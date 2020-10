Korbach: Die Polizei-News

Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei bittet um Hinweise

Vöhl-Marienhagen (ots) – Am Freitag 16.10.2020 in der Zeit von 07:40-16:00 Uhr, suchte ein unbekannter Dieb ein Einfamilienhaus in Marienhagen im Steinweg auf. Er nutzte die Abwesenheit der Hausbewohner und hebelte die Haustür auf, um ins Haus zu gelangen. Im Haus durchsuchte er alle Räume und entwendete eine Geldkassette mit Bargeld.

Anschließend flüchtete er durch die Haustür in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Einbruch in Feuerwehrgerätehaus – Polizei sucht Zeugen

Haina-Löhlbach (ots) – Unbekannte Täter brachen in Löhlbach in das Feuerwehrgerätehaus “Am Hainweg” ein und entwendeten Rettungswerkzeuge im Wert von 20.000 Euro. In der Nacht von Freitag auf Samstag, 16./17.10.2020, hebelten unbekannte Täter ein Fenster des Feuerwehrgerätehauses in Löhlbach auf. Aus einem Löschfahrzeug wurden eine Rettungsschere, ein Spreizer, sowie die dazugehörigen Ladegeräte und Akkus im Wert von 20.000 Euro entwendet.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug am Tatort waren, um das Diebesgut abzutransportieren. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen