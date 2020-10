Verkehrsunfall

Kirchheim – Am Montag, 19.10.2020, gegen 07:50 Uhr, parkte ein 42-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger in der Frielinger Straße am linken Fahrbahnrand in Richtung Oberaula. Er lud mit dem auf dem Hänger befindlichen Kran Waren auf der dortigen Baustelle ab. Eine 25-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Bad Hersfeld befuhr die Frielinger Straße in Richtung Kirchheim. Sie übersah die ausgefahrene Lastenstütze des Lkw und touchierte diese mit dem Beifahrerspiegel. Im Anschluss fuhr sie mit der rechten vorderen Fahrzeugseite seitlich in die Heckstoßstange des Anhängers. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 16.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Bad Hersfeld – Am Sonntag, 18.10.2020, gegen 1:20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Rennrades aus Bad Hersfeld den baulich von der Fahrbahn getrennten Radweg, welcher parallel zur B 324 verläuft, aus Richtung Heenes kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein 25-jähriger Fahrer eines Mountainbikes aus Bad Hersfeld befuhr den Radweg aus entgegenkommender Richtung und durch Unachtsamkeit des Radlers kam es zum Zusammenstoß. Der 19-jährige Radler zog sich leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Unfall mit Leichtverletztem

Bad Hersfeld – Am Sonntag, 18.10.2020, gegen 14 Uhr, parkte ein 49-jähriger Fahrer eines Toyota Jaris aus Bad Sooden-Allendorf am Straßenrand der Homberger Straße stadtauswärts. Ein 61-jähriger Fahrer eines VW Touran befuhr die Homberger Straße stadtauswärts und touchierte beim Vorbeifahren den geparkten Pkw. Er kam ins Schleudern, kippte um und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und zog sich einige Schürfwunden zu. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

In Einfamilienhaus eingebrochen – Die Polizei informiert zum Thema „Einbruchsschutz“

Hünfeld – Über eine Balkontür drangen Unbekannte zwischen Samstag (17.10.) und Sonntagvormittag (18.10.) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße ein. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nützliche Informationen rund um das Thema „Einbruchsschutz“ erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de/praevention oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Osthessen unter Telefon 0661/105-2041.

Kopfhörer aus VW Polo entwendet

Kalbach – In der Nacht zu Freitag (16.10.) entwendeten Unbekannte in Mittelkalbach kabellose Bluetooth-Kopfhörer aus einem unverschlossenen VW Polo. Das Fahrzeug stand in der Hofeinfahrt eines Wohnanwesens in der Veitsteinbacher Straße.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 66

Am Montag (19.10.) kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen, wodurch beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden.

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Frankfurt nach der AS Neuhof Nord, noch vor dem dortigen Tunnel. Im Tunnel selbst fanden Reinigungsarbeiten statt, weshalb die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle von zwei auf einen Fahrstreifen verengt wurde. Dadurch ergab sich ein geringer Rückstau. Dies erkannte die aus der Gemeinde Kalbach stammende 38-jährige Fahrerin eines Paket-Lieferfahrzeuges zu spät und fuhr in der Folge auf ein am Stauende stehendes Fahrzeug auf. Der 61-jährige in Chemnitz wohnhafte Fahrer dieses Fahrzeuges wurde ebenso wie die Unfallverursacherin leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 27.000 Euro. Die BAB musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge voll gesperrt werden.

Die Rettungsgasse war für die Anfahrt der Einsatzfahrzeuge vorbildlich gebildet worden, jedoch wurde die Rettungsgasse für noch nachfolgende Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie der Abschleppdienste nicht freigehalten.

