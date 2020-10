Karlsruhe – Täter von Pedelec-Diebstählen ermittelt

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochabend wurden nach einem Ladendiebstahl in Karlsruhe

drei Täter ermittelt, die in den letzten Monaten mehrere Pedelecs gestohlen

hatten.

Gegen 17:15 Uhr wurde zunächst in einem Kaufhaus in der Kaiserstraße ein

30-jähriger Ladendieb festgehalten und die Polizei verständigt. Die von ihm und

seinem 24-jährigen Begleiter mitgeführten Elektro-Fahrräder, waren als gestohlen

gemeldet. Durch die weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein

26-Jähriger ebenfalls mit den Diebstählen in Verbindung gebracht werden konnte.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden mehrere gestohlene Pedelecs

aufgefunden. Der Wert der Pedelecs beträgt schätzungsweise 10.000 Euro. Die drei

Männer müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Östringen – 13-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Östringen (ots) – Bei einer Kollision mit einem Auto wurde in Östringen ein

13-Jähriger Radfahrer am Freitagmorgen schwer verletzt.

Laut ersten Feststellungen wollte ein 44-jähriger Autofahrer gegen 7.10 Uhr von

der Dinkelbergstraße nach links in die Rettigheimer Straße einbiegen und

missachtete dabei die Vorfahrt des von links kommenden, dunkel gekleideten

Radfahrers. Durch die Kollision mit dem Auto trug der 13-Jährige schwere

Verletzungen davon. Mittels eines Rettungswagens wurde er zu weiteren Behandlung

in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Unfallschaden beträgt geschätzte

500 Euro.

Bad Schönborn – 35-Jährige leistet Widerstand

Bad Schönborn (ots) – Eine 35 Jahre alte Frau leistete am Donnerstagabend in Bad

Schönborn, Mingolsheim Widerstand gegen Polizeibeamte und beleidigte diese.

Zuvor hatte die Frau bereits in der Friedrichstraße einen Platzverweis wegen

einer Ruhestörung erhalten. Diesem war sie zwar nachgekommen, aber kurz darauf

gegen 22.15 Uhr wieder, diesmal in der Falltorstraße, wegen Ruhestörung

aufgefallen. Bei der Androhung des Gewahrsams wurde sie aggressiv und wehrte

sich gegen die Polizisten. Im weiteren Verlauf versuchte sie immer wieder die

Beamten durch Kopfstöße zu verletzen und beleidigte sie fortwährend. Ein

Alkoholtest auf dem zuständigen Revier ergab einen Wert von 0,88 Promille.

Keiner der eingesetzten Beamten wurde verletzt.

Die 35-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte rechnen.

Nach Platzverweis Sicherheitsmitarbeiter im Bahnhof angegriffen

Karlsruhe (ots) – Donnerstagabend wurde die Bundespolizei im Karlsruher

Hauptbahnhof zu einem Einsatz in die Bahnhofshalle gerufen. Ein Mitarbeiter der

DB Sicherheit hatte Probleme mit einer aggressiven Person.

Vor Ort stellten die Beamten einen 41-Jährigen ohne Reiseabsichten fest. Sowohl

gegenüber der DB Sicherheit, als auch der Bundespolizeistreife verhielt er sich

aggressiv und weigerte sich, den Bahnhof zu verlassen. Einem Platzverweis durch

die Beamten kam er zunächst widerwillig nach. Nur etwa fünfzehn Minuten später

wurde der 41-jährige Pole erneut im Bahnhof festgestellt. Durch die DB

Sicherheit angesprochen, ging er mit Fäusten auf einen Sicherheitsmitarbeiter

los und versuchte diesen zu verletzen. Weiterhin drohte er, ein Messer zu ziehen

und einzusetzen. Die erneut hinzugerufene Streife fesselte den Mann und nahm ihn

vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde kein Messer

aufgefunden. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, Bedrohung

und Hausfriedensbruch ermittelt. Hierzu werden unter anderem auch die

Aufzeichnungen der Bodycam herangezogen.

Kronau – Unbekannter wirft Scheibe ein und flüchtet anschließend

Karlsruhe (ots) – Ein Mann schleuderte am Donnerstagabend einen Stein durch die

Fensterscheibe des Rathauses in Kronau und flüchtete anschließend auf einem

Fahrrad.

Gegen 21:20 Uhr warf der Unbekannte einen Pflasterstein durch das in der

Kirrlacher Straße befindliche Bürgerbüro. Als der Alarm auslöste, flüchtete er

zu einem nahegelegenen Fahrrad und fuhr davon. Der Täter wird als ca. 185-190 cm

großer, dünner Mann beschrieben. Er trug laut Zeugenaussagen eine braune

Jacke/Weste, eine Jogginghose, sowie eine Bommelmütze.

