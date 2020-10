Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 18.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Drogenfund

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei der Kontrolle eines Fahrradfahrers stellten die eingesetzten Polizeibeamten am Samstag (18.10.2020) kurz nach Mitternacht starken Marihuana-Geruch fest. Bei der folgenden Durchsuchung der Person fanden die Beamten ca. 20 Gramm Marihuana, sowie ein Einhandmesser auf. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den 28jährigen Fahrradfahrer wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Neustadt: Durchfahrtskontrolle

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Rahmen einer Standkontrolle wurde am Samstag (17.10.2020) das zur Zeit wegen einer Baustelle in der Branchweilerhofstraße in Neustadt bestehende Verbot der Einfahrt kontrolliert. In dem Kontrollzeitraum zwischen 13.00 h und 15.30 h wurden insgesamt 34 Verkehrsteilnehmer kontrolliert und gebührenpflichtig verwarnt.

Neustadt: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Maximilianstraße, gegen 01:00 Uhr, ein PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten während der Kontrolle fest, dass der 24-jährige Fahrzeugführer wässrige und gerötete Bindehäute aufweist. Hinzu kamen weitere drogentypische Auffallerscheinungen, wodurch ein Drogentest durchgeführt wurde. Den Polizisten wurde der Verdacht bestätigt, das Testergebnis war auf Cannabis positiv. Die Konsequenz für den 24 Jahre alten Neustadter war die Entnahme einer Blutprobe, sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Es erwartet ihn nun ein Bußgeld von 500EUR, sowie ein vierwöchiges Fahrverbot.