Hauseigentümerin überrascht Einbrecher

Bad Hersfeld – Am Freitag (16.10.), gegen 20:25 Uhr, versuchten zwei unbekannte männliche Personen in ein Einfamilienhaus im Seidelbastweg einzubrechen. Die Täter wollten ein Fenster aufhebeln und wurden hierbei durch die Hauseigentümerin überrascht und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich nach Angaben der Geschädigten um zwei männliche Personen gehandelt haben. Diese seien schlank und komplett dunkel bekleidet gewesen. Außerdem hätten sie eine dunkle Mütze getragen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Heringen – Am Donnerstagabend (15.10.), zwischen 22:15 Uhr und 23:45 Uhr, hatten es Unbekannte auf ein Einfamilienhaus in der Petersstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchten dies komplett. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Schmuckgegenstände und Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Roller gestohlen

Bad Hersfeld – In der Nacht zu Freitag (16.10.) stahlen Unbekannte einen Roller der Marke Piaggio Typ Hexagib 150 in rot. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug vor einem Wohnhaus in der Straße „Falkenblick“ abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 900 Euro.

Einbruch in Getränkemarkt

Hauneck / Unterhaun – Am frühen Sonntagmorgen (18.10.), gegen 01:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt in der Straße „Döllwiesen“. Aus diesem stahlen die Täter eine noch unbekannte Anzahl von Zigaretten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Pkw zerkratzt

Kirchheim – Am Freitag (16.10.), zwischen 19:50 Uhr und 22:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem blauen VW Passat, welcher auf einem Parkplatz in der Straße „Am Friedrichsfeld“ abgestellt war. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die Fahrertür. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Kennzeichen gestohlen

Heringen – Zwischen Freitag (16.10.) und Montag (19.10.) stahlen Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen HEF-C 612 von einem schwarzen BMW X3. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz einer Schule in der Straße „Am Vachaer Berg“ abgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysatoren gestohlen

Bebra – Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, stahlen Unbekannte in den vergangenen Tagen und Wochen mehrere Katalysatoren von einem Gelände eines Autohauses in der Robert-Bunsen-Straße. Die Täter bauten diese nach bisherigen Erkenntnissen von mehreren Fahrzeugen aus und entwendeten diese. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Mountainbike gestohlen

Wildeck / Obersuhl – Am Freitagnachmittag (16.10.), zwischen 16:00 Uhr und 16:20 Uhr stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke Cube „Aim Pro black ´n blue“. Der Geschädigte hatte sein Rad auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Eisenacher Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Zigarettenautomat gestohlen

Ronshausen – Am Freitag (16.10.), gegen 03:00 Uhr, stahlen Unbekannte einen Zigarettenautomaten, welcher an einer Hauswand in der Kasseler Straße angebracht gewesen war. Die Täter rissen den Automaten gewaltsam von der Wand und transportierten diesen vermutlich mit einem Fahrzeug vom Tatort. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Lauterbach – Zwischen dem 9. und dem 15. Oktober stahlen Unbekannte in der Bahnhofstraße das vordere Kennzeichen VB-AX 905 von einem Pkw. Das Auto stand im Hof eines Mehrfamilienhauses. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baustellendiebstahl

Schlitz – Unbekannte drangen zwischen dem 8. und dem 16. Oktober in einen Rohbau in der Gräfin-Anna-Straße ein. Die Täter demontierten und stahlen Elektrokabel im Wert von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fensterscheibe von Mehrfamilienhaus eingeschlagen

Schotten – Zwischen Mittwoch (14.10.) und Freitag (16.10.) beschädigten Unbekannte in der Straße „Altenburg“ eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses und verursachten 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Ulrichstein/Bobenhausen II – Am Sonntagmorgen (18.10.) stahlen Unbekannte in der Hoherodskopfstraße das hintere Kennzeichen DO-BG 3006 eines grünen Opel Corsa. Das Auto parkte vor einem Wohnhaus am Straßenrand. Es entstand 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Demonstrationen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Fulda

Fulda (ots)

