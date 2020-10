Kreis Bad Dürkheim: Kursangebote der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim im November 2020

Bad Dürkheim – Nachhaltigkeit, vhs-talk, Stimm- und Sprechtraining.

Online-Kurs WhatsApp

Smartphone oder Tablet und die Funktionen von WhatsApp kennenlernen mit Übungen zu den Funktionen.

Montag 2. November, 10 bis 11 Uhr, 7 €

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2402

Online-Kurs Englisch

Englischer Grundwortschatz, Vokabeln und Lerntipps sind der Inhalt des Kurses, der ab Montag 2. November 6 Wochen zum Beitritt geöffnet ist. Der Kurs umfasst drei Wochen und kostet 33 €.

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2402

VHS-Talk

Veranstaltungsreihe der KVHS Bad Dürkheim und der VHS Neustadt zu Themen aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Digitalisierung und Nachhaltigkeit mit Impulsvortrag zur Auseinandersetzung und Diskussion unter unserem Motto „Reden Sie mit!“. Durch Fördermittel des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz ist der VHS-Talk kostenfrei.

Eröffnung Mittwoch 4. November um 19 Uhr durch Oberbürgermeister Weigel, Neustadt an der Weinstraße und Landrat Ihlenfeld im Siebenpfeiffersaal, Hambacher Schloss.

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2400

180 Grad. Geschichten gegen den Hass – Von Menschen die ihre Vorurteile überwinden

Podcast unter www.hundert-achtzig.de

Freiheit und ich – eine Wanderausstellung zu den bürgerlichen Freiheitsrechten

Mittwoch 11. November, 18 bis 19.30 Uhr

Anmeldung: VHS Neustadt, 06321/855-1564

Hate Speech – Hass und Hetzt in der digitalen Welt

Mittwoch 18. November, 18 bis 19.30 Uhr

Anmeldung: VHS Neustadt, 06321/855-1564

Wie tickt der Osten 30 Jahre nach der Wiedervereinigung?

Mittwoch 25. November, 18 bis 19.30 Uhr, Kreisverwaltung, Ratssaal

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2400

Online-Vortrag: Nachhaltigkeit in der Krise

Die Welt steht an einem Kipp-Punkt: den Menschen geht es so gut wie nie und gleichzeitig herrschen Verwerfungen, Zerstörungen und Krisen. Ob Umwelt oder Gesellschaft – die Systeme scheinen unter Stress geraten zu sein. Der Vortrag erörtert, wie zu einer Lebensweise gefunden werden kann, die das Wohlergehen des Planeten mit dem der Menschheit versöhnt.

Montag 9. November, 19 bis 20.30 Uhr, gebührenfrei

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2400

Die gesetzliche Betreuung: Gesundheitsvorsorge 2

Workshop für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer sowie Personen, die sich für dieses Ehrenamt interessieren. Die grundlegenden Aspekte einer rechtlichen Betreuung werden dargestellt. Überblick über die gängigsten Sozialleistungen und Möglichkeiten der ambulanten, stationären, teilstationären Versorgung. Einwilligung in Heilbehandlungen, insbesondere hinsichtlich der Tragweite von Patientenverfügungen.

Dienstag 10. November, 13 bis 17 Uhr, Grünstadt, gebührenfrei

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2403

Online-Kurs: Modigliani und seine Frauenporträts

Wahrnehmung und Umsetzung der besonderen Merkmale im Werk Modiglianis durch Erläuterung der Charakterzüge seiner Frauenporträts. Das eigene Werk wird hochgeladen und besprochen. Dieser Kurs findet in der vhs.cloud statt. In einem Online-Konferenzraum können Fragen gestellt werden.

Freitag 13. November, 18 bis 19 Uhr, Samstag, 15. und Sonntag, 15. November, 14 bis 15.30 Uhr, 22 €

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2444

Sprachen im Schnellverfahren

Konzentration auf das Wesentliche unter ständiger Beachtung des Ziel- und des Zeitaspektes ist die Grundlage dieser Sprachenvermittlung. In nur vier Stunden werden die Strukturen der Sprache aufgezeigt und die wichtigsten Wörter und Sätze trainiert, die ausreichen, um in der jeweiligen Sprache eine Konversation zu führen.

