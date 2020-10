Ziegelhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ziegelhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag, gegen 21 Uhr, beschädigte

ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw in der

Ezanvillestraße und flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Mazda

einer 43-Jährigen und der Kia eines 53-Jährigen wurden durch den

Unfallverursacher beim Rückwärtsfahren gestreift. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich auf 4.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Nummer 06221/4569-0 in

Verbindung zu setzen.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: THC im Blut und Cannabis im Auto

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag, gegen 3:30 Uhr, wurde ein

20-jähriger VW-Fahrer kontrolliert, der im Besitz von 6,9 Gramm Marihuana war

und unter Drogeneinfluss stand. Während einer stationären Verkehrskontrolle in

der Bahnhofstraße nahmen Beamte des Polizeireviers Neckargemünd starken

Marihuana Geruch aus dem mit vier Personen besetzten Pkw war. Bei der

anschließenden Durchsuchung konnten unter der Fußmatte des Fahrers und in der

Mittelkonsole kleine Tütchen mit Marihuana gefunden werden. Da bei dem

20-Jährigen Anzeichen auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden

konnten, wurde dieser zur Durchführung eines Urintests auf die

Polizeidienststelle verbracht. Der Test bestätigte den Verdacht und zeigte ein

positives Ergebnis auf THC, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die

Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Der

20-Jährige muss mit Strafanzeigen wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter

Drogeneinfluss und Besitz von Betäubungsmitteln rechnen.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit anschließenden Handgreiflichkeiten

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit hohem

Sachschaden, anschließenden Streitigkeiten und einer körperlichen

Auseinandersetzung kam es am Samstagnachmittag in Schriesheim.

Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 15 Uhr die Landstraße in Richtung

Dossenheim. Um den vor ihm fahrenden 46-jährigen Fiat-Fahrer zu überholen,

scherte der 42-Jährige auf die Linksabbiegerspur zur Zentgrafenstraße aus. Beim

anschließenden Fahrstreifenwechsel auf die Geradeausspur kam es zur Kollision

der beiden Fahrzeuge; hierbei wurde der 46-Jährige leicht verletzt. Nach dem

Zusammenstoß stiegen die Beteiligten aus den Fahrzeugen aus und lieferten sich

ein Wortgefecht, bei dem es zu Handgreiflichkeiten kam. Der 46-jährige Mann

schlug dem Mercedes-Fahrer mit der Faust gegen den Kopf. Der 42-Jährige wurde

durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an

beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: 89-jähriger Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt – Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistung – Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Sturz mit seinem Pedelec wurde ein

89-jähriger Fahrer am Samstag gegen 11.45 Uhr auf dem Radweg neben der

Rennbahnstraße zum Übergang der B 291 schwer verletzt. Nach derzeitigem

Kenntnisstand stürze der Mann ohne Fremdeinwirkung. Während sich zwei

vorbeikommende Passanten nicht um den erkennbar Verletzten kümmerten, leistete

ein hinzukommender 23-Jähriger, der mit dem Fahrrad unterwegs war, Erste Hilfe

und verständigte den Rettungsdienst. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte

mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. Angehörige

des Verletzten wurden von der Polizei verständigt. Die beiden Männer liefen über

die Brücke über die B 291 in Richtung alldorf-West.

Beschreibung:

Person 1: Mann, ca. 180 – 185 cm groß, kräftige Figur. Bekleidet mit schwarzer,

glatter Wintermütze, grauem Kapuzen-Hoodie, schwarzer Jogginghose und schwarze

Schuhe.

Person 2: Mann, auffallend schlank im Vergleich zu Person 1. Bekleidet mit

schwarzem Hoodie (ohne Kapuze), heller Jeanshose und hellen Schuhen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallhergang sowie auf die zwei

gesuchten Personen geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090

beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Auto gefahren und möglicherweise Unfall verursacht – Zeugen gesucht

Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zeugen wurden am Sonntagmittag auf einen

offenbar Betrunkenen in der Görlitzer Straße aufmerksam, der um 12.20 Uhr

torkelnd in sein Auto stieg und losfuhr. Kurze Zeit später kehrte der 51-jährige

Fahrer zurück. Bei der anschließenden Kontrolle durch die alarmierten Beamten

des Polizeireviers Hockenheim schlug der Mann dabei unvermittelt mit der Faust

auf diese ein. Mithilfe des Zeugen wurde der mit 2,6 Promille betrunkene Mann

auf den Boden gebracht und festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Am

Fahrzeug des 51-Jährigen, ein schwarzer Nissan, wurden frische Unfallspuren

festgestellt. Bislang wurde jedoch kein Unfall angezeigt. Zeugen oder

Geschädigte eines möglichen Unfallgeschehens in Zusammenhang mit einem dunklen

Nissan, werden gebeten, sich unter 06205 28600 an die Ermittler zu wenden.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugreifen zerstochen – Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden

durch einen bislang unbekannten Täter an mehreren Fahrzeugen in der Hockenheimer

Straße in Ketsch die Reifen zerstochen. Ein Geschädigter teilte am Samstag den

Schaden an seinen Transportern der Polizei mit. Vor Ort waren an drei

Kleintransportern, welche auf einem öffentlichen Parkplatz in Höhe der

Tennishalle abgestellt waren, jeweils zwei Reifen zerstochen. Zeugen, welche in

diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich

mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/2880 in Verbindung zu

setzen.

