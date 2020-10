Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Bad Kreuznach

Am Sonntag, 18.10.2020, gegen 12.40 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Rheingrafenstraße einen

Stromberg Friedrichsheck

Mofadiebstahl

In der Nacht vom 17. auf 18.10.2020 wurde ein in der Obersteiner Straße abgestelltes recht auffälliges Mofa entwendet. Das Krad war mittels Lenkradschloss gesichert. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Morgen gegen 10:00 Uhr.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Sobernheim

Im Zeitraum 17.10.2020, 18:00 Uhr bis 18.10.2020, 11:00 Uhr wurde ein in der Königsberger Straße abgestellter schwarzer Audi vermutlich bei einem Ausparkvorgang beschädigt. Das nahezu fabrikneue Fahrzeug wies eine erhebliche Beschädigung an der linken hinteren Türe auf. Die bislang durchgeführten Ermittlungen lassen auf ein weißes Verursacherfahrzeug schließen. Der Schadenverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Eisenberg

Am 17.10.2020 ereignete sich morgens in der Zeit von 07.30-09.30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Eisenberg eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKWs und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Göllheim

In der Zeit vom 16.10.2020, 18:00 Uhr, bis zum 17.10.2020, 11:00 Uhr, ereignete sich in der Steingasse in Göllheim eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Einselthum

Am 17.10.2020 ereignete sich um 20:25 Uhr auf der B 47 in Höhe Einselthum ein Verkehrsunfall. Eine 22-jährige befuhr mit ihrem PKW die B 47 von Albisheim kommend in Richtung Monsheim. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin zu weit nach links und touchierte dabei eine Verkehrsinsel. Durch Gegenlenken steuerte sie anschließend nach rechts und kam im Graben zum Stehen. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt, am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Fahranfänger unter Drogeneinfluss unterwegs

Bad Sobernheim

In der Nacht zum Sonntag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 01:20 Uhr einen auf der Dammstraße in Richtung der Meddersheimer Straße fahrenden Pkw. Hierbei ergaben sich bei dem 19-jährigen Fahrer Auffälligkeiten für eine aktuelle Drogeneinwirkung. Er räumte zeitnahen Cannabiskonsum ein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutprobe angeordnet. Der Führerscheinneuling wird sich in einem Straf- sowie einem Bußgeldverfahren verantworten und zudem mit einer Nachschulung rechnen müssen.

Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Merxheim

In der Zeit vom 15.10.2020, 17:00 Uhr bis 16.10.2020, 07:30 Uhr wurde in der Bachstraße der Opel Cascada eines 43-Jährigen beim Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am parkenden Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.

Aufmerksamer Zeuge verhindert illegalen Verkauf eines Welpen

Ein aufmerksamer Zeuge aus Waldalgesheim stellte am Samstag, 17.10.2020 gegen 17:10 Uhr in Stromberg fest, dass aus einem PKW heraus offenbar Welpen verkauft werden. Eine Streife der PI Bad Kreuznach konnte im Rahmen der Kontrolle des 56 Jahre alten Verantwortlichen aus Niedersachsen feststellen, dass offenbar tatsächlich Hunde aus dem Fahrzeug heraus verkauft wurden oder dies zumindest versucht wurde. Da die Personen vor Ort sich in Widersprüche verwickelten wurde ein im Fahrzeug befindlicher Dalamtiner-Welpe sichergestellt. Weiterhin wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach noch Bargeld eingezogen. Der nach Angabe eines Mitarbeiters des Tierheims Bad Kreuznach vermutlich erst sechs Wochen alte Hund wurde von selbigem übernommen. Weitere Maßnahmen gegen den vermeintlichen Hundehalter werden aktuell eingeleitet.