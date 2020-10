Marburg – Einbrüche in der Innenstadt – Verdächtige überprüft – Kripo sucht Zeugen

Im Zusammenhang mit zwei Einbrüchen in ein Geschäft im Schlossbergcenter und ein Eindringen in ein Mehrfamilienhaus in der Biegenstraße sucht die Kripo Marburg dringend nach Zeugen. Die Polizei überprüfte zwar zwei während der Fahndung aufgefallene Männer, jedoch machten beide nach entsprechenden Belehrungen keine Angaben, sodass ihre Beteiligung nicht feststeht. Die Taten waren in der Nacht zum Samstag, 17. Oktober, zwischen 04.30 und 05 Uhr und am Sonntagabend um ca. 19.40 Uhr.

Betroffen war Samstagnacht 17.10.2020 und Sonntagabend 18.10.2020 das gleiche Geschäft im Schlossbergcenter und am Samstag zusätzlich das Haus in der Biegenstraße. Nach dem gewaltsamen Aufdrücken einer elektronischen Schiebetür stahlen der oder die Täter aus den offen stehenden Kassen des Geschäfts im Schlossbergcenter das wenige noch enthaltene Münzgeld. Nicht weit von diesem Tatort entfernt, meldete ein Zeuge in der Nacht zum Samstag 17.10.2020 um kurz vor 05 Uhr, einen vermeintlichen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Biegenstraße. Zwei Männer hätten die Hauseingangstür eingetreten und würden sich mit Taschenlampen im Haus umsehen. Sie flüchteten, bevor die Polizei eintraf. Die Fahndung führte dann zur Überprüfung von zwei Männern in der Deutschhausstraße.

Der Zeuge konnte die Männer leider nicht beschreiben, sodass die Kripo für die weiteren Ermittlungen dringend weitere Zeugen sucht. Wer war in der Nacht zum Samstag, insbesondere zwischen 04.30 und 05 Uhr in der Innenstadt im Bereich Schlossbergcenter/Biegenstraße/Deutschhausstraße und wer hat dabei verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat ein auffälliges Betreten oder Verlassen des Schlossbergcenters beobachtet? Gibt es Zeugen des Eintretens der Hauseingangstür in der Biegenstraße? Vielleicht ist das Eintreten durch die Geräuschkulisse aufgefallen und man hat in dem Zusammenhang Personen gesehen. Wer hat sonstige ungewöhnliche Beobachtungen gemacht, die mit den geschilderten Taten im Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt: Diebstahl aus Autos – Tatverdächtiger vorübergehend festgenommen

Danke einer von aufmerksamen Zeugen gelieferten markanten Personenbeschreibung nahm die Polizei Samstagnacht 17.10.2020 einen 28-jährigen Mann vorübergehend fest. Der in Neustadt lebende Mann steht unter dem Verdacht des Diebstahls aus Autos in der Nacht zum Samstag 17.10.2020 in der Straße Hinterm Kirchhof in Kirchhain und in der Eichsfelder Straße in Neustadt. Um 22 Uhr veranlasste ein hinzukommender Zeuge den Tatverdächtigen zur sofortigen Flucht. Die Fahndung in Neustadt blieb hier zunächst erfolglos.

Gegen 00.30 Uhr beobachtete ein weiterer Zeuge in Kirchhain, wie ein Mann ein scheinbar unverschlossenes Auto durchsuchte und Sachen aus einer gefundenen Geldbörse herausnahm. Diesmal endete die Fahndung mit der vorläufigen Festnahme am Bahnhof. Der Mann hatte offensichtliche Diebesbeute, eine Uhr und eine Damensonnenbrille, bei sich. Die Polizei stellte bei der am nächsten Tag richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung zusätzliches Beweismaterial sicher. Darunter die Beute mindestens eines weiteren Diebstahls aus einem Auto in Kirchhain. Die Ermittlungen dauern an. Ausreichende Haftgründe lagen gegen den Mann nicht vor. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Stadtallendorf: Graffiti – Tatverdächtige vorübergehend festgenommen

Die Polizei nahm in der Nacht zum Sonntag, 18. Oktober, gegen 23.20 Uhr, nach kurzer Flucht zwei 21 und 26 Jahre alte Männer vorübergehend fest. Die beiden in Michelstadt lebenden Männer stehen unter dem Verdacht der Sachbeschädigung durch Sprühen eines Schriftzugs gegen den Bau der A 49 auf eine Hauswand in der Niederkleiner Straße.