BAB659/Viernheim: Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel

BAB659/Viernheim – Am Samstagabend gegen 19.45 Uhr kam es auf der BAB 659

in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten

Personen. Eine 72-jährige VW-Fahrerin befuhr zunächst den rechten von zwei

Fahrstreifen auf der Bundesautobahn. In Höhe Viernheim wechselte sie dann, ohne

auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, auf den linken Fahrstreifen. Der bereits

auf dem linken Fahrstreifen herannahende 24-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr

infolge dessen auf den VW auf und es kam zur Kollision. Die VW-Fahrerin wurde

bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Der Mercedesfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt, konnte

sich aber anschließend selbstständig zur ärztlichen Untersuchung begeben. An

beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt

27.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Kurz nach dem Zusammenstoß fuhr

noch ein 27-Jähriger mit seinem Seat über ein abgefallenes Fahrzeugteil, welches

durch den Verkehrsunfall auf der Fahrbahn lag. Der Fahrer blieb unverletzt und

am Fahrzeug entstand nur ein Schaden von etwa 50,- Euro. Nachdem die

Fahrzeugteile von der Fahrbahn geräumt waren, erfolgte die

Verkehrsunfallaufnahme auf dem Standstreifen, so dass es zu keinen weiteren

Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kam.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger stürzt und wird schwer verletzt – Ersthelfer reanimieren

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis – Ein 69-Jähriger ging am Freitagabend zu

Fuß auf der Kraichgaustraße, als er gegen 19 Uhr stürzte und mit dem Kopf auf

den Boden stieß. Dabei verlor der Mann das Bewusstsein. Zwei Zeuginnen wurden

auf den schwer Verletzten aufmerksam und reanimierten diesen bis zum Eintreffen

der alarmierten Rettungskräfte. Der 69-Jährige, der dank der schnellen Hilfe

überlebte, wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach

bisherigem Stand der Unfallermittlungen stürzte der alleinbeteilgite Mann

aufgrund seines hohen Alkoholkonsums.

Weinheim, Oberflockenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle – Festnahme

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis – Am späten Freitagabend wurden Beamte des

Polizeireviers Weinheim im Berggewann auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der

keine Kennzeichen an seinem Zweirad montiert hatte. Als sie diesen kurz vor 22

Uhr einer Kontrolle unterziehen wollten, flüchtete der Rollerfahrer. Auf der

Flucht fuhr der Rollerfahrer mehrfach entgegen Einbahnstraßen und über mehrere

rote Ampeln. Zudem fuhr der Flüchtige ungebremst auf einen Polizeibeamten zu,

der ihn zum Anhalten aufforderte – dieser konnte nur durch einen Sprung auf die

Seite einen Zusammenstoß verhindern. Nach mehr als 12 Straßen endete die

gefährliche Fahrt des Rollerfahrers in der Hübschstraße. In der Sackgasse stieg

der 19-Jährige von seinem Zweirad und ließ sich widerstandslos festnehmen. Grund

für die Flucht dürfte neben den Alkoholkonsum (0,41 Promille) und die fehlende

Fahrerlaubnis gewesen sein. Außerdem war der Roller nicht versichert. Der

19-Jährige muss sich wegen diesen Verstößen, sowie des Gefährlichen Eingriffs in

den Straßenverkehr verantworten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Sinsheim-Steinsfurt / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Fahrer mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

wurden Beamte des Polizeireviers Sinsheim In der Au auf einen Pkw aufmerksam,

Grünstreifen ab und prallt in die Leitplanke

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis – Gegen 13:30 Uhr befuhr der 49-jährige

Fahrer eines 7,49t-LKW aus Mannheim die B292 aus Richtung Waibstadt kommend in

Richtung Helmstadt. Ca. 200 m vor der Lichtzeichenanlage der Einmündung in Höhe

Bernau erkannte dieser einen Rückstau zu spät. Beim Ausweichen auf den

abschüssigen Grünstreifen kam er ins Rutschen und an der dortigen Schutzplanke

zum Stehen. Bei dem Unfall entstand lediglich geringer Sachschaden an Fahrzeug

und Schutzplanke. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die B292 bis gegen

17:40 Uhr mehrfach halbseitig gesperrt werden. Hierdurch entstand ein Rückstau

von bis zu einem Kilometer Länge in drei Fahrtrichtungen.

wurden Beamte des Polizeireviers Sinsheim In der Au auf einen Pkw aufmerksam,

der nicht zugelassen war – bei der Kontrolle kamen zahlreiche weitere Verstöße

zum Vorschein. Als der 36-jährige Fahrer und dessen Opel kurz nach 3 Uhr einer

Verkehrskontrolle unterzogen wurde, gestand der Mann gleich darauf keinen

Führerschein zu haben. Außerdem räumte er auch ein wohl zu viel Alkohol

getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung des

36-Jährigen, der mit 1,6 Promille deutlich über Grenzwert lag. Dem nicht genug

war der Opel seit geraumer Zeit nicht zugelassen und damit auch nicht

versichert. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel

sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoßes

gegen die Abgabenordnung und des Pflichversicherungsgesetztes sowie wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

