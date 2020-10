Festnahme nach mehreren Raubtaten, Neu-Anspach, Bahnhofstraße, Samstag, 17.10.2020, 17:35 Uhr bis 17:38 Uhr,

(ks)Ein 20-Jähriger betrunkener Mann ist verdächtig, am späten Samstagnachmittag drei Raubstraftaten und eine Sachbeschädigung begangen zu haben. Zunächst soll er einen 24-Jährigen mit einem Schlagstock geschlagen und von diesem 5,00 Euro gefordert haben. Den Angaben eines 28-Jährigen nach bewarf er diesen direkt danach mit Steinen bis er zu Boden fiel und raubte ihm sein Mobiltelefon. Anschließend soll er 2 Glasscheiben einer Bushaltestelle eingeworfen haben. Als letztes wurde ein 41-jähriger Mann mit den Fäusten angegriffen, bis auch dieser zu Boden fiel und ihm seine Armbanduhr geraubt wurde. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst zu Fuß, konnte jedoch während der Anzeigenaufnahme vor Ort von einem Geschädigten erkannt und durch die die Anzeige aufnehmende Polizeistreife nach kurzer Flucht festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, kontaktieren Sie Kriminalpolizei bitte unter 06172/120-0.

Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude, Kronberg im Taunus, Im Katzenforst, Freitag, 16.10.2020, 16:00 Uhr bis Sonntag, 18.10.2020, 19:45 Uhr,

(ks)In Oberhöchstadt kam es zwischen dem vergangenen Freitagnachmittag und Sonntagabend zu einem Einbruch in ein gemeinsam genutztes Firmen- und Privatgebäude. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Firmenräumen und angrenzenden Wohnräumen auf dem Firmengelände. Sie durchwühlten alle Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 06172/120-0 an die Kriminalpolizei Bad Homburg zu wenden.

Frau bei Streit um Fahrweise verletzt, Oberursel, Usastraße, Freitag, 16.10.2020, 09:45 Uhr,

(ks)Am Freitag gegen 09:45 Uhr wurde eine Autofahrerin in der Usastraße bei einem Streit mit einem anderen Autofahrer verletzt, nachdem sie ihn ob seiner Fahrweise zur Rede gestellt hatte. Die Frau hatte sich bei dem Mann beschwert, dass dieser sich in dem verkehrsberuhigten Bereich anders hätte verhalten sollen. Daraufhin habe der Mann ihr mehrfach mit der Faust gegen den Brustkorb geschlagen. Die Frau war dabei verletzt worden.

Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeistation Oberursel zu wenden. Telefonnummer: 06171 6240-0.

Fahrkartenautomaten durch Graffiti beschädigt, Bad Homburg v.d.H., Herrngasse, Sonntag, 18.10.2020, gegen 03:30 Uhr,

(ks)In Bad Homburg kam es am Sonntag gegen 03:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an zwei Fahrkartenautomaten am Schloßplatz. Ein Unbekannter wurde dabei beobachtet, wie er die zwei Automaten mit einem Permanentmarker beschmierte. Der Täter flüchtete anschließend auf einem Fahrrad. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Hinweise zu dem unbekannten Täter werden bei der Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegengenommen.

Sachbeschädigung an Schild und Laterne, Bad Homburg v.d.H., Paul-Ehrlich-Weg, Freitag, 16.10.2020, 22:11 Uhr,

(ks)Ein Corona-Warnschild und eine danebenstehende Straßenlaterne wurden am späten Freitagabend in Bad Homburg v.d.H. beschädigt. Ein junger Mann wurde am Freitag um 22:11 Uhr dabei beobachtet, wie er ein Corona-Warnschild aus der Verankerung riss und damit das Glas der Straßenlaterne zerschlug. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, 16 Jahre alt, trug einen Nike-Jogginganzug und eine Ralph Lauren Kappe.

Mögliche Zeugen zu der Sachbeschädigung wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Homburg. Telefonnummer: 06172/120-0.

Hoher Sachschaden durch Unfallflucht, Friedrichsdorf, Wiener Straße, Montag, 19.10.2020, 00:25 Uhr,

(ks)Einen Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro verursachte ein unbekannter Autofahrer am Sonntag um 00:25 Uhr in Friedrichsdorf in der Wiener Straße. Er befuhr mit seinem PKW die Wiener Straße aus Richtung Am Eschenhorst in Richtung Elbestraße. Aus noch ungeklärter Ursache soll er hier die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er sei zunächst mit zwei hintereinander geparkten PKW auf der linken Straßenseite und dann mit einem weiteren geparkten Fahrzeug auf der rechten Straßenseite kollidiert. Anschließend soll er sich von der Unfallstelle entfernt haben. Das Fahrzeug des Unfallverursachers könnte im Bereich der Front beschädigt sein.

