Bad Dürkheim: Roller unter Alkoholeinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 15.10.2020 gegen 11:00 Uhr konnte in der Gaustraße in Bad Dürkheim der Fahrer eines Motorrollers einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Während der Kontrolle konnte durch die Polizeibeamten Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Da der 66-Jährige nicht in der Lage war, den gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Dienststelle durchzuführen, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Sein Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinwirkung eingeleitet.

Bad Dürkheim: Enduro Fahrer verbotenerweise im Wald unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Am 15.10.2020 gegen 13:00 Uhr konnte eine Zeugin in Bad Dürkheim, zwischen Ungeheuersee und Lindemannsruhe einen Motorradfahrer feststellen, der verbotswidrig auf den Waldwegen unterwegs war. Die Person war dunkel gekleidet und fuhr eine gelbe Enduro Maschine. Das Kennzeichen konnte sie aufgrund der starken Verschmutzungen leider nicht ablesen. Der Fahrer konnte durch die eingesetzten Polizeistreifen und das hinzugezogene Forstamt Bad Dürkheim nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten

Bad Dürkheim (ots) – Am 15.10.2020 wurden im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 00:00 Uhr mehrere Einwohner in Bad Dürkheim durch sogenannte „falsche Polizeibeamte“ angerufen. Die bislang unbekannten Anrufer, die ihre Rufnummer unterdrückt hatten, gaben sich als Kriminalbeamte der Polizei in Bad Dürkheim aus. Die Angerufenen reagierten vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten Angehörige und die echten Polizeibeamten der Polizei in Bad Dürkheim. Daher kam es glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Immer häufiger gehen bei der Polizei Meldungen über Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten ein. Häufig werden ältere Menschen angerufen, es werden Geschichten erfunden, um die Opfer unter Druck zu setzen und so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen. Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps ihrer Polizei:

Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Wenn möglich, wählen Sie bitte auch von einem anderen Telefon aus uns zurück.

Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können.

griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie diesen Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Bad Dürkheim: Durch Hundebiss im Wald verletzt

Bad Dürkheim (ots) – Bereits am 11.10.2020 gegen 10:00 Uhr wurde eine 25-Jährige in Bad Dürkheim in der Nähe des Parkplatzes Weilach von einem fremden Hund gebissen. Sie war dort mit Verwandten und ihrem Border Terrier spazieren. An einer Weggabelung kam ihnen ein, nicht angeleinter, großer grauer Hund entgegen, der sofort mehrfach ihren ordnungsgemäß angeleinten Terrier biss. Danach wurde auch die 25-Jährige in ihre Hand und in den Unterarm gebissen. Der Hundehalter kam dann schließlich ebenfalls angelaufen und die beiden Hunde konnten getrennt werden. Nachdem die verletzte Frau den Hundehalter fragte, warum er seinen Hund nicht angeleint hätte, entgegnete er ihr unter anderem mehrmals, in einem aggressiven Ton: „Halt dein Maul.“ Da er sich weiterhin äußerst aggressiv verhielt, entfernte sich die Geschädigte und ihre Familie schnell von der Örtlichkeit. Sie musste, aufgrund Verletzungen durch die Hundebisse, in einem Krankenhaus behandelt werden. Ihr Terrier wurde glücklicherweise ebenfalls nur leicht verletzt. Der Hundehalter wird als Mann mittleren Alters (ca. 35-40 Jahre), athletische Figur (ca. 1,85 m)und blauen Augen beschrieben. Er war mit einer schwarzen engen Sport-Leggings, darüber eine knielange, schwarze Sporthose, schwarze Funktionsjacke, schwarze Mütze und Jogging-Schuhen bekleidet. Wer Hinweise zu dem Mann und seinem Hund geben kann, bittet die Polizei Bad Dürkheim um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Grünstadt: Körperverletzung und Beleidigung unter Hundehaltern

Grünstadt, Nähe Sausenheimer Friedhof – 15.10.2020, 13:45 Uhr (ots) – Eine 59-Jährige meldete dass sie beim Gassigehen mit ihrem Hund von einem Mann angegriffen und beleidigt wurde und sie zur Abwehr Pfefferspray eingesetzt habe. Vor Ort wurde die Anruferin und ein 65-Jähriger angetroffen, der eine blutende Wunde im Gesicht, sowie Augenreizung hatte. Der 65-Jährige schilderte die Situation anders – er sei von der 59-Jährigen getreten worden und habe eine Ladung Pfefferspray abbekommen. Bei der Auseinandersetzung ging es wohl um den frei laufenden Hund des Mannes.

Grünstadt: Bekiffter Autofahrer

Grünstadt, Obersülzer Straße – 15.10.2020, 05:00 Uhr (ots) – Ein 25-jähriger PKW-Fahrer zeigte bei seiner Kontrolle in der Obersülzer Straße Auffälligkeiten für BTM-Einfluss. Ein Drogentest reagierte auch positiv auf THC und Amphetamin. Der 24-Jährige räumte ein, dass er zuletzt 2 Joints geraucht hatte. Ihm wurde eine Blutprobe genommen.

Wachenheim: Geschwindigkeitskontrollen

Wachenheim (ots) – Am 15.10.2020 zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde in Friedelsheimer Straße in Wachenheim eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Es mussten 15 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ausgesprochen werden. Der Spitzenreiter wurde mit 56 km/h gemessen. Leider gab es auch dieses Mal wieder unbelehrbare Verkehrsteilnehmer die sich über die durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen aufregten, denn schließlich müsse die Polizei ja etwas Besseres zu tun haben.