Gießen (ots) – Fassungslosigkeit und Trauer sind die verständlichen Reaktionen der Familienangehörigen hinsichtlich des Diebstahls und der Verwüstung der Gräber ihrer Kinder. Zwischen Mittwoch 07.10.2020 und Donnerstag 08.10.2020 rissen Unbekannte am Neuen Friedhof in der Friedhofsallee, Blumen aus den Gräbern und traten die Erde heraus. Teddybär, Steine, LED-Lampen und Spielzeug lagen quer über die Wiese verteilt.

Ein Kinder-Überraschungsei stahlen die dreisten Diebe. Plastikblumen und eine Blumenvase zerstörten die Vandalen ebenfalls. An einem weiteren Grab zogen die Dreisten das Grabkreuz heraus und steckten es falsch herum in die Verankerung.

Die Gießener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer kann Hinweise zu den bisher Unbekannten geben, die sich zwischen Mittwoch und Donnerstag an den Gräbern am Neuen Friedhof in der Friedhofsallee zu schaffen machten?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

