdächtige konnte als männliche Person, etwa 25 – 30 Jahre alt, mit

schmaler Statur und nordafrikanischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Er

war komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Strickmütze.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unteMannheim-Käfertal: Bei Einbruch hohen Sachschaden verursacht

und Feuerwehreinsatz ausgelöst – Zeugen gesucht

Mannheim – Am Freitagmittag verschafften sich ein oder mehrere Täter

gewaltsam Zutritt in einen ehemaligen Baumarkt in der Zamenhofstraße. Im Innern

verprühten die oder die Täter dann den Inhalt von insgesamt vier Feuerlöschern

auf dort gelagerte Sportgeräte. Durch das verteilte Löschpulver wurde kurz nach

13 Uhr der Feueralarm ausgelöst. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr

flüchteten der oder die Unbekannte/n. Es entstand ein Sachschaden im

sechsstelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtiges beobachtet

haben, werden gebeten, sich unter 0621 718490 an die Ermittler des

Polizeireviers Käfertal zu wenden.