Friedberg: Die Polizei-News

Betrügerin gaukelt Notlage vor – Rentnerin zahlt 15.000 Euro

Friedberg (ots) – Mit geschickter Gesprächsführung und Beharrlichkeit ergaunerten sich Betrüger 15.000 Euro. Eine 73-jährige Rentnerin fiel auf die Notlage einer falschen Bekannten herein und übergab das Geld einem Boten.

Donnerstagnachmittag 15.10.2020 klingelte das Telefon im Haushalt der Friedbergerin. Am Apparat angeblich eine gute Bekannte. Sie säße gerade im Amtsgericht und müsse dort dringend einen höheren Betrag hinterlegen, so die falsche Freundin. Zweifel wegen der Stimme räumte die Unbekannte geschickt aus, indem sie erklärte einen Mundschutz tragen zu müssen.

Das Opfer zeigte sich hilfsbereit und erklärte 15.000 Euro ausleihen zu können. Die 73-Jährige hob den Betrag von der Bank in Friedberg ab. Im Anschluss machte sie mit der “Freundin” eine Übergabe an einen Boten vor dem Eingang des Bürgerhospitals aus. Dort erschien der Mann, dem sie den Umschlag mit dem Geld übergab.

Zuhause kamen der Rentnerin Zweifel. Ein Anruf bei der richtigen Freundin brachte dann den Schock: Sie war auf Trickbetrüger reingefallen.

Beschreibung des Abholers:

Der Unbekannte war zwischen 30 und 25 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß, schlank und nach Beschreibung des Opfers ein dunkler, ausländischer Typ. Er hatte kurze schwarze Haare, dunkle Augen und trug eine schwarzen Mund-Nase-Bedeckung. Bekleidet war er mit einer Jeans und einer Jacke. Zudem trug er eine kleine schwarze Umhängetasche.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Geldübergabe gestern gegen 15.00 Uhr vor dem Bürgerhospital beobachtet? Wem ist dort der Unbekannte noch aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität des Boten machen? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Um nicht auf die Betrugsmasche hereinzufallen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Bekannter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Nidda: In Kurve geschleudert und auf dem Dach gelandet –

Mit Prellungen ging es für eine Unfallfahrerin am späten Abend (15.10.2020) ins Schottener Krankenhaus. Gegen 22.55 Uhr hatte die Hirzenhainerin in einer engen Rechtkurve der Landstraße zwischen Wallenhausen und Bobenhausen die Kontrolle über ihren Twingo verloren. Der Renault kam nach links von der Fahrbahn ab, stieß mit der Front gegen die Böschung, kippte und landete im Straßengraben auf dem Dach.

Die 25-Jährige klagte an der Unfallstelle über Schmerzen in der Brust. Ein Rettungswagen transportierte sie ins Krankenhaus. Den völlig demolierten Twingo hievte der Mitarbeiter eines Bergungsunternehmens wieder auf die Räder und schleppte ihn ab.

Butzbach: Drogenfahrer erwischt –

Mit THC im Blut erwischten Butzbacher Polizisten gestern Abend (15.10.2020) einen BMW-Fahrer. Der 19-Jährige war gegen 22.30 Uhr in der Alten Weinstraße unterwegs. Ein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme des Betäubungsmittels nach. Für den Butzbacher folgte eine Blutentnahme auf der Wache, anschließend durfte der die Polizeistation wieder verlassen. Auf ihn kommen Strafverfahren wegen der Drogenfahrt sowie wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Bad Vilbel – Massenheim: Unfallflucht am Bauzentrum –

Auf dem Parkplatz eines Bauzentrums in der Zeppelinstraße ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem silberfarbenen Touran einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Am Donnerstag (15.10.2020), zwischen 11.00 Uhr und 11.25 Uhr stieß der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen die Beifahrerseite des VW und beschädigte beide Türen.

Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Gedern: Spiegel abgefahren und abgehauen –

Nach einem Spiegelunfall in der Frankfurter Straße bittet die Büdinger Polizei um Mithilfe. Gegen 12.00 Uhr am Donnerstagmittag (15.10.2020) parkte in Höhe der Hausnummer 28 ein goldfarbener T4 Bus. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der flüchtige Unfallfahrer den Außenspiegel des “Bulli” und ließ einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück. An dem beschädigten Spiegel entdeckten Polizisten rote Farbe des Unfallwagens.

Zeugen, die die Kollision beobachteten oder die Angaben zu dem Unfallfahrer oder dessen roten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 bei der Polizei in Büdingen zu melden.

Karben/Klein-Karben: Lack zerkratzt –

In der Peter-Geibel-Straße beschädigten Unbekannte eine graue A-Klasse. Der Benz parkte von Mittwochabend (14.10.2020), gegen 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen (15.10.2020), gegen 10.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 15. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Die Kosten für eine neue Lackierung können noch nicht beziffert werden.

Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