Englisch findet am Samstag, 14. November von 9 bis 13 Uhr und Französisch von 14 bis 18 Uhr in der Geschäftsstelle der KVHS Bad Dürkheim, Weinstr. Süd 2 statt, 59 €.

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2402

Englisch Intensiv A2.2

Der Intensivkurs hilft, die Hemmschwelle beim Sprechen zu überwinden. Mit Spielen, Gruppenarbeiten, Filmen etc. werden verschiedene Themenbereiche aufgegriffen. Der Kurs findet ausschließlich auf Englisch statt. Kursabschluss ist jeweils ab 17 Uhr im Irish-Pub Bad Dürkheim.

Samstag, 14. und Sonntag, 15. November, 10 bis 18 Uhr, KVHS-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, Weinstr. Süd 2, 62 €

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2402

Online-Kurs: Skype

Erlernen der Funktionen, um per Smartphone oder Tablet mit Skype zu telefonieren.

Mittwoch 18. November, 10 bis 11 Uhr, 7 €

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2402

Online-Reihe Nachhaltig leben, arbeiten und konsumieren

Die Reihe für Frauen informiert über einen nachhaltigen Lebensstil unter Einbeziehung geschlechterspezifischer Überlegungen in den Klimadiskurs. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Rolle jede Einzelne übernehmen kann auf dem Weg zu einer global gerechten, friedlichen und die Umwelt achtenden Gesellschaft.

Fairer Handel stärkt Frauenrechte

An konkreten Beispielen aus Asien und aus Ost- und Westafrika wird aufgezeigt, wie es mit den Fairtrade-Standards gelingt, die Frauen in ihren Rechten zu stärken und für gute Arbeits- und Produktionsbedingungen zu sorgen. Gleichzeitig wird deutlich, welche Verantwortung Kaufentscheidungen haben und welchen Beitrag der Verbraucher leisten sollte.

Mittwoch 18. November, 20 bis 21.30 Uhr, gebührenfrei

Auf geht’s! Mein Weg in ein nachhaltiges Leben

Der Abend beschäftigt sich mit dem Thema, ob nachhaltiges Leben Verzicht oder Gewinn bedeutet und warum es so schwer ist, sich zu ändern. Was sind die Kipp-Punkte im Klima, Gesellschaft und bei der eigenen Person? Beschreibung konkreter Beispiele in ein nachhaltiges Leben und Ermutigung dazu.

Mittwoch 9. Dezember, 20 bis 21.30 Uhr, gebührenfrei

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2403

Bewerbungstraining

Wie präsentiere ich mich glaubhaft? Wie gestalte ich meine Bewerbungsunterlagen so, dass ich auf Arbeitgeberseite Interesse wecke? Wenn Bewerbungen bisher auf keine Resonanz stießen, werden auf kreative Art und Weise die eigenen Stärken analysiert und definiert, um im Umfeld geschätzt zu werden, wie man ist. Um das zu erkennen, helfen kreative selbstreflektive Übungen. Individuelle Stärken und Fähigkeiten werden erarbeitet und erlernt, wie aus Stellenangeboten relevante Informationen gezogen werden.

Samstag 21. und Sonntag, 28. November, 9 bis 18 Uhr, KVHS-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, Weinstr. Süd 2, 65 €

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2402

Stimm- und Sprechschulung

Beruflich bedingte Viel-Sprecher und Berufsgruppen mit extremer Stimmbelastung verlangen täglich Höchstleistung vom ihrem Stimmapparat. Ziel ist, den Stimm- und Sprechalltag besser zu bewältigen und mit einer klangvollen, tragfähigen, belastbaren Stimme und einem lebendigen, natürlichen Sprechen den Gesprächspartner als Zuhörer zu erreichen und zu berühren. In der Kleingruppe werden entsprechende Atem-, Stimm- und Sprechtechniken erlernt.

Samstag 21. November, 10 bis 17 Uhr und Sonntag, 22. November, 10 bis 13 Uhr, KVHS-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, Weinstr. Süd 2, 45 €

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2403

Online-Kurs: Videotelefonie mit Zoom

Erlernen der Videotelefonie mit Zoom für Smartphone, Tablet und PC.

Montag 23. November, 10 bis 11 Uhr, 9 €

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2402