Am Nachmittag kam es in der Fulader Innenstadt zu zwei Demonstrationen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Gegner der Pandemie-Vorsichtsmaßnahmen versammelten sich um 15.00 Uhr auf dem Busparkplatz der Weimarer Straße in Fulda. Diese Versammlung wurde von einem Sinsheimer Arzt bei der Stadt Fulda angemeldet. Hierzu kam es zu einer Gegenveranstaltung des „Bündnis Fulda stellt sich quer“. Dessen Teilnehmer trafen sich am Domplatz und liefen von dort aus ebenfalls zum Veranstaltungsort in der Weimarer Straße. Hier standen sich die beiden Personengruppen gegenüber, wobei es gegenseitig zu verbalen Anfeindungen kam. Beim Eintreffen der Teilnehmer um den Sinsheimer Arzt mit einem Bus kam es zu zwei kurzen Blockadeaktionen, die die Einfahrt der Gegner der Corona-Maßnahmen verhindern sollte. Es kam aber schließlich zu einem weitgehend störungsfreien Verlauf der Veranstaltung, in der verschiedene Redebeiträge zu hören waren. Allerdings musste die Polizei immer wieder bei den Teilnehmern auf die Einhaltung der erforderlichen Abstandsregeln und des Tragens einer Mund-Nasenbedeckung einwirken. Da diesen behördlichen Auflagen und der Aufforderung zum Teil nur zögerlich nachgekommen wurde, entschloss sich die Polizei die Veranstaltung aufzulösen. Der Veranstalter erklärte zeitgleich das Ende der Veranstaltung und die Personen verließen den Veranstaltungsort. Insgesamt versammelten sich ca. 300 Personen bei den Demonstrationen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld. Am Samstag, 17.10.2020, kam es im Bereich Gutenbergstraße / dortiger Parkplatz zu einem Verkehrsunfall, als ein 65-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Pkw den dortigen Parkplatz in Richtung Gutenbergstraße verließ. Er stieß mit seinem Pkw – vermutlich unbemerkt – gegen den Pkw einer 50 – jährigen Frau aus Heringen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch zeitnah ermittelt werden. Der Gesamtsachschaden an den beteiligten Pkw beträgt ca. 200,- EUR.

Verkehrsunfälle: Niederaula

Bereits am 10.10.2020 in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Schlitzer Straße. Eine 73-jährige Frau aus Niederaula stellte ihren Pkw dort ab und ging Einkaufen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen in Form von Kratzern am vorderen linken Kotflügel fest. Der Schaden beträgt 500,- Euro. Im Bereich der Anstoßstelle wurde roter Lackabrieb festgestellt, der von dem flüchtigen unfallverursachenden Fahrzeug stammen dürfte. Hinweis bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621-9320 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Neuenstein-Aua – Ein 23-jähriger Mann aus Bad Hersfeld befuhr am 16.10.2020 um 17.35 Uhr die L3155 aus Richtung Aua kommend in Richtung Saasen. Am Ausgang einer Kurve beschleunigte er zu stark und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und beschädigte zwei Leitpfosten und ein Bushaltestellenschild. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf 70.000,- Euro, der Schaden an den Verkehrszeichen beträgt 400,- Euro.

Hauneck-Unterhaun – Am 16.10.2020 in der Zeit von 15.20 Uhr bis 16.30 Uhr wurde der Pkw eines 46-jährigen Mannes aus Unterhaun angefahren und beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw parkte in einer Garagenzufahrt in der Straße Scheersbach und wurde vermutlich beim Rangieren von dem flüchtigen Verkehrsteilnehmer angefahren. Der Schaden beträgt 2000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Herfeld unter Tel. 06621-9320 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Hosenfeld-Hainzell (ots)

Am 17.10.20, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein PKW in Hosenfeld-Hainzell die Straße Steinshecke aus Richtung Neue Straße kommend. In Höhe der Einmündung Steinshecke/In der Steinshecke kam der PKW von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen einen Stromverteilerkasten. Anschließend entfernte sich der PKW sofort von der Unfallstelle. Der Verteilerkasten wurde erheblich beschädigt. Schaden an diesem ca. 1000,00 Euro. Bei dem unfallverursachenden PKW handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 1er BMW, Baujahr ca. 2004. Dieser dürfte im Frontbereich und gegebenenfalls auf der rechten Seite beschädigt sein. Ebenfalls fehlt der rechte Außenspiegel.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Neuhof, Tel. 06655/96880, oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person – Pkw überschlägt sich auf BAB 66

Neuhof (ots)

Am Samstag, den 17.10.2020, gegen 17:38 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Führer eines Pkw Citroen aus Bad Salzungen die BAB 66 aus Richtung Frankfurt am Main kommend in Richtung Fulda.

