Straßenschlägerei zwischen 15-20 Personen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Donnerstag 15.10.2020 gegen 20.55 Uhr lieferten sich ca. 15-20 Personen eine körperliche Auseinandersetzung in der Hartmannstraße. Als die Polizei erschien, flüchtete ein Großteil der beteiligten Personen. Ein 20-Jähriger wurde hierbei verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine weitere 27-jährige Person wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen und dem Auslöser der Auseinandersetzung erbringen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Ladendetektiv geschlagen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 15.10.2020 gegen 19 Uhr, bemerkte der 35-jährige Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts in der Rhein-Galerie einen 36-Jährigen Mann, der eine Jacke zusammenknüllte. Dieses auffällige Verhalten wollte er abklären. Als er sich dem Mann näherte, rannte dieser samt der Jacke, sowie einer weiteren Jacke, die er offenbar vor dem Laden deponiert hatte, weg. Der 35-Jährige konnte den Täter jedoch rasch einholen.

In der Folge kam es zu einer Rangelei, wobei der 36-Jährige dem Detektiv ins Gesicht schlug. Mit der Hilfe eines engagierten Passanten konnte der Dieb bis zum Eintreffen der Polizei jedoch festgehalten werden. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 36-Jährige noch in Besitz von weiterem Diebesgut war. Er muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls rechnen.

Ohne Führerschein und mit Drogen erwischt

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Die Polizei kontrollierte am Freitag 16.10.2020 einen 38-Jährigen, der ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und mit Drogen unterwegs war. Gegen 0.35 Uhr unterzog eine Polizeistreife in der Friesenheimer Straße einen Pkw eine Verkehrskontrolle.

Während der Kontrolle fanden die Beamten heraus, dass dem männlichen Fahrer die Fahrerlaubnis bereits 2019 entzogen wurde. Darüber hinaus stellten sie drogentypische Ausfallserscheinungen beim ihm fest. Im Auto fand die Polizei zusätzlich noch Tütchen mit Kokain. Der 38-Jährige wurde anschließend zur Blutprobe auf eine Polizeidienststelle gebracht.

Diebe kehren zu Tatort zurück

Ludwigshafen (ots) – Nachdem zwei Männer bereits am 14.10.2020, in einem Supermarkt in der Saarlandstraße eine Spendenbox mit Pfandmarken geklaut hatten, kehrten einer der Täter gestern (15.10.2020, gegen 15:15 Uhr) zurück zum Tatort und versuchte die Bons einzulösen. Dies wurde durch eine Mitarbeiterin bemerkt. Sie informierte die Polizei.

Der 31-jährige Täter, der außerdem noch in Besitz von Betäubungsmittel war, wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle mitgenommen und konnte anschließend wieder gehen. Gegen 15:45 Uhr des gleichen Tages erschien dann auch noch der zweite Täter im Supermarkt. Auch der 38-Jährige wurde für weitere Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen und konnte im Anschluss gehen.

In Gaststätte eingebrochen

Ludwigshafen-West (ots) – Am frühen Morgen des 16.10.2020, gegen 5:25 Uhr, meldete eine aufmerksame Spaziergängerin, dass es in einer Gaststätte in der Bliesstraße zu einem Einbruch gekommen sein muss. Die Fenster würden offenstehen und ein Spielautomat liege außerhalb des Gebäudes. Erste Ermittlungen zeigten, dass es den Tätern gelungen war den Geldspielautomaten zu knacken. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist bislang nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.