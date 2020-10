Darmstadt

Mann mit Pfefferspray verletzt – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Einem 19-Jährigen wurde am Donnerstagabend 15.10.2020 in der Parkanlage der Bartningstraße Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Ohne erkennbaren Grund sollen sich ihm gegen 21 Uhr zwei südländisch aussehende Männer genähert und unvermittelt den Reizstoff in Augen und Gesicht gesprüht haben. Die circa 20-30 Jahre alten Männer sollen daraufhin die Flucht in Richtung Gruberstraße ergriffen haben.

Täterbeschreibung:

Einer von ihnen soll eine graue Daunenjacke, schwarze Jeans und eine schwarze Basecap getragen haben. Der Zweite soll eine Jogginghose mit schwarzen Streifen angehabt haben. Ihr Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweise werden gebeten, direkt mit der Ermittlungsgruppe-Darmstadt-City unter Telefonnummer 06151/969-3610 Kontakt aufzunehmen.

Geldautomaten gesprengt – Polizei fahndet den 4 Tätern

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am frühen Freitagmorgen 16.10.2020 sprengten Unbekannte, im Vorraum einer Bank in der Heidelberger Landstraße, zwei Geldautomaten. Um 02:48 Uhr wurde durch die Sprengung Alarm ausgelöst. Zeugen teilten mit, dass 4 maskierte Täter zunächst zu Fuß und anschließend mit einem dunklen Pkw Audi mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Süden auf der Heidelberger Landstraße flüchteten. Die Geldautomaten wurden durch die Sprengung stark beschädigt. Auch der Vorraum der Bank wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Täter Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei, in die zeitweise auch der Polizeihubschrauber eingebunden war, brachte bislang noch nicht den gewünschten Erfolg.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden geht für den Fahrer glimpflich aus

Darmstadt (ots) – Am 16.10.2020 kurz nach Mitternacht kam es in Darmstadt auf der Kranichsteiner Straße in Fahrtrichutng Messel zu einem Alleinunfall eines Pkws, bei dem der 36-jährige Fahrer aus Darmstadt die Kontrolle über sein Fahrzeug im Kurvenbereich verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Ampelmast fuhr.

Hierbei entstand Totalschaden sowohl am Mast wie auch am Pkw selbst. Der Fahrer flüchtete zunächst von der Unfallörtlichkeit, konnte durch die Polizei kurz darauf in einem Feld aufgefunden werden. Beim Fahrer konnte Alkohol festgestellt werden, zudem ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Wie durch ein Wunder blieb der Fahrer durch den Unfall unverletzt. Die Berufsfeuerwehr Darmstadt musste jedoch den Ampelmast wie ein in der Nähe befindliches Brückengeländer abtrennen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25000 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, der Verkehrsunfallflucht wie auch des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den Fahrer eingeleitet.

Groß-Gerau

Autoscheibe nach Steinwurf beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Nachdem ein bislang Unbekannter am Donnerstagmittag 15.10.2020 einen Stein auf der Bundesstraße 44 auf ein vorbeifahrendes Auto warf, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Wagenlenkerin war auf der Bundesstraße in Richtung Groß-Gerau unterwegs, als sie gegen 15.25 Uhr auf Höhe der dortigen Bahnschranke einen Schlag auf ihrer Scheibe bemerkte. Ersten Erkenntnissen zufolge, hat ein unbekannter Mann am Straßenrand gestanden und einen Stein auf den grauen BMW geworfen. Hierbei entstand geringer Schaden auf der Windschutzscheibe des Wagens. Im Anschluss flüchtete er unerkannt.

Der Unbekannte soll dunkle Haare gehabt haben und schwarz gekleidet gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/40060 zu melden.

Nicht nur Fahrräder erbeutet – Wer kann Hinweise geben?

Büttelborn-Worfelden (ots) – Kriminelle machten in der Nacht zum Donnerstag 15.10.2020 bei einem Einbruch in einer Scheune im Oberdorf nicht nur zwei Fahrräder zu ihrer Beute. Zunächst verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Anwesen. Auf ihrem Beutezug, entwendeten sie neben einem Rollerhelm, zwei Fahrräder und eine Gartenpumpe. Im Anschluss suchten sie das Weite.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise werden an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 erbeten.