Zwischen den Anschlussstellen Flieden und Neuhof-Süd (Gem. Neuhof, Km 191,400) kam der Fahrer zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Von dieser wurde der Pkw nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen, wo sich der Pkw mehrfach überschlug und abschließend auf den Rädern zum Stillstand kam.

Der Fahrzeugführer wurde infolge des Verkehrsunfalls verletzt und in seinem stark beschädigten Pkw eingeklemmt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Flieden und Rückers waren vor Ort und befreiten den eingeklemmten Fahrzeugführer aus seinem Pkw. Er wurde im Anschluss mit einem RTW ins Klinikum Fulda verbracht.

Aufgrund der Bergungs- und Abschlepparbeiten sowie dem Einsatz eines Rettungshubschraubers musste die BAB 66 temporär gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wird durch die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Petersberg auf 6.000 Euro geschätzt.

Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt. Laut Zeugenaussagen fiel der Pkw vor dem Verkehrsunfall durch eine unsichere Fahrweise auf.

Fahrraddiebstahl

Am 16.10.2020, zwischen 16.00 und 16.20 Uhr wurde in Wildeck-Obersuhl, Eisenacher Straße vor dortigen Einkaufsmarkt ein schwarzes MTB der Marke Cube entwendet. Der Wert wird mit ca. 400,- EUR angegeben. Das Fahrrad war nicht angeschlossen.

Am Samstag, dem 17.10.2020 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr parkte ein 28-jähriger Mann aus Petersberg, in Fulda auf dem öffentlichen Großraum-Parkplatz des Emaillierwerkes ggü. des Haupteinganges.

Als der 28-Jährige Mann nach kurzer Zeit wieder zu seinem Fahrzeug, einem weißen Renault Megane Senic, zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses im vorderen linken Kotflügelbereich, einen frischen Unfallschaden aufwies.

Der Schaden an dem Renault wird auf ca. 500,- Euro beziffert.

Der oder die Unfallverursacherin flüchtete von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter des Telefonnummer 0661-105-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, den 17.10.2020 gegen 03:55 Uhr kam es in Ehrenberg-Wüstensachsen auf der Gersfelder Straße auf Höhe der dortigen Apotheke zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer Verletzten Fußgänger. Dabei stand ein 17-jähriger Fußgänger aus Ehrenberg-Wüstensachsen nach Angaben von Zeugen bereits aus derzeit nicht bekannten Gründen eine etwas längere Zeit auf der Fahrbahn, als er von einer 27-jährigen PKW-Fahrerin, welche zuvor aus Richtung Hilders kam, erfasst wurde. Die PKW-Fahrerin aus Gersfeld konnte den Fußgänger aufgrund der Dunkelheit und regenasser Fahrbahn erst sehr spät sehen. Sie leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht vermeiden. Bei beiden Verkehrsteilnehmern verlief ein Atemalkoholtest negativ. Der Fußgänger wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und wurde ins Klinikum Fulda gefahren. Am PKW der Fahrerin entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Zeugenaufruf nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr am 16.10.20, 23.15 Uhr, in Fulda, Petersberger Straße, Höhe Gesundheitsamt

Bisher vier unbekannte Täter nahmen aus einem Altreifencontainer einer Kfz-Werkstatt in Fulda, Otfrid-von-Weißenburg-Straße, insgesamt 10 Altreifen und ließen diese in Höhe des Gesundheitsamtes die Böschung hinunter auf die Petersberger Straße rollen. Dort prallte ein Reifen gegen einen Pkw an dem zum Glück kein Sachschaden entstand. Weiterhin mussten mehrere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen, um eine Kollision mit den Reifen zu verhindern.

