Mettlach: Zu Besuch am Baumwipfelpfad Saarschleife

Bad Wildbad – Im Oktober 2020 haben wir den Baumwipfelpfad Saarschleife besucht. In unserer Serie „Ausflugsziele in Deutschland“ stellen wir ihn vor.

Der Baumwipfelpfad Saarschleife befindet sich im Landkreis Merzig-Wadern und ist per PKW, Motorrad und Bus erreichbar. Von zwei Parkplätzen in der Cloefstraße (Johannesbad Fachklinik, Gesundheits- & Rehazentrum Saarschleife) und Mius-Kiefer-Straße führen asphaltierte Wege zum Eingang des Baumwipfelpfads am Cloef-Atrium.

Am Eingangsbereich kann auch in Coronazeiten direkt an der Kasse bezahlt werden. Onlinetickets können über die Webseite bestellt werden. Für Familien empfiehlt sich ein Familienticket.

Nach dem Bezahlen betreten die Besucher den Baumwipfelpfad. In einer Höhe von 3 bis 23 Meter über dem Waldboden schlängelt sich der 800 Meter lange Pfad durch Buchen, Eichen und Douglasien in Richtung Saarschleife – vorbei an zahlreichen Lern- und Erlebnisstationen.

Aussicht über die Region

Am Ende des Baumwipfelpfads erreicht man einen beeindruckenden Aussichtsturm. In 42 Meter Höhe erleben die Besucher bei schönem Wetter oberhalb den Baumgipfeln einen Weitblick über die Region. Sehr eindrucksvoll ist der Blick auf die Saarschleife und die Burg Montclair. Markierungen am oberen Geländer der Plattform zeigen, wohin man blickt.

Informationen über den Baumwipfelpfad Saarschleife und die anderen Baumwipfelpfade der Erlebnis Akademie AG finden Sie auf den Webseiten www.baumwipfelpfade.de bzw. www.baumwipfelpfade.de/schwarzwald.