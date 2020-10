Mannheim: Fünf Sattelzugmaschinen und ein Auflieger mit goldener Sprühfarbe beschmiert – Schaden über 30.000 Euro – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Durch bislang unbekannten Täter wurden am Samstagabend in der

Seckenheimer Landstraße/Einmündung Coblitzallee fünf Sattelzugmaschinen und ein

Auflieger überwiegend mit dem Schriftzug „AfD“ in goldener Sprühfarbe

beschmiert. Zudem waren weitere unleserliche Schmierereien angebracht worden.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Ein Zeuge

hatte gegen 23.30 Uhr die Polizei informiert, nachdem er die Sachbeschädigungen

entdeckt hatte. Der Zeuge hatte zuvor noch eine Person bemerkt und konnte eine

vage Täterbeschreibung abgeben. Demnach soll der Täter ca. 20 Jahre alt und von

schlanker Statur gewesen sein. Er trug eine Basecap und soll bei der

Tatausführung einen kleinen Hund mitgeführt haben. Eine eingeleitete Fahndung

blieb erfolglos. Die weiteren Ermittlungen hat das Dezernat Staatsschutz der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der

Kriminalpolizei zu melden.

Mannheim/Wallstadt: Anhänger mit Motorrad gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim/Wallstadt (ots) – Am Samstagabend meldete sich ein 62-jähriger Mann bei

der Polizei und gab an, dass sein Pkw-Anhänger (Hersteller Blyss) gestohlen

wurde. Der 62-Jährige stellte den Anhänger am 31.08.2020 auf einem öffentlichen

Parkplatz in der Römerstraße ab, bevor er sich in den Urlaub begab. Bei der

Rückkehr am Samstag musste der Mann feststellen, dass der Anhänger, welcher mit

einem Motorrad des Herstellers Honda beladen war, entwendet wurde. Der Wert des

Motorrads und des Pkw-Anhängers liegt zusammengefasst bei über 16.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und

sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Nummer 0621/71849-0 in Verbindung zu

setzen.

Mannheim-Oststadt: Zwei Fahrzeuge beschädigt und durchsucht – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim – Am Samstagmittag gegen 10.45 Uhr meldete sich eine Passantin

bei der Polizei und teilte mit, dass in der Tattersallstraße in Mannheim ein

Fahrzeug mit eingeschlagener Scheibe stehen würde. Vor Ort konnte ein Mercedes

mit einer beschädigten Seitenscheibe festgestellt werden. Diese wurde wohl mit

einem Stein eingeschlagen und das Fahrzeug anschließend durchwühlt und nach

Wertgegenständen durchsucht. Glücklicherweise wurde jedoch nichts entwendet,

allerdings wurde unweit des Mercedes in Höhe der Moltkestraße ein weiteres

geparktes Fahrzeug mit beschädigter Scheibe festgestellt. Auch hier wurde an dem

Opel die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Der Fahrzeughalter hatte

jedoch keine Wertsachen im Fahrzeug hinterlassen, sodass es auch hier zu keinem

Diebstahl kam. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen kann noch nicht

beziffert werden. Die Taten wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag verübt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben

können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.:

0621/1743310 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarstadt: Nach Unfall flüchtigen Fahrer gestellt

Mannheim – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der

Luzenbergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher mit einem

dunklen Mercedes an ein geparktes Auto stieß und anschließend davonfuhr. Bei dem

Unfall kurz nach Mitternacht entstand am geparkten Auto ein Sachschaden von

mindestens 3.500 Euro – der zunächst unbekannte Unfallverursacher verlor dabei

ein Teil seines Rücklichts. Gegen 2 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers

Mannheim-Neckarstadt in der Untermühlaustraße auf einen dunklen Pkw aufmerksam,

dessen Rücklicht beschädigt war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die

Uniformierten fest, dass es sich bei dem Mercedes und das unfallflüchtige

Fahrzeug handelte. Ein Alkoholtest des 27-Jährigen ergab 1,2 Promille, zudem war

er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Mann wird nun wegen Unfallflucht, Trunkenheit im Straßenverkehr und

Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Mannheim-Käfertal: Bei Einbruch hohen Sachschaden verursacht und Feuerwehreinsatz ausgelöst – Zeugen gesucht

Mannheim – Am Freitagmittag verschafften sich ein oder mehrere Täter

gewaltsam Zutritt in einen ehemaligen Baumarkt in der Zamenhofstraße. Im Innern

verprühten die oder die Täter dann den Inhalt von insgesamt vier Feuerlöschern

auf dort gelagerte Sportgeräte. Durch das verteilte Löschpulver wurde kurz nach

13 Uhr der Feueralarm ausgelöst. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr

flüchteten der oder die Unbekannte/n. Es entstand ein Sachschaden im

sechsstelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtiges beobachtet

haben, werden gebeten, sich unter 0621 718490 an die Ermittler des

Polizeireviers Käfertal zu wenden.