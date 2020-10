Darmstadt

Junge Frau sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Mann mit osteuropäischem Akzent, hat am Samstag 17.10.2020 gegen 06:00 Uhr in der Straßenbahnlinie 7 (aus Richtung Luisenplatz in Richtung Arheiligen) eine 20-jährige Frau unsittlich berührt. Die junge Frau stieg “Am Fiedlersee” aus, als der Mann ihr folgte und dabei sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Männlich, ca. 1,70 m, sprach mit osteuropäischem Akzent. Er hatte eine Halbglatze und braune Haare. Bekleidet war der Mann mit einer gelben Trainingsjacke und einer schwarzen Jogginghose.

Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte direkt an das Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Unfall ausgenutzt und Geldbörse von Beifahrersitz geklaut – Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots) – Einen Unfall zwischen zwei Fahrzeugen und der damit im Anschluss einhergehenden Abgelenktheit der entsprechenden Wagenlenker, hat sich ein Dieb am Sonntagnachmittag 18.10.2020 in der Landwehrstraße zu Nutzen gemacht. Gegen 15 Uhr hatte sich der Täter, die Geldbörse einer der ins Gespräch vertieften Unfallbeteiligten geschnappt. Diese hatte für nur wenige Minuten unbeaufsichtigt auf dem Beifahrersitz eines schwarzen Golfs gelegen.

Mit seiner Beute machte sich der Dieb im Anschluss auf einem Mountainbike auf und davon. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein älteres Modell gehandelt haben, mutmaßlich in der Farbe Blau.

Täterbeschreibung:

Der Flüchtende wurde auf zirka 30 Jahre alt und 1,80 Meter Körpergröße geschätzt. Er hatte eine schmale Statur und trug einen Mundschutz mit Blumenmotiv unter dem Kinn. Als auffällig wurden seine schlechten Zähne wahrgenommen. Zum Zeitpunkt der Tat war der Mann mit einer mutmaßlich blauen Jeans sowie einer schwarzen Weste bekleidet.

Die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und bittet Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-0, zu melden.

Einbruch in Büroräume – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Montag 19.10.2020 hatten es bislang noch unbekannte Täter auf zwei Bürogebäude in der Bismarckstraße abgesehen.

Über ein Kellerfenster und eine Tür gelangten sie in die Räumlichkeiten und brachen hier mehrere Bürotüren auf. Dabei entwendeten die Täter insgesamt circa 1.300 Euro Bargeld und richteten einen erheblichen Schaden an.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Darmstadt (ots) – Am 18.10.2020 gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung Kasinostraße / Landwehrstraße in Darmstadt zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Laut mehrerer Zeugen befuhr eine 18-jährige Frau aus Baden-Württemberg zunächst die Kasinostraße stadtauswärts. An der Kreuzung wendete sie, stieß mit ihrem Kleinwagen mit einem entgegenkommenden Auto eines 28-jährigen aus Darmstadt zusammen und wurde auf einen weiteren PKW eines 23-jährigen Darmstädters aufgeschoben.

Zwei vorbeifahrende Autos wurden durch umherfliegende Trümmer beschädigt. Durch den Unfall kam es zu insgesamt vier Verletzten, darunter die Unfallverursacherin, die zum Teil in den umliegenden Krankenhäusern behandelt werden mussten. Zwei Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, wobei die Feuerwehr die Unfallstelle absicherte. Der enstandene Sachschaden wird dabei auf 17.000 Euro geschätzt.

Autoradio und Navi aus Skoda gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – Ein roter Skoda, abgestellt auf dem Trainingsbad-Parkplatz in der Heinrich-Fuhr-Straße, war in der Zeit zwischen Mittwoch (14.10.) und Samstag (17.10.) in das Visier von Kriminellen geraten. Am Samstagnachmittag 17.10.2020 waren die Spuren der Unbekannten entdeckt und die Polizei informiert worden. Die Täter hatten sich im Tatzeitraum gewaltsam Zugang zu dem Innenraum verschafft, um dort das Radio sowie das fest installierte Navigationsgerät zu entwenden. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an.

Der verursachte Gesamtschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Darmstadt-Dieburg

Rücksichtslose Fahrt über die Bundesstraße – Polizei nimmt 26 und 33-Jährigen fest

Groß-Umstadt/B45 (ots) – Zwei 26 und 33 Jahre alte Männer müssen sich nach ihrer Festnahme am Freitagabend (16.10.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Zeugen hatten gegen 18.30 Uhr über Notruf die Polizei alarmiert und zwei Verkehrsteilnehmer gemeldet, die rücksichtslos und grob verkehrswidrig die Bundesstraße 45 von Groß-Umstadt in Richtung Höchst befuhren.

Unter anderem waren sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im dortigen Bereich unterwegs, in dem eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erlaubt ist. Darüber hinaus überfuhren beide Fahrzeuge, ein schwarzer BMX X5 und ein weißer Audi A6, mehrfach die durchgezogene Mittellinie sowie eine Sperrfläche vor einer Fahrbahnverengung, wodurch sie entgegenkommende Fahrzeuge gefährdeten.

