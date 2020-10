Kaiserslautern – Die Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) hat einen weiteren Baustein ihrer Nachhaltigkeits-Kampagne umgesetzt.

Das ReUse-Regal auf dem Wertstoffhof in der Daennerstraße, das seit April für den Austausch von gebrauchten Sachen großen Anklang findet, hat Gesellschaft bekommen – die ReUse-Stange.

„Seit Mitte September ist die ReUse-Stange in Gebrauch und wird rege genutzt“,

erklärt stellvertretende SK-Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler. Ein Schild weist auf den Standort hin, auf dem derzeit drei Kleiderständer mit gebrauchten Kleidungsstücken stehen. Das Personal des Wertstoffhofs hat ein Auge darauf, richtet ab und zu die Kleidungsstücke wieder richtig auf die Bügel und sortiert aus, was zu lange hängt und kein Interesse findet.

„Heiß begehrt sind derzeit warme Jacken, Mäntel und Kinderkleidung“,

berichtet SK-Wertstoffhofmitarbeiter Mario Kennel.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wertstoffhofes stehen für Fragen der Nutzer jederzeit zur Verfügung. Zusätzlich fragen sie auch proaktiv die Nutzer, ob Sie damit einverstanden sind, dass ihre mitgebrachten Kleidungsstücke oder Gegenstände auf die ReUse-Stange gehängt oder in das ReUse-Regal gestellt werden dürfen.

„Mit der ReUse-Stange und dem ReUse-Regal wollen wir ein Zeichen setzen, dass mit Ressourcen sorgfältig umgegangen werden soll. Weg von der Wegwerfgesellschaft, hin zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft“,

so zuständige Dezernentin Beate Kimmel, die sich wohl bewusst ist, dass hiermit keine Abfallmengen reduziert werden. Es geht darum, ein Umdenken und Verhaltensänderungen in der Gesellschaft in Richtung Abfallvermeidung und Wiederverwendung zu bewirken: Zukunft gestalten mit nachhaltigem Handeln