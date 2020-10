Friedberg: Die Polizei-News

Karben/Groß-Karben: Brand in Biogasanlage – Hoher Sachschaden

(ots) – Offenbar bei Reinigungsarbeiten entzündete sich am Sonntag 18.10.2020 um 10:17 Uhr ein Gaszufuhrrohr. Rasch sprangen Flammen auf weitere Behälter über. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und konnte das Feuer in der Straße “An der Biogasanlage” löschen. Mehrere Rettungskräfte waren im Einsatz. Ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht. Der Schaden wird mit rund 150.000 Euro beziffert.

Rosbach: In Wohnhaus eingebrochen

Zwischen Samstag (17.10.2020), 11:30 Uhr und Sonntag (18.10.2020), 11:20 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Hainerweg ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangen in das Wohnhaus. Was die dreisten Diebe alles stahlen, ist derzeit noch nicht bekannt, ebenso der Schaden. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Karben-Kleinkarben: Gartentür zerstört

Vandalen machten sich an einer Gartentür der Gartenkolonie in der Uhlandstraße zu schaffen. Zwischen Freitag (16.10.2020), 15:00 Uhr und Samstag (17.10.2020), 15:00 Uhr zerstörten die Unbekannten die Tür und hinterließen einen Schaden von rund 100 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

Friedberg: Kennzeichen gestohlen

Auf dem Parkplatz in der Fauerbacher Straße parkte ein weißer Iveco. Zwischen Samstag (17.10.2020) und Sonntag (18.10.2020) stahlen Unbekannte beide Kennzeichen des Transporters. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro. Hinweise zu den Dieben, die zwischen 20:00 Uhr und 11:00 Uhr die Nummernschilder, HG-MS 2421 stahlen, erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Friedberg: Unter Drogeneinfluss gefahren

Um 15:15 Uhr kontrollierten Friedberger Polizisten am vergangenen Samstag (17.10.2020) einen 24-jährigen Ford-Fahrer. Der aus Friedberg stammende Mann war mit seinem blauen Ka im Mühlweg unterwegs, als die Ordnungshüter ihn stoppten. Ein Drogentest reagierte positiv auf den Konsum von THC. Die Polizei ermittelt nun wegen dem Erwerb von Betäubungsmitteln und Fahren unter Drogeneinfluss.

Ober-Mörlen: Wohnmobil zerkratzt

1.500 Euro Schaden hinterließen Unbekannte an einem weißen Iveco Wohnmobil. Zwischen Freitag (16.10.2020), 18:00 Uhr und Sonntag (18.10.2020), 08:30 Uhr zerkratzen die Vandalen die rechte Fahrzeugseite des Wohnmobils. Der Iveco parkte in der Karlstraße. Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Wölfersheim-Berstadt: Nummernschild von Oktavia gestohlen

Das vordere Kennzeichen, FB-DR 6666, eines schwarzen Skoda Octavia stahlen unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende. Der Skoda parkte von Samstag (17.10.2020) bis Sonntag (18.10.2020) in der Butzbacher Straße. Der Schaden beläuft sich auf 35 Euro. Hinweise zu den dreisten Dieben, die zwischen 22:00 Uhr und 09:00 Uhr zu schlugen, erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Butzbach: In Alte Apotheke eingebrochen

In der Nacht zum Sonntag (18.10.2020) schlug ein 29-Jähriger eine Scheibe der Seiteneingangstür in der “Alten Apotheke” in der Wetzlarer Straße ein. Durch die Tür gelangte der Mann in die Apotheke und durchwühlte mehrere Räume. Herbei geeilte Polizisten aus Butzbach und der Autobahnpolizei Mittelhessen nahmen den in Butzbach lebenden 29-Jährigen fest. Er musste mit zur Polizeistation. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann nach Hause. Der Schaden wird mit rund 5.050 Euro beziffert.

Florstadt: Im Kreisel Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch (14.Oktober) gegen 18.25 Uhr in einem Kreisverkehr in Nieder-Mockstadt. Eine 51-jährige Frau aus Florstadt befuhr den Kreisel von der Bundesstraße 275, um in die Frankfurter Straße zu fahren. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr ebenfalls den Kreisverkehr, übersah dabei offensichtlich die Smart-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem silbernen oder grauen Kompaktwagen. Offenbar hat ein Zeuge den Unfall beobachtet. Die Friedberger Polizei bittet den Zeugen, sowie Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher und dessen Fahrzeug machen können, sich mit der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Butzbach-Griedel: Vandalen beschädigen Ford Focus

500 Euro wird die Reparatur an einem weißen Ford Focus kosten. Der 57-jährige Ford-Fahrer stellte seinen Focus am Samstag (17.10.2020), um 06:45 Uhr auf dem Feldweg in der Nähe des Waldhof Weiler ab. Um 09:30 Uhr kehrte er zu seinem Auto zurück. Offenbar brachen Unbekannte in dieser Zeit den Heckscheibenwischer des Focus ab. Außerdem zerkratzten sie die linke hintere Fahrzeugseite und ließen den Luftdruck an einem Reifen ab.

Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