Hinweise zum Unfallgeschehen und Beobachtungen zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Bad Homburg v.d.H. unter 06172/120-0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfall i.V.m. Flucht

Unfallort : 61476 Kronberg im Taunus-Oberhöchstadt, Oberurseler Straße 41 Unfallzeit: Samstag, 17.10.2020, 01.36 Uhr

Ein Porsche Cayenne S, schwarz, befuhr die L 3005 aus Richtung Eschborn-Niederhöchstadt kommend, in Fahrtrichtung Kronberg. An der Kreuzung „Sodener Stock“ fuhr der Porsche nach rechts in die Straße „Am Schanzenfeld“, in Fahrtrichtung Kronberg-Oberhöchstadt. Eine Funkstreife der Pst. Königstein befuhr zu diesem Zeitpunkt die Frankfurter Straße (L3005) aus entgegengesetzter Fahrtrichtung. Die Funkstreife war ca. 50 Meter von der Kreuzung entfernt. Die Funkstreife beabsichtigte nun den Porsche zu kontrollieren. Der Porsche erhöhte daraufhin seine Geschwindigkeit. Die Funkstreife verlor den Porsche in der Sodener Straße, (Hauptdurchgangsstraße) 61476 Kronberg im Taunus-Oberhöchstadt, aus den Augen. Ein weiterer Funkstreifenwagen (Vito) der Pst. Königstein, welcher sich zufällig in Oberhöchstadt befand, wurde an der Steigungsstrecke Am Kirchberg / Oberurseler Straße taktisch, günstig am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Fahrer des Porsche fuhr links an dem Funkstreifenwagen vorbei und verlor anschließend in einer Rechtskurve die Gewalt über sein Fahrzeug. Der Porsche kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Baum wurde komplett entwurzelt. Durch eine Zeugin wurde beobachtet, dass der Fahrer unmittelbar nach dem Unfall ausstieg und sich zu Fuß von der Unfallstelle entfernt hat. An dem Porsche entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Unterstützung nach der Absuche des Fahrers war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten:

Falsche Polizeibeamte in Bad Homburg unterwegs

Bad Homburg, Gluckensteinweg Freitag, 16.10.2020, 13:15 Uhr (SW) Am Freitagmittag klingelten zwei unbekannte Personen bei einem 28-jährigen Bad Homburger. Als dieser die Haustür öffnete, stellten sie beide Personen als Kriminalbeamte vor. Sie wollten Zutritt zur Wohnung des Bad Homburgers. Den Zutritt verwehrte der Wohnungsinhaber, da die Personen keine Dienstausweise zeigen konnten. Daraufhin verließen die Personen die Örtlichkeit. Die Personen wurden wie folgt beschrieben: Person 1:

männlich

ca. 180 cm groß

35-40 Jahre alt

kräftige Statur

schwarze Lederjacke, blaue Jeans

3-5-Tage-Bart

kurze braune Haare

osteuropäisches Erscheinungsbild

Person 2:

männlich

ca. 165-170 cm groß

25-35 Jahre alt

schlanke Figur

giftgrüne Winterjacke, blaue Jeans

dunkelblonde Haare, mittellang, Seitenscheitel

Brille im Reißverschluss der Jacke

mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Golfausrüstung

Bad Homburg, Saalburgstraße Freitag, 16.10.2020, 09:00 Uhr bis Samstag, 17.10.2020, 09:00 Uhr

(SW) Im Laufe von Freitag auf Samstag wurde die Golfausrüstung eines 42-jährigen Bad Homburgers entwendet. Dieser hatte die Tasche mit der hochwertigen Sportausrüstung in seiner Tiefgarage deponiert. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zugang zu der Tiefgarage und nahm die Golfausrüstung im Wert von ca. 1500EUR an sich.

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle:

Es liegen keine presserelevanten Verkehrsunfälle vor.

Polizeistation Oberursel:

Straftaten:

Versuchter schwerer Diebstahl aus Geldausgabeautomat

Oberursel, Homburger Landstraße Samstag, 17.10.2020, 03:37 Uhr

Unbekannte begaben sich zum dort freistehenden Geldautomaten und versuchten mit einem Hebelwerkzeug den Geldausgabeschlitz aufzubrechen. Nachdem dies misslang flüchteten der/die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der 06171/120-0 entgegen

Sachbeschädigung an Pkw

Oberursel, Am Gaßgang Donnerstag, 15.10.2020, 21:00 Uhr bis zum Freitag, 16.10.2020, 06:15 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren schwarzen VW Polo am Abend des 15.10.2020 am Straßenrand. In der Nacht beschädigten bislang unbekannte Täter die beiden linken Fahrzeugreifen mit einem vermutlich spitzen Gegenstand. Durch die Beschädigungen verloren die Reifen ihre Luft. Beobachtungen und Hinweise, welche Rückschlüsse auf einen Täter zulassen, nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171/6240-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Oberursel, Taunusstraße Samstag, 17.10.2020, 10:00-11:10 Uhr Unbekannter Täter beschädigte mit einem vermutlich spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite des geparkten schwarzen Opel Zafira. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,00 Euro. Beobachtungen und Hinweise, welche Rückschlüsse auf einen Täter zulassen, nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171/6240-0 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Gartenhütte

Steinbach (Taunus), Birkenweg Mittwoch, 14.10.2020, 22:00 Uhr bis Freitag, 16.10.2020, 12:00 Uhr