Eine Zeugin konnte 4 Jugendliche erkennen, die von der Otfrid-von-Weißenburg-Straße in Richtung Schillerstraße flüchteten.

Eventuelle Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Fulda (Telefon 0661/105-2301) in Verbindung zu setzen.

Noch einmal gutgegangen – Betrunkene Person irrt barfuß auf der A5 herum

Eine ordentliche Portion Glück und einen aufmerksamen Schutzengel hatte ein 36-jähriger Mann aus Polen am frühen Freitagmorgen, 16.10.2020, auf der A5, Gemarkung Gemünden, Vogelsbergkreis.

Um Mitternacht meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf eine männliche Person auf der Fahrbahn der A5, zwischen den Anschlussstellen Alsfeld/West und Homberg/Ohm, im Bereich der Parkplatzes Dottenberg.

Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld und der Polizeistation Alsfeld konnten die Person, die lediglich mit einer Hose und einem T-Shirt bekleidet war, barfuß auf der Fahrbahn antreffen und unversehrt von dort auf den nahegelegenen Parkplatz bringen. Ein durchgeführter Alco-Test bestätigte die Annahme, dass die Person erheblich unter Alkoholeinfluss stand und völlig orientierungslos wirkte. Da die näheren Umstände zum Sachverhalt aufgrund des Alkoholkonsums zunächst nicht geklärt werden konnten und die Person keinerlei Ausweispapiere mitführte, wurde sie zur Ausnüchterung ins polizeiliche Gewahrsam verbracht.

Im Laufe des Tages konnte schließlich ermittelt werden, dass der 36-jährige polnische Fahrer eines Transporters am Vorabend auf dem Parkplatz Krachgarten (in Fahrtrichtung Kassel) pausierte.

Hier kam es im weiteren Verlauf des Abends mit anderen polnischen Fahrern zu einer „gemütlichen Zusammenkunft“, bei der vermutlich eine nicht geringe Menge an alkoholischen Getränken konsumiert wurde.

In der Nacht hatte die Person ein „dringendes Bedürfnis“, hat die Orientierung verloren, fand ihr Fahrzeug nicht mehr und irrte zunächst ziellos auf dem Parkplatz Krachgarten herum.

Im weiteren Verlauf überquerte die barfuße Person auf der Suche nach ihrem Fahrzeug die komplette Fahrbahn der A5, bis sie im Bereich des Parkplatzes Dottenberg (in Fahrtrichtung Frankfurt a.M.) durch die Streifen aufgegriffen wurde.

Am Freitagnachmittag konnte dann der unverschlossene polnische Transporter sowie die Ausweispapiere des mittlerweile ausgenüchterten Fahrers auf dem Parkplatz Krachgarten aufgefunden werden.

Der Fahrer konnte sich sein Verhalten in der Nacht – Überquerung der gesamten Fahrbahn, der damit verbundenen Lebensgefahr und dem gleichzeitigen Glück, dass hier nichts Schlimmeres passiert ist – selbst nicht erklären.

Es folgt nun eine Mitteilung an die Führerscheinstelle zur Prüfung der Kraftfahrereigenschaft im Straßenverkehr.

21jährige Frau bei Unfall leicht verletzt

Fulda (ots)

Am heutigen Freitag kam es gegen 12:47 Uhr zu einem Unfall in der Magdeburger Straße in Fulda, bei dem eine 21-jährige Fußgängerin angefahren und leicht verletzt wurde. Die Frau wollte unmittelbar vor dem neuen Kreisel an der Kreuzung Zieherser Weg/Amand-Ney-Straße die Fahrbahn der Magdeburger Straße auf dem Fußgängerüberweg überqueren. Hierbei wurde sie von einem Pkw Range Rover angefahren, dessen 55-jähriger Fahrer aus Petersberg beim Verlassen des Kreisels die Frau auf dem Zebrastreifen übersehen hatte. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Sachschaden wurde nicht festgestellt.