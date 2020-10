Neustadt: Onleihe Rheinland-Pfalz feiert Geburtstag – Jubiläumsquiz mit Verlosung startet am 20. Oktober 2020

Neustadt an der Weinstraße – Mit eBooks, Zeitschriften und Zeitungen, eLearning-Kursen sowie Hörbüchern halten die rund 80 Bibliotheken der Onleihe Rheinland-Pfalz für ihre Nutzerinnen und Nutzer eine große Auswahl an eMedien zur digitalen Ausleihe bereit – mit dabei ist auch die Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße.

Zum zehnjährigen Geburtstag der Onleihe Rheinland-Pfalz gibt es vom 20. Oktober bis 31. Dezember 2020 für alle Bibliothekskundinnen und -kunden aus den teilnehmenden Onleihe-Bibliotheken ein Jubiläumsquiz.

Unter allen, die die drei Quizfragen zur Onleihe Rheinland-Pfalz richtig beantworten, werden zehn attraktive Preise verlost, darunter Tablets (Apple und Samsung), ein eBook-Reader sowie Bluetooth-Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher.

Das Jubiläumsquiz startet am 20. Oktober unter www.onleihe-rlp.de, auf den Facebook-Seiten des Landesbibliothekszentrums (LBZ) sowie unter https://onleihe-rlp-quiz.hc-apps.de und endet am 31. Dezember 2020. Die Gewinner werden im Januar nächsten Jahres ausgelost und benachrichtigt.

Anlässlich des Jubiläums hat die Onleihe Rheinland-Pfalz auch zwei neue Postkarten-Motive entwickelt, die im Aktionszeitraum kostenlos in den teilnehmenden Bibliotheken verteilt werden.

Vor zehn Jahren startete die Onleihe in Rheinland-Pfalz mit nur acht Bibliotheken. Heute beteiligen sich unter Koordination des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz über 80 Bibliotheken aus dem ganzen Land an der Onleihe. Das attraktive Verbund-Angebot, an dem sich die Stadtbücherei Neustadt seit dem Jahr 2011 beteiligt, umfasst mittlerweile über 100.000 Medien und wächst stetig, so auch die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer. 2019 nutzten rund 28.000 Menschen aus Rheinland-Pfalz das Angebot und liehen insgesamt über 1,3 Mio. Medien aus.

Die Onleihe Rheinland-Pfalz wird vom LBZ koordiniert und vom Land Rheinland-Pfalz gefördert. Mit einem Bibliotheksausweis einer der teilnehmenden Bibliotheken ist die Nutzung der Onleihe kostenfrei. Weitere Infos: www.onleihe-rlp.de