Das Polizeirevier Bad Schönborn bittet deshalb um Zeugenhinweise unter der

Telefonnummer 07253 / 80260.

Stutensee – Vermutlich alkoholisierter Autofahrer kommt mehrfach von Fahrbahn ab

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Freitag wurde durch einen Zeugen beobachtet,

wie ein Pkw-Fahrer in Stutensee mehrfach von der Fahrbahn abkommt.

Gegen 00:20 Uhr fuhr ein 19-Jähriger auf der Landesstraße 558 von Friedrichstal

in Richtung Spöck. Auf dem Weg touchierte er vermutlich aufgrund seiner

Alkoholisierung gleich mehrfach an unterschiedlichen Stellen die dortigen

Leitplanken. Der Fahrer konnte später von den Beamten des Polizeireviers

Waldstadt an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu 1,6 Promille. Der Sachschaden am Pkw

beträgt ungefähr 6000 Euro, an den beschädigten Leitplanken ungefähr 400.

Der junge Fahrer musste die Beamten mit auf das Revier begleiten und erst einmal

seinen Führerschein sowie eine Blutprobe abgeben.

Malsch – 10.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Am frühen Freitagmorgen kam es zum Unfall zwischen zwei

Fahrzeugen, bei dem einer der Fahrer verletzt wurde.

Gegen 04:50 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 5 in Richtung Basel zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein Mercedes von hinten auf einen Kia auffuhr.

Infolgedessen kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern und touchierten die rechte

sowie die linke Leitplanke, wonach sie letztendlich auf dem linken Fahrstreifen

zum Stehen kamen. Der 43-jährige Fahrer des Kia wurde mit einer Platzwunde

leicht verletzt. Die drei Insassen und der Mercedes-Fahrer erlitten keinen

Verletzungen. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich

insgesamt auf schätzungsweise 10.000 Euro.

Karlsruhe – Schwerer Verkehrsunfall auf A 5

Karlsruhe (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen

Freitagmorgen auf der Bundesautobahn 5 bei dem eine Person schwer verletzt

wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkt, gegen 05:00 Uhr, ein 62-jähriger

Sattelzugführer verbotenerweise auf dem Verzögerungsstreifen der BAB 5, Höhe

Hagsfeld, Fahrtrichtung Norden, ca. 100 Meter vor der Einfahrt zu einem

Parkplatz, um seine Ruhezeit einzuhalten.

Der 39-jährige Sprinter-Fahrer fährt zum Unfallzeitpunkt auf dem rechten der

drei Fahrstreifen und will auf den Parkplatz einfahren. Beim Fahrstreifenwechsel

nach rechts übersieht dieser den Sattelzug und fährt diesem nahezu ungebremst

mit einer rechtsseitigen Überlappung auf. Durch die Wucht des Aufpralls wird das

Führerhaus des Sprinters unter den Sattelauflieger geschoben und der 39-Jährige

in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die Feuerwehr musste der Mann aus dem

Führerhaus befreit werden und wurde anschließend durch Rettungskräfte in ein

Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme wurde der mittlere und rechte Fahrstreifen bis 08:30 Uhr

gesperrt. Zeitweise ergab sich ein Rückstau von bis zu fünf Kilometern. Der

durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro.

Bretten – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von rund 6.000

Euro entstanden ist, kam es am Donnerstagnachmittag auf der Gondelsheimer Straße

in Diedelsheim.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein 20-Jahre alter Seat-Fahrer von der

Stichstraße der Gondelheimer auf die Gondelsheimer Straße nach rechts ab.

Hierbei kam er in den Gegenverkehr und stieß mit einem Ford-Transit zusammen.

Der 35-jährige Ford-Fahrer war nach den bisherigen Erkenntnissen zu weit links

auf seinem Fahrstreifen unterwegs.

Das Polizeirevier Bretten sucht zu diesem Verkehrsunfall Zeugen die gebeten

werden sich unter der Telefonnummer 07252 50460 zu melden.

Karlsruhe – Erheblich alkoholisierte Radfahrerin kontrolliert

Karlsruhe (ots) – Im Rahmen einer Streife des Polizeireviers

Karlsruhe-Südweststadt wurde am frühen Freitagmorgen eine erheblich betrunkene

Radfahrerin ertappt.

Die Beamten beobachteten gegen 4.15 Uhr, wie die 28-Jährige auf der Jollystraße

Richtung Karlstraße fuhr. Dabei war wohl durch ihre unsichere Fahrweise deutlich

zu erkennen, dass sie nicht mehr in der Lage war, sich sicher im Straßenverkehr

zu bewegen. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein durchgeführter

Alkoholtest einen Wert von 1,98 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt ihr

anschließend eine Blutprobe.

Die junge Frau muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.