Im oben genannten Zeitraum beschädigte der unbekannte Täter ein Fahrradschloss, welches zur Sicherung an der Gartenhütte angebracht war. In der Gartenhütte entwendete der unbekannte Täter eine Fahrradbrille. Er konnte sich im Anschluss unerkannt vom Tatort entfernen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50,00 Euro. Beobachtungen und Hinweise, welche Rückschlüsse auf einen Täter zulassen, nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171/6240-0 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Roller

Steinbach (Taunus), Praunheimer Weg Donnerstag, 15.10.2020, 18:15 Uhr bis Samstag 17.10.2020, 08:20 Uhr

Der bislang unbekannte Täter entwendet den Motorroller des Geschädigten durch Zerstören der Zündschlossabdeckung und anschließendem Kurzschließen. Die Höhe des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 5000,00 Euro. Beobachtungen und Hinweise, welche Rückschlüsse auf einen Täter zulassen, nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171/6240-0 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Oberursel, Dornbachstraße Mittwoch, 14.10.2020, 22:00 Uhr bis 16.10.2020, 12:00 Uhr

In dem oben genannten Zeitraum beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den geparkten Peugeot 206+ an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Sachschaden am geparkten Pkw beläuft sich auf ca. 2000,00 Euro. Beobachtungen und Hinweise, welche Rückschlüsse auf einen Täter zulassen, nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171/6240-0 entgegen.

Polizeistation Königstein:

Straftaten:

Einbruchsdiebstahl

Donnerstag, 15.10.2020, 12:00 Uhr – Samstag, 17.10.2020, 12:00 Uhr Königstein, OT Schneidhain

Derzeit unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in Schneidhain. Im Keller des Hauses brachen die Täter mehrere Kellerverschläge auf. Die Täter entwendeten u.a. Werkzeug und Motorradkleidung. Wie die Täter in das Haus gelangt sind, ist derzeit noch nicht geklärt. Möglicherweise hatten die Täter sich durch Klingeln bei einem Hausbewohner Zutritt zum Haus verschafft.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172/120-0 melden.

Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude

Freitag, 16.10.2020, 09:00 Uhr – Samstag, 17.10.2020, 05:30 Uhr Kronberg, OT Oberhöchstadt

Derzeit unbekannte Täter brachen ein Fenster auf und stiegen in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet Oberhöchstadt ein. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume. Ob die Täter hierbei Gegenstände entwendet haben, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172/120-0 melden.

Verkehrsunfälle:

Es liegen keine presserelevanten Verkehrsunfälle vor.

Polizeistation Usingen:

Straftaten:

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Neu-Anspach, Otto-Sorg-Weg Donnerstag, 15.10.2020, 23:00 Uhr

Unbekannte Täter betraten das Grundstück des Einfamilienhauses und verschafften sich somit Zugang zur Hauseingangstür des Tatobjektes. Hier versuchte bislang unbekannter Täter mittels Hebelwerkzeug die Hauseingangstür aufzuhebeln. Im Anschluss entfernte sich der Täter von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. An der Haustür entstand Sachschaden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Wehrheim, Feldbergblick Freitag, 16.10.2020, 02:04 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter verschafft sich zum Tatzeitpunkt widerrechtlich Zugang zum umfriedeten Grundstück des in der Ortsrandlage gelegenen Einfamilienhauses. Im Anschluss macht sich der unbekannte Täter mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug am Türschloss der Haustür des Einfamilienhauses zu schaffen. Durch die entstehende Geräuschkulisse wird die im Nebenraum schlafende Anwohnerin geweckt. Als sie das Licht im Hausflur einschaltet, lässt der Täter von der Haustür ab und entfernt sich in unbekannte Richtung vom Grundstück. Es entsteht Sachschaden am Türschloss der Haustür.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg v.d.H. hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht

Neu-Anspach, Bahnhofstraße Samstag, 17.10.2020, 09:30 Uhr bis 09:32 Uhr

Die Geschädigte parkte mit ihrem PKW des Typs Ford Focus auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße gegenüber einer dort befindlichen Bäckerei und entfernte sich kurzzeitig von ihrem Fahrzeug. Nach Rückkehr stellte sie einen Schaden am Heckstoßfänger linksseitig fest. Das Schadensbild deutet auf einen unbekannten PKW hin, welcher vermutlich beim Ein-oder Ausparken das Fahrzeug der Geschädigten touchierte und sich im Anschluss widerrechtlich von der Unfallstelle entfernte. Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf 500,00 EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Schmitten / Oberreifenberg, Altkönigstraße Donnerstag, 15.10.2020, 14:30 Uhr bis Freitag, 16.10.2020, 19:00 Uhr

Die Fahrzeugführerin eines blauen Audi Q7 parkte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß im Tatzeitraum am rechten Fahrbahnrand in der Altkönigstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren wurde ihr Fahrzeug durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Frontstoßstange linksseitig touchiert und somit beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher widerrechtlich von der Unfallstelle ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3000,00 EUR geschätzt.

Die Polizeistation Usingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und/oder Hinweisgeber, sich mit der Polizeistation Usingen unter der (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.