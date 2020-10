Karlsruhe: Neue Kanzlerin an der Hochschule für Musik

Karlsruhe – In einer gemeinsamen Sitzung von Hochschulrat und Senat am 14. Oktober wurde Frau Daniela Schneider mit überwältigender Mehrheit als neue Kanzlerin der Hochschule für Musik Karlsruhe gewählt. Am 31. März 2021 wird sie die Nachfolge von Wolfram Scherer an der Hochschule antreten.

Daniela Schneider ist sowohl Volljuristin als auch Musikerin, beides mit jahrelanger Erfahrung. Derzeit arbeitet sie als Regierungsdirektorin und Referentin für Musikhochschulen und Musikförderung in der Kunstabteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

Die Hochschule für Musik Karlsruhe sieht der Zusammenarbeit mit Daniela Schneider mit großer Freude entgegen.