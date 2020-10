Ludwigshafen: Stadtnotizen 16.10.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Einführung in Autogenes Training (AT) an der VHS

Ein Kurs zur Einführung ins Autogene Training beginnt am Mittwoch, 28. Oktober 2020, an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen. Der Kurs besteht aus sechs Terminen jeweils mittwochs von 17.30 Uhr bis 19 Uhr, die Gebühr beträgt 54 Euro. Das Autogene Training (AT) ist eine schulmedizinisch anerkannte Methode der Selbstentspannung, die hilft, Stress, Nervosität, Kopfschmerzen oder Schlafstörungen abzubauen. In Verbindung mit Elementen aus der Tiefenmuskelentspannung und sanften Dehnübungen erfahren die Teilnehmer eine vertiefte Atmung sowie eine Harmonisierung des vegetativen Nervensystems. AT führt dabei schrittweise in eine loslassende Haltung. Ziel ist, dass die Teilnehmer im Anschluss an den Kurs AT ohne Anleitung anwenden können. AT wird auf dem Stuhl sitzend und im Liegen praktiziert. Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer 0621 504-2238 oder online auf www.vhs-lu.de.

Bei allen Veranstaltungen hält sich die VHS an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Coronavirus-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmerzahl pro Kurs beschränkt und die Kontaktdaten werden erfasst. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich. In den Kursgebäuden gilt bis zum Erreichen des eigenen Platzes eine Maskenpflicht. Handdesinfektionsmittel steht zur Verfügung. In den Entspannungs- und Bewegungskursen achten die Dozenten auf regelmäßige Lüftung.

Der Wald im Klimastress – Vortrag an der VHS

Der Wald leidet unter den Auswirkungen des Klimawandels. Auch die Wälder in Rheinland-Pfalz sind betroffen. Michael Veeck, Diplom-Forstingenieur, Förster und Waldpädagoge, befasst sich am Dienstag, 3. November 2020, um 18.30 Uhr an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen mit diesen Auswirkungen des Klimawandels in einem Vortrag im Vortragssaal. Teilnehmer zahlen fünf Euro an der Abendkasse. Für Schüler und Studenten ist der Eintritt frei. Anmelden muss man sich an der VHS, Telefon 0621 504-2238 oder online auf www.vhs-lu.de.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Gartenstadt

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers Gartenstadt, Andreas Rennig, findet am Freitag, 23. Oktober 2020, von 10 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro Gartenstadt, Königsbacher Straße 14, statt.

Erleichterungen für Kunden der Führerscheinstelle

Die Führerscheinstelle des Bereichs Straßenverkehr erleichtert den Kunden das Abholen von Fahrerlaubnissen. Ohne Termine können ab sofort alle Ersterteilungen (ab 18 Jahren) von Fahrerlaubnissen abgeholt werden. Das betrifft auch Inhaber von Berechtigungen für das begleitende Fahren (ab 17 Jahren), die nach Erreichen ihres 18. Lebensjahrs den Führerschein bislang noch nicht erhalten haben.

Ebenfalls ohne Terminvereinbarung – allerdings nach vorheriger telefonischer Rücksprache unter der Rufnummer 0621 504-2425 – können Bürger neu erstellte Ersatz- (etwa nach Verlust oder Diebstahl) und Kartenführerscheine (nach erfolgter Umstellung von Papier auf Karte) in Empfang nehmen, falls diese abholbereit vorliegen. Genauso verhält es sich mit neuerteilten Fahrerlaubnissen (nach Entzug oder Verzicht).

Es wird darauf hingewiesen, dass größtenteils die Möglichkeit besteht, gegen eine Gebühr von 5,10 Euro die Fahrerlaubnis direkt von der Bundesdruckerei zugeschickt zu bekommen. Voraussetzung hierfür ist die Vorlage der vollständigen Unterlagen bei der Fahrerlaubnisbehörde beziehungsweise dass sämtliche behördlichen Anfragen vor Ort eingeholt werden konnten.

Generell benötigen Antragsteller, die von der Führerscheinstelle eine Abholkarte erhielten, keinen gesonderten Abholtermin.

Termine zum Abholen sind nach wie vor für Fahrerlaubnisse zu vereinbaren, die für andere Klassen erweitert wurden, für die eine Verlängerung der abgelaufenen beziehungsweise abzulaufenden Führerscheinklassen ansteht oder die umgeschrieben werden sollen. Kunden, die für diese Abholungen einen Termin benötigen, können sich unter der Telefonnummer 0621 504-2425 bei der Führerscheinstelle informieren und einen zeitnahen Termin erhalten.

Radarkontrollen für die Woche vom 19. Oktober bis 25. Oktober 2020

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 19. Oktober: Gartenstadt, Mundenheim und Friesenheim; Dienstag, 20. Oktober: Mitte, Nord und West; Mittwoch, 21. Oktober: Oppau, Edigheim und Süd; Donnerstag, 22. Oktober: Gartenstadt, Rheingönheim und Maudach; Freitag, 23. Oktober: Oggersheim, Friesenheim und Nord; Samstag, 24. Oktober: Mundenheim und Oggersheim.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Diebstahl an Urnenmauern

Die Diebstahlserie an den Urnenmauern auf dem Hauptfriedhof Ludwigshafen geht weiter. In den vergangenen Tagen und Nächten wurden erneut Schmuckplatten gestohlen. Zum Schutze vor den Diebstählen wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen. Das Friedhofsfeld mit den Urnenmauern wurde umzäunt und ist nur noch über einen Zugang hinter der Trauerhalle und dem Krematorium zugänglich. Ein vom Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bereich Grünflächen und Friedhöfe beauftragter Sicherheitsdienst kontrolliert verstärkt. Die Polizei wurde eingeschaltet. Weitere Maßnahmen können nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen, auch von regionalen Entsorgungsbetrieben im Schrott- und Metallhandel, an die Friedhofsverwaltung, Telefon 0621 504 4849.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Ruchheim

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers Dennis Schmidt in Ruchheim findet am Donnerstag, 22. Oktober 2020, von 17 bis 19 Uhr im Ortsvorsteherbüro Ruchheim, Schlossstraße 1, statt.

Nachholtermine für ausgefallene Müllabfuhr

Die in der Gartenstadt wegen des Warnstreiks entfallenen Abfuhrtermine für die Biotonne werden am heutigen Donnerstag, 15. Oktober 2020, nachgeholt. Des Weiteren werden an diesem Tag die Entsorgungstermine für Sperrabfälle durchgeführt. Die Altpapiersammlung in Oggersheim wird am Freitag, 16. Oktober 2020, nachgeholt.