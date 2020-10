Heidelberg-Pfaffengrund: Bei Wohnungseinbruch Schmuck erbeutet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend wurde in der Zeit zwischen 15.45 und Sonntag,

0:15 Uhr in ein Haus in der Pfaffengrundstraße zwischen Obere Rödt und An der

Bahn eingebrochen. Dabei wurde das Fenster zum Wohnzimmer aufgehebelten und

mithilfe eines vorgefundenen Gartenstuhls eingestiegen. Im Haus wurden sämtliche

Räumlichkeiten durchsucht und Schränke sowie Schubladen durchwühlt. Dabei wurde

Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Anschließend wurde das

Fenster verschlossen und der Tatort durch die Hauseingangstüre verlassen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei in

Heidelberg zu melden.

Heidelberg-Rohrbach: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag zwischen

18:30 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der

Felix-Wankel-Straße, bei dem der Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein

bislang unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen

geparkten Mercedes und fuhr danach einfach davon. Der Sachschaden beträgt rund

3.500 EUR. Bei dem Verursacher handelt es sich vermutlich um ein

silbernes/graues Fahrzeug.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher und/ oder seinem Fahrzeug geben können,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer

06221-34180, zu melden.