Ausgehobene Gullideckel

Bellheim (ots) – Durch eine 28-jährige Verkehrsteilnehmerin wurden am Samstag 17.10.2020 gegen 0.45 Uhrmehrere ausgehobene Gullideckel in der Fortmühlstraße in Bellheim gemeldet.

Durch die Polizeibeamten wurden 4 Gullideckel wiedereingesetzt.

Zu Schaden kam glücklicherweise niemand.

Unfall mit schwerst verletzter Person

Rheinzabern (ots) – Am Sonntag 18.10.2020 gegen 02:45 Uhr ereignete sich auf der B9, in Fahrtrichtung Germersheim, zwischen Jockgrim und Neupotz, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem ein Fahrzeugführer lebensgefährlich verletzt wurde. Eine PKW-Führerin befuhr die B9 in Richtung Germersheim, als zwischen den Anschlussstellen Kieswerk und Neupotz ein Reh die Fahrbahn querte, welches sie frontal erfasste. Daraufhin geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Kurz darauf konnte ein weiterer PKW-Führer sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem quer auf der B9 stehenden PKW, wodurch dieser auf den Seitenstreifen geschleudert wurde. Etwa eine Minute später kollidierte eine dritte Fahrzeugführerin mit dem zweiten PKW, dessen Fahrer der Spurenlage nach im Begriff war, sein Fahrzeug zu verlassen.

Durch den Aufprall wurde dieser aus seinem Fahrzeug geschleudert und dabei schwer verletzt.

Die dritte Fahrzeugführerin verletzte sich hierbei leicht. Der Schwerverletzte wurde zur ärztlichen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Die Schadenshöhe beträgt insgesamt etwa 40.000 Euro.

Von Seiten der Staatsanwaltschaft Landau wurde ein Gutachter zur Feststellung des Unfallablaufs hinzugezogen. Zur Unfallaufnahme musste die B9 in Fahrtrichtung Germersheim voll gesperrt werden.

Vermutlicher Fahrraddiebstahl

Lingenfeld (ots) – Ein 59-jähriger Mann aus dem Landkreis Germersheim fand am Freitagmorgen 16.10.2020 um 9.18 Uhr im “Toskanagarten” in den Lachenäckern in Lingenfeld ein hinter Büschen verstecktes Fahrrad. Aufgrund der Auffindesituation dürfte davon ausgegangen werden, dass das Fahrrad aus einem Diebstahl stammen könnte. Eine Anzeige wurde bisher noch nicht gemacht. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Germersheim (ots) – Beim Ausparken gegen anderes Auto gestoßen und abgehauen! Eine 45-jährige Germersheimerin meldete bei der Polizeidienststelle eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer war am Samstagmittag 17.10.2020 gegen 13.10 Uhr vermutlich beim Ein-/ Ausparken auf dem Kaufland-Parkplatz in Germersheim gegen ihren geparkten Pkw gestoßen und abgehauen.

Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim entgegen.