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Trebur-Astheim (ots) – Nachdem Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße am Donnerstag (15.10.) einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen. Mit Gewalteinwirkung gelangten die Unbekannten, im Zeitraum zwischen 17.30 und 21 Uhr, über die Terrasse ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und suchten nach potenzieller Beute. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen noch geprüft werden. An der Tür entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Zeugen oder Nachbarn, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Odenwaldkreis

VW Kleintransporter aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Breuberg/Neustadt (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15.10.-16.10.2020) brachen Unbekannte in ein Fahrzeug in der Herrnackerstraße ein. Die Täter brachten eine Seitenscheibe des blauen Kleintransporters zum Bersten und nahmen ein Fernglas aus einer Ablage. Im Anschluss entfernten sie sich mit der Beute in unbekannte Richtung. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 200 Euro.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, direkt mit dem Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach, unter der Telefonnummer 06062/953-0 Kontakt aufzunehmen.

Einbruchsalarm vertreibt Eindringling

Bad König (ots) – Der Einbruchsalarm in einem Haus in der Straße “Am Römerbrunnen” hat am Donnerstagmittag (15.10.2020) offensichtlich Kriminelle vertrieben. Aus dem Einfamilienhaus wurde nach erster Durchsicht nichts gestohlen.

Mit einem Werkzeug brachen die Täter gegen 14.30 Uhr zunächst die Tür zum Souterrain auf. Von dort aus haben sie sich weiter ins Haus vorarbeiten wollen und dabei den Alarm ausgelöst. Der dabei erstandene Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise unter der 060625 / 9530 entgegen.

Südhessen

Südhessische Autobahnen im Fokus der Zivilfahnder – Über 70 Fahrzeuge kontrolliert

Südhessen/Viernheim/Pfungstadt (ots) – Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen führten zusammen mit Beamten der Polizei aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz sowie Baden-Württemberg am Donnerstag 15.10.2020 ganztägig Kontrollen auf südhessischen Autobahnen durch. Hierbei kontrollierten sie insgesamt 139 Personen, 73 Fahrzeuge und leiteten 13 Ermittlungsverfahren ein.

Den Ordnungshütern fielen gegen 12.20 Uhr zwei Wohnwagengespanne auf der A67 bei Viernheim auf. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass ein Wohnwagen des Herstellers “Fendt” aus einem Diebstahl stammen könnte. Auch das angebrachte Kennzeichen wies Fälschungsmerkmale auf. Die beiden Insassen, ein 24-Jähriger und eine 32-Jährige, wurden wegen des Verdachts der Hehlerei und der Urkundenfälschung vorläufig festgenommen und mussten die Beamten mit auf die Polizeistation nach Heppenheim begleiten. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten, wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Wohnwagen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Ihr 42-jähriger Begleiter musste ebenfalls für weitere Maßnahmen die Zivilfahnder begleiten. Auch an seinem Wohnwagengespann wurden die Beamten fündig. Er wird sich neben dem Verdacht der Urkundenfälschung, des Kennzeichenmissbrauchs und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Im Rahmen der weiteren Kontrollen vollstreckten die Beamten gegen 11.40 Uhr unter anderem einen Haftbefehl auf der A67 bei Pfungstadt. Eine Überprüfung des 41-jährigen Wagenlenkers ergab, dass gegen ihn wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein Haftbefehl über eine Geldstraße von 970 Euro von der Staatsanwaltschaft Landau vorlag. Da der 41-Jährige den offenen Geldbetrag begleichen konnte, wurde er im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im Rahmen der insgesamt zweitägigen Kontrollmaßnahmen mit länderübergreifender Beteiligung wurden insgesamt 4 Haftbefehle vollstreckt, 6 Aufenthaltsermittlungen/europäische Ausschreibungen umgesetzt und 17 Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die wegen des Verdachts des gewerblichen Diebstahls festgenommenen Tatverdächtigen vom Vortag wurden am Donnerstag 15.10.2020 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und schickte den 31- und 32-Jährigen umgehend in eine Justizvollzugsanstalt.

