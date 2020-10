12 PKW beschädigt – 9 entwendete Kennzeichen – Polizei sucht Zeugen

Herxheim (ots) – Der Weg war gesäumt von diversen PKW die der Zerstörungswut der Unbekannten zum Opfer fielen. Unterwegs konnten mehrere Beweismittel sichergestellt werden, welche durch ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei in der kommenden Woche untersucht werden. In der Nacht von Freitag 16.10.2020 auf Samstag 17.10.2020 haben bislang unbekannt Täter in Herxheim an 12 geparkten PKW insgesamt 9 Kennzeichen entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 EUR.

An drei weiteren PKW wurde versucht die Kennzeichen gewaltsam zu entwenden, was aufgrund der stabilen Halterungen misslang. Durch umfangreiche Tatortarbeit konnte der Weg der unbekannten Täter von der Lehrgasse über die Obere Hauptstraße, einen Fußweg zur Robert-Schuhman-Straße, von dort in die Straße am Bildstöckel, erneut in die Robert-Schuhman-Straße über einen Fußweg in die Straße am Herrenweg bis hin an den Nordring verfolgt werden. Es konnten die entwendeten Kennzeichenhalterungen mehrerer PKW sowie eine gewaltsam “demontierte” Stabantenne sichergestellt werden. Die Eigentümer der Halterungen sowie der Stabantenne werden gebeten sich mit der Polizei Landau in Verbindung zu setzen.

Wie ein Zeuge mitteilte, habe er am Freitag 16.10.2020 gegen 02:00 Uhr sechs Jugendliche in der Lehrgasse gesehen, welche in Richtung der Oberen Hauptstraße liefen.

Die Polizei Landau bittet um ihre Mithilfe! Wer hat zum genannten Zeitpunkt auffällige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Angaben zu der 6-köpfigen Gruppe Jugendlicher machen? Wessen PKW wurde ebenfalls angegangen?

Zeugen die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen in der besagten Zeit gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau zu melden.

Vorfahrt missachtet (siehe Foto)

Edesheim (ots) – Am Samstagmittag 17.10.2020 gegen 12:00 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 516 zwischen Edenkoben und Edesheim ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Südl. Weinstraße missachtete im Kreuzungsbereich der L516 / Blücherstraße die durch Zeichen geregelte Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 67-Jährigen Pkw-Fahrer aus dem Raum Südl. Weinstraße, welcher mit seinem Pkw von Edenkoben in Fahrtrichtung Edesheim unterwegs war.

Bei dem Verkehrsunfall wurde glücklicherweise keiner der Unfallbeteiligten verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 22.500 EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme und während der Reinigungsarbeiten kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden – Zeugenaufruf

Edenkoben (ots) – In der Zeit vom 16.10.2020, 23:30 Uhr bis 17.10.2020, 10:45 Uhr, ereignete sich in der Weinstraße/Höhe Nr.119 ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer liegen derzeit nicht vor

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben, Tel.: 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Unter der Einwirkung von Drogen im Straßenverkehr unterwegs

Bad Bergzabern (ots) – Am Sonntagmorgen 18.10.2020 kurz nach Mitternacht, wurde in der Landauer Straße in Bad Bergzabern eine 20-jährige Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die Beamten typische Auffallerscheinungen bei der Fahrerin fest, welche auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest auf der Dienststelle bestätigte den Verdacht der Beamten. Daraufhin musste der 20-jährigen Fahrerin eine Blutprobe entnommen und eine Weiterfahrt untersagt werden.

Verkehrszeichen entwendet – Zeugenaufruf

Edenkoben (ots) – Ein Verkehrszeichen entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 16.10.2020 auf den 17.10.2020. Das Verkehrszeichen, welches auf die Höchstgeschwindigkeit 30-km/h hinweist, wurde durch unbekannte Täter in der Rappenstraße/Höhe Nr. 16, entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben, Tel.: 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Flüchtige Unfallfahrerin unter Alkoholeinfluss

Edenkoben (ots) – Am Donnerstagabend 15.10.2020 gegen 22:40 Uhr befuhr eine 54-jährige mit ihrem Pkw die Klosterstraße aus Richtung Radeburgstraße kommend. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei riss der Pkw drei massive Sandsteinposten um und einen Zaun aus seiner Verankerung.

Die Autolenkerin setzte ihre Fahrt mit dem beschädigten Fahrzeug zunächst fort, konnte jedoch zwischen Maikammer und Neustadt von der Polizei angehalten werden. Weil sie unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in einem Strafverfahren ermittelt. Der Gesamtschaden wird mit etwa 3.000 EUR beziffert.