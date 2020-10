Weisenheim am Berg: Ausstellung Dirk Börgermann – Digitale experimentelle Fotokunst im November 2020

Weisenheim am Berg – Der Förderkreis Ehemalige Synagoge Weisenheim am Berg möchte seinen treuen Besuchern auch in Coronazeiten Kulturgenuss und seinen Künstlern Auftrittsmöglichkeiten bieten. Dies setzt sich nun unter Beachtung der aktuellen Coronaschutz-Regeln mit der Ausstellung von Dirk Börgermann und seiner Fotokunst fort.

Der Weg zur Abstraktion: Für Dirk Börgermann begann dieser Weg vor 15 Jahren mit der experimentellen digitalen Fotografie. Dabei ist die Basis aller Arbeiten seine einzigartige digitale Fotokunst, mit der er so lange experimentierte, bis die heutigen Ausstellungsstücke gestaltet wurden.

Am Anfang steht bei dem 1938 geborenen Künstler immer eine digitale Fotografie, die mit dem Computer als Pinsel und einer Palette zur Nutzung unterschiedlicher Helligkeiten und Schärfen, extremer Vergrößerung oder Verkleinerung sowie beliebiger Verzerrung zu Fotokunstwerken mit Farbwelten, Formen und Strukturen umgesetzt werden. Die Inhalte der Arbeiten werden nicht erklärt. Es ist Sache des Betrachters, ein Ergebnis für sich zu interpretieren und sich auf den Weg zu den Abstraktionen zu machen.

Die Ausstellung beginnt mit der Vernissage am 7. November 2020, in der Dirk Börgermann mit Gerd Hauser im Dialog in die Präsentation der Fotowerke einführen. Die Ausstellung endet mit der von Gerd Hauser gestalteten Finissage am 22. November, 16 Uhr. Die sonstigen Öffnungszeiten sind freitags (nicht wie bisher üblich samstags) 17 bis 19 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 06353/8838.

Wegen der besonderen Bedingungen in Coronazeiten ist es erforderlich, Mund- und Nasenschutz mitzubringen, auf Abstand zu achten und zur eventuellen Kontaktnachverfolgung die Adresse anzugeben. Da nicht mehr als 9 Personen gleichzeitig in der Ausstellung anwesend sein dürfen ist für Vernissage und Finissage eine Voranmeldung über Gerd Hauser, Tel. 06353-8838 oder anmeldung@ehemalige-synagoge-weisenheim.de erforderlich. Es wird dabei ein Zeitfenster für den Besuch vereinbart.

www.ehemalige-synagoge-weisenheim.de