Jugendliche schlagen 15-Jährigen

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – Opfer körperlicher Gewalt wurde am vergangenen Freitag ein 15-Jähriger aus Wittingen. Eine 4-köpfige Gruppe Jugendlicher hatte den Jungen gegen 21.30 Uhr im Kasseler Hauptbahnhof angepöbelt und anschließend geschlagen. Dabei erlitt der 15-Jährige eine blutende Nase und leichte Schwellungen im Gesicht.

Anschließend flüchteten die Unbekannten. Zu den Verdächtigen gehörte auch eine 17-Jährige aus Hofgeismar, die kurz darauf von Beamten des Polizeireviers Mitte in der Innenstadt gefasst wurde. Die anderen 3 Jugendlichen sind weiter unbekannt. Das Mädchen ist schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und sollte in Kürze einen 4-wöchigen Jugendarrest in Gelnhausen antreten.

Das Opfer wurde bis zum Eintreffen der Bundespolizei durch Bahnmitarbeiter betreut. Die Mutter des 15-Jährigen hat ihren Sohn anschließend abgeholt und Strafanzeige erstattet.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise sind unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0 bzw. unter www.bundespolizei.de erbeten.

Verursacher hinterlässt nach Unfall Zettel mit falschen Angaben – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Nord (ots) – Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen, die in der vergangenen Woche eine Verkehrsunfallflucht in der Kasseler Nordstadt beobachtet haben könnten. Ein bislang noch unbekannter Verursacher streifte ein geparktes Auto hinten links und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Anhand der Beschädigungen und Spuren gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei dem Verursacher um ein Fahrrad gehandelt haben dürfte.

Der Halter des am Fahrbahnrand in der Mombachstraße 14 geparkten Skoda Citigo gab gegenüber den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord an, dass sein Pkw in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 10:15 Uhr, dort abgestellt war. Der unbekannte Verursacher hat an dem Skoda zwar einen Zettel mit einer Telefonnummer und einem Namen hinterlassen, allerdings ergaben die bisherigen Ermittlungen, dass die Nummer nicht vergeben ist und die genannte Person an dem Unfall nicht beteiligt war.

Offenbar hatte der Verursacher bewusst eine falsche Telefonnummer und einen Namen notiert, um gegenüber möglichen Zeugen den Anschein zu erwecken, er hinterlasse dem Fahrzeughalter tatsächlich eine Nachricht. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher in der Mombachstraße geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Einbrecher versucht gestohlene Laptops in Tatortnähe zu verkaufen

Kassel-Mitte (ots) – Gescheitert ist ein 59-jähriger Pole in der Nacht zu Montag 19.10.2020 bei seinem Versuch, am Kasseler Hauptbahnhof gestohlene Laptops an einen 56-jährigen Busfahrer zu verkaufen. Da der 56-Jährige genau richtig handelte, indem er sofort Verdacht schöpfte und die Polizei informierte, gelang Polizisten des Reviers Mitte nur wenige Minuten später die Festnahme des Tatverdächtigen. Auch fünf Laptops, die bei einem Einbruch in der gleichen Nacht in einen nahegelegenen Kasseler Betrieb entwendet wurden, fanden sie bei ihm und stellten sie sicher. Der Mann aus Polen muss sich nun wegen des Einbruchs und Hehlerei verantworten.

Wie der Busfahrer den eingesetzten Polizisten des Innenstadtreviers berichtete, hatte ihm der Mann gegen 1 Uhr an der Bushaltestelle am Hauptbahnhof Laptops feilgeboten. Da ihm das Verkaufsangebot auf der Straße insbesondere wegen des niedrigen Preises verdächtig erschien, alarmierte er umgehend die Polizei.

Die sofort hinzugeeilte Streife des Innenstadtreviers konnten den 59-Jährigen, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand, an Ort und Stelle festnehmen. In seinem Rucksack fanden die Polizisten die angebotenen Laptops, die mit Inventaraufklebern eines Kasseler Betriebs versehen waren. Die anschließenden Ermittlungen der Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes an den Firmenräumen in der Kölnischen Straße ergaben, dass der Einbruch offenbar kurz zuvor stattgefunden hatte und noch gar nicht bemerkt worden war.

Den Festgenommenen, der bereits wegen mehrerer Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, nahmen die Polizisten mit auf die Dienststelle. Da ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen rund 2,4 Promille zum Ergebnis hatte, musste er sich einer Blutprobe unterziehen.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo.

