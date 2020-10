Neustadt: Vorübergehende Einstellung der Sanierungsarbeiten an der Klausengassenbrücke

Neustadt an der Weinstraße – Die Tiefbauabteilung der Stadt Neustadt an der Weinstraße teilt mit, dass die Sanierungsarbeiten an der Sandsteinbogenbrücke in der Klausengasse aufgrund der Witterungsverhältnisse eingestellt werden müssen.

Bei der Sanierung wird Trass-Kalk-Zementmörtel eingesetzt, der bei einer Temperatur von unter + 5 Grad, nicht mehr verwendet werden kann. Die Abindezeit beträgt bei dieser Mörtelmischung ca. 3 Wochen.

Der Südteil des Bauwerkes ist komplett saniert. Die Bauarbeiten für den Nordteil des Bauwerkes werden nach der Frostperiode, voraussichtlich ab März 2021 fortgeführt.

Der vorhandene Schutzdamm wird am Sonntag, 18.10.2020, vom Technischen Hilfswerk zurückgebaut.

Der Durchgang zur Ludwigstraße wird im Laufe der kommenden Woche hergestellt.