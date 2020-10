Aggressiver 17-Jähriger beleidigt Polizeibeamten

Edesheim (ots) – Weil er in der Raststätte “Pfälzer Weinstraße West” keine Zigaretten bekam, wurde am Samstagabend ein 17-jähriger Jugendlicher aus Heidelberg dem Verkaufspersonal gegenüber renitent, weshalb die Polizei hinzugerufen werden musste. Im Rahmen der Personalienfeststellung wurde der Aggressor auch den Beamten gegenüber aufständisch und beleidigte diese mit einem Fäkalvokabular, das an dieser Stelle wegen der Intensität besser nicht zitiert wird.

Seinem Vater, der in seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz vor der Raststätte wartete, wurde der junge Mann überstellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B272

B272 Richtung Speyer (ots) – Die 63-jährige Unfallbeteiligte aus Speyer ist am Morgen des 18.10.2020 verstorben. Die Ermittlungen zur Unfallursache und dem Unfallhergang dauern an.

VW Touran zerkratzt – Zeugenaufruf

Kapellen-Drusweiler (ots) – An einem Pkw VW Touran, abgestellt in der Brückenwiesenstraße, wurde in der Zeit von 16.-18.10.2020, die Kofferraumklappe mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

