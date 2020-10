Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 18.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahren unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim kontrollierten am Samstag, 17.10.2020, kurz nach 21 Uhr einen 29-jährigen PKW-Fahrer im Dürkheimer Stadtteil Grethen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte den Konsum von Amphetamin. Der Mann wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Der Führerschein wurde zunächst bis zur Ausnüchterung sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Des Weiteren wurde die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Erpolzheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Erpolzheim (ots) – Am 16.10.2020 um 12:05 Uhr befuhren eine 63-jährige Fordfahrerin und eine 66-jährige Opelfahrerin die L526 von Birkenheide kommend in Fahrtrichtung Erpolzheim, als ihnen ein LKW entgegenkam. Dieser verlor während der Fahrt einen Tannenbaum, welcher auf die Fahrspur der beiden Autofahrerinnen fiel. Sowohl die Fordfahrerin als auch die Opelfahrerin konnten nicht ausweichen und fuhren über den Baum. Dabei entstand am Fahrzeug der Fordfahrerin ein Schaden von ca. 2500EUR. Der LKW entfernte sich, ohne Anhalten, von der Unfallstelle. Es handelte sich um einen LKW mit einem Orange-gelb-rötlichen Container. Ein Kennzeichen liegt aktuell nicht vor. Zeugen des Unfallgeschehens, oder Zeugen, die Angaben zu dem LKW machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ellerstadt: Polizei als Cowboys unterwegs

Ellerstadt, BAB 650 (ots) – Eine gefährliche Situation hätte sich am Sonntagmorgen, 18.10.2020, gegen 09:00 Uhr im Bereich der BAB 650 in der Gemarkung Ellerstadt entwickeln können.

Unmittelbar neben der Autobahn befindet sich ein Gehege mit mehreren Kühen. Eines der jungen Tiere hatte sich allerdings für einen morgendlichen Sonntagsspaziergang, hinter der Schutzplanke, entlang der Autobahn entschieden und auf unbekannte Weise ihr Gehege verlassen. Ein aufmerksamer Autofahrer hatte die Situation von der Autobahn aus erkannt und die Polizei informiert. So rückten vier Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim aus und stellten ihre Fähigkeiten als Cowboys und -girls unter Beweis. Den Beamten gelang es nicht nur die Kuh von der Autobahn fern zu halten, sondern auch das Tier zurück in sein Gehege zu geleiten. Weder Mensch noch Tier wurden bei dem Einsatz verletzt.

Herxheim am Berg: Teure Weinschorle

Herxheim am Berg (ots) – Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Weinstraße in Herxheim am Berg konnte am Samstag, 17.10.2020, gegen 21:30 Uhr bei einem PKW-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Dem 83-jährigen Fahrer wurde ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 0,65 Promille. Der Fahrer gab nach erfolgter Belehrung an, eine Schorle Wein getrunken zu haben. Der Herr wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein verblieb bis zur Ausnüchterung in amtlicher Verwahrung. Die Schorle kommt den Fahrer nun teuer zu stehen. Die begangene Ordnungswidrigkeit hat ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie einen Monat Fahrverbot zur Folge.