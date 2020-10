Neustadt: Neue Telefonummer bei der WEG

Neustadt an der Weinstraße – Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Neustadt an der Weinstraße mbH (WEG) ist ab sofort telefonisch in den Nummernkreis der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße eingebunden und deshalb unter einer neuen Telefonnummer zu erreichen: 06321/855-5000, Fax: 06321/855-5001

Die Mailadresse weg@neustadt.eu und Büroadresse in der Badstubengasse 8, 1.OG im Klemmhof, bleiben bestehen, ebenso die Postadresse: Rathaus, Marktplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße.

Weitere Informationen sind erhältlich unter: www.weg-nw.de