Landau: Ostbahnstraße von 19. Oktober bis 01. November 2020 wegen Sanierungsarbeiten gesperrt

Landau – Ab Montag, 19. Oktober 2020, wird die Landauer Ostbahnstraße zwischen Maximilianstraße und Schlachthofstraße in mehreren aufeinander folgenden Abschnitten für zwei Wochen, also bis voraussichtlich einschließlich 1. November, für den Verkehr gesperrt. Grund dafür sind notwendige Sanierungsarbeiten am Straßenbelag.

Fußgängerinnen und Fußgänger können die Ostbahnstraße weiterhin nutzen, auch für Anwohnerinnen und Anwohner bleibt die Zufahrt zu den Grundstücken möglich. Der Busverkehr wird über die Industriestraße umgeleitet. Während der gesamten Bauzeit bleibt die Zufahrt zu den Anrainerstraßen Landwehrstraße und Ludowicistraße gewährleistet.