Landau: Die Polizei-News

Radfahrer mit Promille und Schlagstock unterwegs

Landau (ots) – 16.10.2020, 23: 10 Uhr – Durch einen Zeugen wurde ein schlangenlinienfahrender Radfahrer in der Königstraße gemeldet. Eine sofort entsendete Funkstreife konnte den Radfahrer in der Reiterstraße feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Den Beamten fiel sofort die offensichtliche Alkoholisierung des aus der Verbandsgemeinde Rülzheim stammenden 35-jährigen Radfahrers auf.

Ein Atemalkoholtest bestätige den Verdacht der Beamten mit einem Wert von knapp 1,4 Promille. Aufgrund der vom Zeugen geschilderten Fahrmanöver, die sich in keinem Fall als sicheres Führen eines Fahrzeugs beschreiben lassen und der Einlassung des nun Beschuldigten, vor Fahrtantritt ca. 8-10 Dosen Bier getrunken zu haben, war das Verbringen der Person zur Dienststelle zwecks Blutentnahme angedacht.

Bevor der Beschuldigte in den Funkstreifenwagen einsteigen musste, wurde er durchsucht. Glücklicherweise fanden die Beamten hierbei den in der rechten Socke eingesteckten Teleskopschlagstock und stellten diesen sicher. Neben einem Strafverfahren wegen des Führens eins Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss erwartet den Beschuldigten ein weiteres Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

Mehrere KFZ-Kennzeichen entwendet

Landau (ots) – 15.10.2020, 22.00 Uhr bis 16.10.2020, 06.00 Uhr – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde auf einem Parkplatz in der Langstraße an insgesamt 3 geparkten PKW die amtlichen Kennzeichen entwendet. Eine Anwohnerin hatte gegen 03.40 Uhr klopfende Geräusche von der Straße gehört und durchs Fenster eine verdächtige Person in der Mönchsgasse wahrgenommen.

Die männliche Person war dunkel gekleidet, trug eine Wollmütze und habe einen “dicken Bauch” gehabt. Der unbekannte habe die Örtlichkeit zügig verlassen.

Laubhaufen vor Hauseingang in Brand gesetzt

Feuerwehr Landau

Landau (ots) – 16.10.2020, 20:10 Uhr – Die Feuerwehr Landau rückte mit 4 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zu einem Einsatz an den Danziger Platz aus. Eine 73-Jährige Anwohnerin hatte die Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung im Treppenhaus alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner den vor dem Haus in Brand gesetzten Laubhaufen bereits gelöscht. Offensichtlich hatten unbekannte Täter herabgefallenes Laub vor dem Eingang zusammengeschoben und angesteckt.

Als der Brand bemerkt wurde und Anwohner aus dem Haus zu der Feuerstelle eilten öffneten diese die Haustür und der Rauch zog ins Treppenhaus. Als Folge der Rauchentwicklung klagte die 73-Jährige Anwohnerin über Kopfschmerzen und Schwindel und musste durch das DRK erstversorgt werden.

Im Zuge der Täterfahndung, es gab Hinweise auf Jugendliche, welche sich öfter vor dem Haus herumtreiben würden, konnte im Bereich Horstring/Eichenstraße ein männlicher Jugendlicher festgestellt werden, der beim Erkennen der Funkstreife einen Fluchtversuch unternahm. Es blieb jedoch nur beim erfolglosen Fluchtversuch und ein 16-jähriger Landauer konnte einer Personenkontrolle unterzogen werden. Ob er tatsächlich etwas mit dem Brandgeschehen zu tun hat konnte bei der Kontrolle nicht geklärt werden und bedarf weiterer Ermittlungen.

Ebenso muss noch geklärt werden, warum der junge Landauer eine EC-Karte mitführte, welche definitiv nicht ihm gehört. Die Karte wurde sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer konnte bislang nicht erreicht werden.

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand ernsthaft verletzt. Am Haus entstand kein Schaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Kradfahrer unter BTM-Einfluss und ohne Führerschein

Landau (ots) – 17.10.2020, 18:45 Uhr – Im Rahmen einer Streifenfahrt stellte eine Funkstreife der PI Landau ein Kleinkraftrad in der Dammühlstraße fest und unterzog den Fahrer einer Verkehrskontrolle als er auf den Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes fuhr.

Bei der Kontrolle des amtsbekannten 43-jährigen Fahrers aus der Verbandsgemeinde Offenbach stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Kleinkraftrad war. Weiterhin stand er noch unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Beschuldigte zur Dienststelle verbracht wo eine Blutprobe entnommen wurde.

PKW zerkratzt

Landau (ots) – 17.10.2020, 22.16 Uhr – Ein von Zeugen in der Rheinstraße gemeldeter angeblicher PKW-Aufbrecher entpuppte sich bei Tatortaufnahme als Sachbeschädiger. Der unbekannte männliche Täter, bekleidet mit dunkler Kapuzenjacke und dunklem Mundschutz konnte, nachdem er einen PKW an der hinteren rechten Tür zerkratzt und drangetreten hatte, vor Eintreffen der Funkstreife die Örtlichkeit unerkannt, in Richtung Schwanenweiher, verlassen. Die Schuhspur konnte gesichert werden. Am Fahrzeug dürfte ein Schaden von ca. 100 EUR entstanden sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.