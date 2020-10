Erneute Anrufe von falschen Polizeibeamten

Germersheim (ots) – Bereits am Mittwoch 14.10.2020 berichteten wir über diese Betrugsmasche. Am 15.10.2020 kam es in Germersheim erneut zu mehreren Anrufen von sogenannten “falschen Polizeibeamten”. Die bislang unbekannten Täter gaben sich als Kriminalbeamte der Polizei Germersheim aus und befragten ihre vermeintlichen Opfer erneut durch geschickte Gesprächsführung zu ihrer finanziellen Situation. Dabei täuschen die Anrufer auch vor, dass bei den vermeintlichen Opfern angeblich ein Einbruch bevorstehe.

In den genannten Fällen reagierten die Angerufenen vorbildlich und verständigten umgehend die echten Polizeibeamten der Polizei Germersheim. Daher kam es glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden.

Unfall auf B9

Germersheim (ots) – Heute kam es gegen 09 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B9 bei der Anschlussstelle Germersheim Süd. Der Fahrer eines Kleintransporters musste aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen halten. Dabei ragte ein Teil seines Fahrzeugs noch auf den rechten Fahrstreifen. Ein an der Gefahrenstelle vorbeifahrender Fahrer eines Transporters schätze die Situation falsch ein und streifte das Pannenfahrzeug.

Aufgrund des Unfalls kam es auf der B9 während der einstündigen Bergungsarbeiten zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR.

Nach Unfall geflüchtet

Weingarten (ots) – Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr mit seinem Gespann am Mittwoch 14.10.2020 gegen 01.25 Uhr, die Straße “Schloßberg” in Weingarten. Bei einem Wendevorgang streifte er einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.