Neustadt: „Gemeinsam helfen hilft“ – 50 x 1.000 Euro für Vereine

Neustadt an der Weinstraße – Die Sparkasse Rhein-Haardt hat dieses Jahr eine ganz besondere Spendenaktion ins Leben gerufen. Bedingt durch den Corona-Lockdown und die daraus resultierenden Einschränkungen konnten Vereine keine Veranstaltungen durchführen. Finanzielle Einbußen und Ausfälle waren die Folge. Mit 50 Hilfspaketen über jeweils 1.000 Euro unterstützt die Sparkasse die Vereine.

Insgesamt 257 gemeinnützige Vereine und Institutionen aus dem kulturellen, sozialen und sportlichen Bereich hatten sich für eines der Hilfspakete beworben. Voraussetzung war, dass diese ihren Sitz im Landkreis Bad Dürkheim, in der Stadt Neustadt an der Weinstraße oder Frankenthal haben und bis Ende Juli online einen Antrag gestellt hatten.

Eine vierköpfige Jury hat es sich zur Aufgabe gemacht, besonders förderwürdige Vereine bzw. Institutionen auszuwählen. Um eine möglichst gerechte, an die Größenordnung des Landkreises und der Städte angelehnte Verteilung zu gewährleisten, wurden dem Landkreis Bad Dürkheim 30 Hilfspakete und den Städten Neustadt an der Weinstraße sowie Frankenthal jeweils 10 Hilfspakete zugeteilt.

Die Fördergemeinschaft Mußbacher Schwimmbad e.V. erhielt symbolisch als einer von insgesamt 10 Vereinen aus dem Stadtgebiet Neustadt an der Weinstraße eine Spende über 1.000 Euro.

„Auch in diesen schwierigen Zeiten leisten die Vereine einen wichtigen Beitrag für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. Der Sparkasse Rhein-Haardt ist es ein besonderes Anliegen, die Vereine mit ihrer Spende zu unterstützen, damit die finanziellen Sorgen ein wenig gelindert werden können.“ so Georg Lixenfeld, Vorstandsmitglied der Sparkasse Rhein-Haardt, während der Übergabe. Oberbürgermeister Marc Weigel, der bei dieser Aktion selbst mit in der Jury saß, freut sich über die Spenden der Sparkasse. Er betont das harmonische Zusammenspiel zwischen Stadt und Fördergemeinschaft in der Einigung um die Öffnung des Schwimmbades und spricht seinen Dank für die Pflege des Bades aus.

Jürgen Abel, Vorsitzender der Fördergemeinschaft unterstreicht, dass der Zusammenhalt und die Unterstützung in dieser Krise immens wichtig sind. Auch wenn das Schwimmbad in diesem Jahr geschlossen blieb und kein Sommernachtsfest stattfinden konnte, fallen ganzjährig Arbeiten und Kosten zum Erhalt des Bades an, welches als eines der ältesten Bäder in Rheinland-Pfalz gilt. Durch die Spende von 1.000 Euro kann das monetäre Defizit etwas reduziert werden.

Die folgenden 9 weiteren Vereine mit Sitz in Neustadt haben ebenfalls ein Spenden-Hilfspaket über jeweils 1.000 Euro erhalten:

Deutscher Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim e.V., Fördergemeinschaft Herrenhof Mußbach e.V., Förderkreis HAMBACHERMusikFEST e.V., Förderverein des Männergesangvereins Geinsheim e.V., Kleintierzuchtverein Lachen-Speyerdorf e.V., Kulturverein Wespennest e. V., SC Neustadt/Weinstraße e.V., Tafel Neustadt-Haßloch e.V., Theater- und Kulturförderverein Hambach e.V.