Die Polizei stellte bei ihnen u.a. entsprechende Tatmittel sicher und entließ sie nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wie z. B. der erkennungsdienstlichen Behandlung.

Landkreis: Kontrollen – Berauscht am Steuer

Am zurückliegenden Wochenende zog die Polizei erneut Autofahrer aus dem Verkehr. Allen gemein war, dass sie ein Auto fuhren, obwohl sie offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Bei dem einen oder anderen kamen weitere Taten hinzu. Bei allen veranlasste die Polizei Blutproben.

In der Nacht zum Samstag 17.10.2020 blieb das Auto eines 22-Jährigen nach der Kontrolle in der Ernst-Giller-Straße stehen. Der Alkotest zeigte einen nur geringen Wert von unter 0,3 Promille, der Drogentest jedoch reagierte gleich auf zwei Stoffe positiv. Die Polizei stellte seinen Autoschlüssel sicher.

Der 19-Jährige, den die Polizei am Sonntag 18.10.2020 um 21.30 Uhr in Wetter kontrollierte, stand nicht nur unter Drogeneinfluss, sondern er hatte auch keinen Führerschein und zudem Marihuana bei sich. Bei ihm dauern die Maßnahmen noch an.

Am Sonntag endete die Fahrt eines 42-Jährigen um 16.15 Uhr in der Niederrheinischen Straße Uhr in Stadtallendorf und für einen 22-Jährigen um 22.30 Uhr in der Niederrheinischen Straße in Kirchhain. Auch diese beiden Männer müssen sich wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Wehrda: Weißer Ford Focus beschädigt

Der Schaden befindet sich am hinteren Radkasten auf der dem Gehweg zugewandten Seite des abgestellten weißen Ford Focus. Ein Unfall durch ein vorbeifahrendes Auto scheidet demnach aus. Wie es ansonsten zu dem Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro kam, steht derzeit nicht fest. Zur fraglichen Zeit des Schadenseintritts am Montag 19.10.2020 zwischen 00.30-09 Uhr stand der Ford ordnungsgemäß geparkt vor dem Anwesen Wehrdaer Straße 10.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizeisucht Zeugen und bittet um Hinweise

Cyriaxweimar: Fahrzeug mit Fahrradheckträger kollidiert mit parkendem Auto

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr am Freitag, 16. Oktober, gegen 14.35 Uhr, ein weißer SUV mit montiertem Fahrradträger am Heck rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Cyriaxstraße. Möglicherweise ohne dass es der Fahrer bemerkte, kollidierte der Fahrradträger leicht mit einem weißen Opel Corsa. Der Opel parkte ordnungsgemäß am rechten Straßenrand vor dem Anwesen Cyriaxstraße 20 mit der Front nach Niederweimar/Haddamshausen.

Am Opel entstand an der Frontstoßstange ein Schaden von wenigen Hundert Euro.

Der Fahrer des SUV wird gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg,

Tel. 06421 406 0, in Verbindung zu setzen.

Biedenkopf: Unfallflucht in der Freiherr-vom-Stein-Straße – 4.000 Euro Schaden an SUV

Die Kollision passierte den Spuren nach zu urteilen beim Passieren des parkenden SUV. Der schwarze Ford Kuga stand zur Unfallzeit am Mittwoch, 14. Oktober, zwischen 08.40 und 18.45 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand vor dem Anwesen Freiherr-vom-Stein-Straße 29. Bei dem Unfall wurde die komplette Fahrerseite des Fords beschädigt. Spuren oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich bislang nicht. Aufgrund des Schadensausmaßes am Ford ist ein Schaden auch am verursachenden Fahrzeug wahrscheinlich.

Wo steht seit Mittwoch ein frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug? Eventuell befindet sich an diesem Fahrzeug schwarze Fremdfarbe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

