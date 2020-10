Verschiebung der ‚Let’s Dance‘-Tour in den November 2021

Hamburg – Nach dem phänomenalen Erfolg der ersten Tournee von Deutschlands beliebtester Tanzshow „Let’s Dance“, wird es 2021 eine Fortsetzung geben! Mit dabei: die prominent besetzte Jury – Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi – sowie neue Prominente. Mit ihren Profi-Tanzpartnern werden sie dem Publikum neue Tänze und spektakuläre Highlights bieten. Die Zuschauer können sich auch auf die ein oder andere Überraschung freuen! Daniel Hartwich wird als Moderator durch die Show führen.

2019 tourte „Let’s Dance“, die beliebteste Tanzshow Deutschlands, erstmalig durch 17 Arenen in Deutschland und hinterließ ein begeistertes Publikum mit insgesamt 125.000 Zuschauern. Die Anspannung, den Kampfgeist, den Glamour und nicht zuletzt, das Urteil der Jury. All das konnte das Publikum nun endlich live erleben. Gepaart mit den schönsten Tänzen der TV- Sendung und beeindruckenden Choregografien ist die „Let’s Dance“ Live-Tour zu einem der größten Erlebnisse des letzten Jahres geworden. Und auch 2021, mit neuen prominenten Tänzern und einem neuen Programm, wird die Live-Tour zu einem Höhepunkt des Jahres werden!

Seit 2006 ist die Begeisterung für „Let‘s Dance“ ungebrochen. Schicksale und Überraschungsmomente – Tränen vor Rührung, vor Begeisterung, vor Enttäuschung. In „Let‘s Dance“ steckt alles und noch vielmehr! Es steht nicht nur die Performance – das Tanzen – im Vordergrund, sondern es ist die Leidenschaft, das Durchhaltevermögen, der Zusammenhalt. Und eine Jury, die genau diese Leidenschaft für das Tanzen teilt, lebt und einzigartig transportiert.

„Let‘s Dance“ ist eine Adaption des erfolgreichen BBC-Formats „Strictly Come Dancing“, welches 2004 das erste Mal in England ausgestrahlt worden ist. Seit 2008 tourt das Erfolgsformat auch durch die Konzerthallen in England und Irland. Zwei Jahre später, nach TV- Ausstrahlung in England, schwappte es auch nach Deutschland über. Mit Erfolg. Seit dem Start tanzten sich bisher 126 Promis und 47 Profitänzer in die Herzen der TV-Zuschauer. Ganz abgesehen von den knapp 5.000 Show-Outfits, tonnenweise Konfetti und tausenden von Strasssteinen. Seit November 2019 tourt die beliebte Live-Tour auch mit sehr großem Erfolg durch Deutschlands-Konzertarenen.

„Let’s Dance“ ist Unterhaltung at its best: Atemberaubende Tanzstile, gepaart mit dem Glanz, Glamour und der ganz besonderen Magie der TV-Show. Ein Muss für Fans jeden Alters.

Alle Infos zu ‚Let’s Dance‘ im Special bei RTL.de: http://www.rtl.de/cms/sendungen/lets-dance.html

Die Termine:

02.11.2021, Riesa, SachsenArena (verlegt v. 03.11.20)

03.11.2021, Riesa, SachsenArena (verlegt v. 04.11.20)

05.11.2021, Hannover, ZAG Arena (verlegt v. 11.11.20)

06.11.2021, Hamburg, Barclaycard Arena (verlegt 21.11.20)

07.11.2021, Oberhausen, König-Pilsener-ARENA (verlegt v. 12.11.20)

09.11.2021, Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA (verlegt v. 06.11.20)

10.11.2021, Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA (verlegt v. 07.11.20)

12.11.2021, Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung (verlegt v. 13.11.20)

13.11.2021, Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung (verlegt v. 14.11.20)

14.11.2021, Dortmund, Westfalenhalle (verlegt v. 26.11.20)

16.11.2021, Frankfurt a. Main, Festhalle (verlegt v. 28.11.20)

17.11.2021, Frankfurt a. Main, Festhalle (verlegt v. 29.11.20)

18.11.2021, Berlin, Mercedes-Benz Arena (verlegt v. 16.11.20)

19.11.2021, Bremen, ÖVB Arena (verlegt v. 18.11.20)

20.11.2021, Mannheim, SAP Arena (verlegt v. 08.11.20)

22.11.2021, Braunschweig Volkswagen Halle (verlegt v. 23.11.20)

23.11.2021, Braunschweig Volkswagen Halle (verlegt v. 24.11.20)

25.11.2021, München, Olympiahalle (verlegt v. 02.12.20)

26.11.2021, Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle (verlegt v. 30.11.20)

27.11.2021, Köln, LANXESS Arena (verlegt v. 20.11.20)

28.11.2021, Düsseldorf, ISS Dome (verlegt v. 19.11.20)

Alle Tickets behalten für den jeweiligen Ersatztermin ihre Gültigkeit!