An der Kreuzung mit der Kreisstraße 104 soll der Audi nach Zeugenangaben beim Abbiegen links am Fahrbahnteiler vorbeigefahren sein, um sich vor den BMW zu setzen. Für Zeugen hatte es den Anschein, als ob sich beide Autos ein Rennen liefern würden. Im Bereich der Forsthausstraße konnten die beiden Wagen durch Zeugen gestoppt und bis zum Eintreffen der verständigten Streife festgehalten werden.

Die Polizisten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen die beiden 26- und 33-jährigen Männer ein. Zeugen, denen die beiden Autos am Freitag aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Schwarzer Audi von Firmengelände entwendet und mit Unfallschäden wieder aufgefunden

Groß-Bieberau/Reinheim (ots) – Am Freitag (16.10.) hatten es noch unbekannte Täter auf einen schwarzen Audi Avant auf einem Gelände “Am Schaubacher Berg” abgesehen. Gegen 20 Uhr verschafften sich die Kriminellen Zugang zu dem Firmengelände und dem dort abgestellten Auto. Mit dem Wagen machten sich die Diebe in zunächst unbekannte Richtung auf und davon. Wenige Stunden später, gegen 22.45 Uhr, wurde das gestohlene Fahrzeug im benachbarten Ort Reinheim, “Am Schwimmbad”, mit erheblichen Unfallspuren sowie abgerissenen Kennzeichen wieder aufgefunden.

Der Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere Tausend Euro betragen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (k21/22) hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern oder einem möglichen Unfallgeschehen geben können. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Beamten zu erreichen.

Groß-Gerau

Angst vor Corona ausgenutzt – Kriminelle geben sich als Familienmitglied aus – Polizei warnt und gibt Ratschläge

Gernsheim (ots) – Zur Behandlung des Coronavirus forderten Kriminelle am Freitagmittag (16.10.) bei einer 61-Jährigen in der Zwingenberger Straße die Herausgabe einer hohen Geldsumme.

Gegen 12 Uhr meldeten sich die Betrüger telefonisch mit unterdrückter Nummer bei der Dame. Hierbei gab sich zunächst eine unbekannte Frau als Tochter der Angerufenen aus und erzählte ihr, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Daraufhin gab sie das Gespräch an einen unbekannten Mann weiter. Dieser gab sich als Arzt aus und verlangte für die Behandlung der Tochter die Herausgabe von 25.000 Euro. Die hilfsbereite Dame wollte die Bitte nicht abschlagen und zeigte sich zunächst mit der finanziellen Unterstützung einverstanden.

Nachdem sie im Anschluss mit ihrer richtigen Tochter sprach, flog der Schwindel auf und es kam glücklicherweise zu keiner Geldübergabe.

Damit auch Sie, Ihre Verwandten oder Bekannten nicht auf die Kriminellen reinfallen, hat die Polizei wichtige Präventionshinweise:

Seien Sie besonders misstrauisch, wenn angebliche Verwandte oder Bekannte am Coronavirus erkrankt sind und am Telefon plötzlich Geld fordern. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Rufen Sie die Verwandten oder Bekannten auf einer Ihnen bekannten Telefonnummer umgehend zurück und bestehen Sie auf ein persönliches Erscheinen! Spätestens hierbei würde der Schwindel nämlich auffliegen. Händigen Sie kein Geld an fremde Personen nur aufgrund eines Telefongesprächs aus!

Verständigen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei über den Notruf 110. Dort hilft man Ihnen die Situation richtig zu beurteilen und gibt Ihnen wichtige Verhaltenshinweise.

Verkehrsunfallflucht am Marktplatz – Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots) – Ein 84jähriger Groß-Gerauer stellte am 19.10.20 um 09:30 Uhr seinen Renault auf dem Parkplatz Am Marktplatz in Groß-Gerau ab. Als er nach einer halben Stunde zurückkehrte stellte er eine massive Beschädigung an seinem Fahrzeug fest. Die hintere Tür auf der Fahrerseite war eingedrückt und die linke Fahrzeugseite war verzogen. Der Schaden wird auf über 3.000 geschätzt.

Dem Schadensbild nach zu urteilen, beschädigte der Unfallverursacher den Renault beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter 06152 – 175 0 bei der Polizei Groß-Gerau zu melden.

Tesla beschädigt und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Raunheim (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmittag (16.10.) auf einem Parkplatz in der Flörsheimer Straße sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Besitzer stellte den grauen Tesla vor einem Supermarktparkplatz gegen 12.15 Uhr ab. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er erhebliche Schäden am Heck des Fahrzeugs. Ersten Erkenntnissen zufolge, prallte ein bislang unbekannter Wagenlenker beim Ein- oder Ausparken gegen den Tesla und entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Der Schaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim-Königstädten (ots) – Am Wochenende (16.-18.10.) rückten mehrere Fahrzeuge in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

So wurden in der Waldgartenstraße ein schwarzer Mercedes und in der Lise-Meitner-Straße ein grauer Renault angegangen. Bei dem Mercedes, der in einem Parkhaus abgestellt war, schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens ein und entwendeten unter anderem persönliche Ausweisdokumente. Hierbei entstand insgesamt ein Schaden von circa 1.600 Euro.

