Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Frankenthal (ots) – Am Samstag 17.10.2020 gegen 3:00 Uhr soll ein Transporter zwischen Bobenheim-Roxheim und Frankenthal wegen einem defekten Abblendlicht und überhöhter Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des Transporters versucht sich durch spontane Wendemanöver sowie Auf- und Abfahren auf die Autobahn der Kontrolle zu entziehen. Letztlich kann der Transporter durch die eingesetzten Polizeibeamten auf der Autobahn angehalten werden.

Im Rahmen der daran anschließenden Verkehrskontrolle kann festgestellt werden, dass der 27-jährige Fahrer aus Bobenheim-Roxheim nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergibt ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,59 Promille. Dem Fahrer wird eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Versuchter Betrug durch falsche Mitarbeiter Stadtwerke

Frankenthal (ots) – Der 90-jährige Geschädigte aus Frankenthal erscheint auf hiesiger Dienststelle und gibt an, dass er am Donnerstag 15.10.20 zwischen 17:30-17:50 Uhr zum Opfer eines versuchten Betruges durch falsche Mitarbeiter der Stadtwerke geworden sei. An seiner Haustür klingelten zwei ihm unbekannte Männer, welche dem Geschädigten gegenüber angaben, im Auftrag der Stadtwerke Frankenthal zu agieren.

In der Wohnung des Mehrparteienhauses des 90-jährigen würde Wasser auslaufen, was überprüft werden müsse. Auf Nachfrage des skeptischen Geschädigten nach Ausweisen zur Legitimation durch die Stadtwerke hätten beide Männer das Wohnhaus fluchtartig verlassen. Eine Rückfrage bei den Stadtwerken Frankenthal ergab ebenfalls, dass niemand zu dem Geschädigten entsandt wurde.

Täterbeschreibung:

männlich, ca.25-30 Jahre, ca. 175 cm groß, einer von kräftiger, der andere von normaler Statur, beide vollständig schwarz gekleidet und trugen schwarze Baseballkappen mit dem weißen Aufdruck “NY”. Die Gesichter seien größtenteils durch schwarze Mund-Nasen-Schutzmasken verdeckt gewesen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte “Beute” angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Frankenthal (ots) – Am Samstag 17.10.2020 gegen 14:05 Uhr befährt ein 33-jähiger Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw die Mörscher Straße in Frankenthal in Fahrtrichtung Mörsch. An der Einmündung Mörscher Straße/Pilgerstraße hält der Pkw-Fahrer aufgrund des dort aufgestellten Stopp-Schildes an.

Währenddessen befährt ein 58-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Fahrrad trotz vorhandenen Radweges die Fahrbahn der Mörscher Straße in die entgegengesetzte Richtung und beabsichtigt, der abknickenden Vorfahrtsstraße zu folgen und somit nach links in die Pilgerstraße abzubiegen. Als sich der Fahrradfahrer im Einmündungsbereich befindet, fährt der Pkw-Fahrer an und kollidiert mit dem Radfahrer.

Der Fahrradfahrer stürzt infolgedessen und klagt über Schmerzen. Der Pkw-Fahrer gibt an, den Radfahrer schlichtweg übersehen zu haben. Sowohl das Fahrrad, als auch der beteiligte Pkw wurden leicht beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.