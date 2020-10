Polizeiliche Standkontrolle in der Kurt-Schumacher-Straße

Speyer (ots) – Am Donnerstagabend 15.10.2020 gegen 23:30 Uhr, kontrollierte die Polizeiinspektion Speyer im Rahmen einer Standkontrolle, ca. 20 Fahrzeuge in der Kurt-Schumacher-Straße. Mehr als die Hälfte der Fahrer und Fahrzeuge wurden beanstandet, insbesondere wegen Mängel am Fahrzeug oder nicht mitgeführter Gegenstände. Darüber hinaus fanden beratende Gespräche zur Steigerung der Verkehrssicherheit statt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Am Donnerstag 15.10.2020 gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Auffahrt zur B39, an der Anschlussstelle Speyer Süd, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zu einem Verkehrsunfall. Voraussichtlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 25-jähriger Skoda-Fahrer auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Mercedes eines 32-Jährigen auf.

Der Mercedesfahrer klagte im Anschluss über leichte Nackenschmerzen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Fahrradfahrer ohne Helm

Speyer (ots) – Am Mittwoch 14.10.2020 gegen 09:30 Uhr, kontrollierte die Polizeiinspektion Speyer Fahrradfahrer in der Wormser Landstraße. Mit den Fahrradfahrern wurden Bürgergespräche zur Unfallprävention geführt. Immer wieder kommt es zu Verkehrsunfällen, bei denen auch Fahrradfahrer ohne eigenes Verschulden verletzt werden.

Daher weist die Polizei Speyer besonders darauf hin, wie wichtig es ist, einen Helm zu tragen. Darüber hinaus ist es insbesondere in der Dämmerung und bei Dunkelheit essentiell, durch Beleuchtung, Reflektoren und auffällige Kleidung gut sichtbar im Straßenverkehr unterwegs zu sein.