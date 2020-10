Neustadt: VHS streamt Kinderbücher auf ihrer Internetseite

Neustadt an der Weinstraße – Die VHS bietet in Kooperation mit der Stadtbücherei mehrsprachige Online-Lesungen für Kinder an.

Beliebte Kinderbücher – darunter „Der Grüffelo“ oder „Das gefräßige Buchmonster“ – werden in verschiedenen Sprachen (unter anderem Deutsch, Arabisch oder Türkisch) vorgelesen.

Die Geschichten können über die Webseite der VHS, www.vhs-nw.de, gestreamt werden. Die Aktion läuft vom 19. Oktober bis 15. November 2020.

Weitere Infos gibt es ebenfalls auf der Internetseite der VHS.