Der graue Renault wurde in der Nacht zum Samstag (18.10.) vor einem dortigen Restaurant abgestellt. Am nächsten Morgen fiel der Halterin die eingeschlagene Scheibe auf. Ob etwas entwendet wurde, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der 06142/696-0 entgegen.

Fenster an Schule beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Raunheim (ots) – Mehrere Fenster einer Schule in der Haßlocher Straße wurden offenbar von Unbekannten am Sonntagabend (18.10.), gegen 18 Uhr, absichtlich beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand warfen die Unbekannten vermutlich mit Steinen auf mehrere Fenster des Gebäudes. Daraufhin flüchteten die Kriminellen unerkannt. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzter Person und kurzzeitiger Straßensperrung

Büttelborn (ots) – Am Samstag 17.10.2020 gegen 23:25 Uhr, nutzte ein Pkw-Fahrer die L 3303 aus Fahrtrichtung Büttelborn, in Richtung Griesheim. Kurz nach dem Ortsausgang Büttelborn wich der Fahrer einem auf der Straße stehenden Tier aus. In der angrenzenden Grünfläche überschlug der sich der Wagen mehrfach und blieb liegen. Am Pkw entstand Totalschaden und der Fahrer kam vorsorglich leichtverletzt in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe am Pkw beträgt etwa 3.000 EUR.

Zur Unfallaufnahme wurde die L 3303 für etwa 20 Minuten total gesperrt werden. Ein Abschleppwagen, nebst Kran, war nötig, um das Fzg. aus der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu bergen. Die Freiwillige Feuerwehr Büttelborn und ein Rettungswagen waren für Rettungsmassnahmen auch vor Ort.

Fahrzeug beschädigt, dann geflüchtet

Groß-Gerau (ots) – Am Freitag 16.10.2020 zwischen 15.30 und 16.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Mercedes, der im Helvetia Parc vor einem Baumarkt abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen.

Kreis Bergstraße

31-Jähriger unter Drogeneinfluss gestoppt

Bürstadt (ots) – Am Sonntag (18.10.) zogen Zivilfahnder einen Fahrer aus dem Verkehr, der vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Der 31-Jährige wurde kurz nach 16 Uhr in der Wasserwerkstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten kam den Beamten schnell der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Diese Vermutung bestärkte ein durchgeführter Drogenvortest, der positiv auf Cannabis und Amphetamin reagierte.

Darüber hinaus fanden die Ordnungshüter im Fahrzeug Tüten, in denen sich offenbar kleine Mengen Cannabis und Amphetamin befanden.

Der Fahrer musste die Polizisten auf die Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die vermeintlichen Drogen wurden sichergestellt. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie des Drogenbesitzes verantworten.

Garage durch Explosion zerstört

Zwingenberg (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am Freitagabend 16.10.2020 vermutlich zu einer Gasexplosion in einer Garage in der Straße “Im Alten Graben”. Die direkt an ein Wohnhaus angebaute Garage wurde durch die Explosion komplett zerstört. Zwei Bewohner des an die Garage angebauten Wohnhauses und ein PKW-Fahrer, welcher zum Zeitpunkt der Explosion zufällig an dem Grundstück vorbeifuhr, wurden durch den Vorfall leicht verletzt und vor Ort ärztlich versorgt.

Durch die Detonation wurden weitere Wohnhäuser und auch geparkte Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt, sodass aktuell nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro entstanden sein könnte. Die betroffenen Bewohner konnten bei Angehörigen untergebracht werden.

Ermittlungen zu der Ursache der Explosion können frühestens Samstag 17.10.2020 durch das Fachkommissariat aufgenommen werden.

Odenwaldkreis

Tankstelle und Fahrschule im Visier von Einbrechern

Reichelsheim/Beerfurth (ots) – Die Tür zum Getränkelager einer Tankstelle in der Siegfriedstraße, B 38, wurde zwischen Samstagabend 17.10.2020 gegen 22 Uhr und Sonntag 18.10.2020 gegen 6 Uhr von Kriminelle gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Lager schnappten sich die Täter eine Leiter, um über das Dach in die Fahrschule im Nachbargebäude klettern zu können. Über ein aufgebrochenes Fenster stiegen sie in die Räume der Fahrschule ein, die nahezu komplett durchwühlt wurde.

Mit vier Laptops samt Equipment, mehreren Getränkeflaschen und der Handkasse suchten die Täter das Weite. Der Gesamtschaden wird auf über 3000 Euro geschätzt. Die Taten wurden am Sonntagmorgen (18.10) von Mitarbeitern der Tankstelle entdeckt und der Polizei gemeldet.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) führt die Ermittlungen weiter und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06062 / 9530 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen