Korbach: Die Polizei-News

Automatenaufbrechern kann auch Diebstahl von Mercedessternen nachgewiesen werden

Bad Wildung-Reinhardshausen (ots) – In der Nacht von Dienstag 06.10.2020 auf Mittwoch 07.10.2020, waren in Reinhardshausen auf dem Parkplatz Klinik Mühlengrund 5 Mercedes-Sterne abgebrochen und entwendet worden. Eine dreiköpfige männliche Personengruppe wurde in der Nähe des Parkplatzes beobachtet. Einige Tage später am Sonntag 11.10.2020 kurz nach Mitternacht, konnten durch die Polizei drei männliche Täter nach versuchtem Zigarettenautomatenaufbruch festgenommen werden.

Bei einem der 3 Täter wurden nun im Rahmen einer Durchsuchung 5 Mercedes-Sterne aufgefunden. Auf Vorhalt der Polizei gab dieser zu, die Mercedes-Sterne auf dem Parkplatz in Reinhardshausen mit seinen beiden Mitstreitern abgebrochen zu haben. Außerdem räumte er weitere gemeinsame Diebstähle von Mercedes-Sternen ein. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.

