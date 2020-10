Diebstahl aus Transporter

Lustadt (ots) – Am Sonntag parkte ein Spaziergänger seinen Transporter zwischen 16.45 und 17.15 Uhr in der Verlängerung der Straße “Im Röderfeld” in Lustadt. Als er nach dem Spaziergang an sein Fahrzeug zurückkam, fehlte ein hochwertiges Notebook, das auf dem Beifahrersitz lag. Wie der bislang unbekannte Täter das Fahrzeug öffnete, ist bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Ladendieb erwischt

Germersheim (ots) – Am Samstagabend 17.10.2020 besuchte ein 43-järiger Mann aus dem Raum Heidelberg einen Supermarkt in der Mainzer Straße in Germersheim. Als er den Kassenbereich des Markts passieren wollte, löste die sogenannte Diebstahlsicherung aus.

Die eingesetzten Beamten konnten schnell den Grund dafür feststellen. Der Ladendieb versuchte nämlich eine Spielekonsole samt Videospiel im Wert von ca. 400 EUR an der Kasse vorbei zu schleusen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zudem hat er ein lebenslanges Hausverbot ausgesprochen bekommen.