Mannheim/Vogelstang: VW Fahrerin missachtet beim Abbiegen Vorfahrt – 2 Verletzte und 20 000,- Euro Sachschaden

Mannheim (ots) – Am Freitagmorgen, gegen 00.00 Uhr, kam es nach einer

Vorfahrtsverletzung im Stadtteil Vogelstang zur Kollision eines LKW mit einem

Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 23jährige VW-Fahrerin den

Roßlauer Weg in Richtung Magdeburger Straße. An der Kreuzung zur Magdeburger

Straße bog sie nach links ab und missachtete die Vorfahrt eines Lkw, der die

Magdeburger Straße in Richtung Birkenauer Straße befuhr. Beide Fahrzeuge stießen

hier im Kreuzungsbereich zusammen. Durch die Kollision wurden die 23-jährige

Unfallverursacherin und ihr 22-jähriger Beifahrer schwer, aber nicht

lebensgefährlich verletzt. Beide wurde in eine Mannheimer Klinik eingeliefert

und dort medizinisch behandelt. Der 33-jährige LKW Fahrer blieb unverletzt. An

den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von

insgesamt ca. 20 000.- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen

Mannheim/Vogelstang: Unfallflucht und Sachbeschädigung unter Alkoholeinfluss

Mannheim/Vogelstang (ots) – Ein 25-Jähriger steht unter Verdacht, sich am

Donnerstagabend zunächst unerlaubt nach einem Verkehrsunfall entfernt und

anschließend eine Sachbeschädigung begangen zu haben.

Gegen 21:30 kam es auf einem Parkplatz im Geraer Ring zu einem Verkehrsunfall.

Ein 44-jähriger Opel Fahrer meldete, dass ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer mit

seinem Audi aufgefahren sei und sich nach einem kurzen Gespräch vom Unfallort

entfernt habe. Hierbei entstand Sachschaden von insgesamt 5000 Euro. Während der

eingeleiteten Fahndung nach dem Unfallverursacher wurde eine Sachbeschädigung im

Bitterfelder Weg gemeldet. Eine Person habe hier den Außenspiegel eines Pkw

beschädigt. Auf der Anfahrt zum Einsatzort entdeckten die Beamten den Pkw Audi

des vorausgegangenen Unfalls, der am Fahrbahnrand der Dresdener Straße

abgestellt war. Der dazugehörige Fahrer wurde schließlich in der Nähe

angetroffen. Der Mann konnte als Verursacher des Parkplatzunfalls identifiziert

werden und wurde durch den Zeugen der Sachbeschädigung wiedererkannt. Der

25-jährige Verdächtige stand sichtlich unter Alkoholeinfluss, was ein

durchgeführter Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von über 1,7 Promille

bestätigte. Der 25-Jährige wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf das

Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht. Ihn erwarten Anzeigen wegen

Trunkenheit im Verkehr, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und

Sachbeschädigung.

Mannheim/Sandhofen: Verkehrsunfall – hoher Sachschaden an Pkw und Hauswand

Mannheim/Sandhofen (ots) – Ein 33-Jähriger befuhr mit seinem Müllwagen am

Donnerstag, gegen 13:30 Uhr, die Straße „Deutsche Gasse“ im Mannheimer Stadtteil

Sandhofen. Beim Abbiegevorgang in die Zwerchgasse blieb er mit seiner hinteren

linken Fahrzeugseite an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Mercedes hängen. Mit

der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigte der Müllwagen außerdem die

Hauswand einer 52-Jährigen Anwohnerin. Der entstandene Sachschaden am Mercedes

und dem Müllwagen summiert sich auf ca. 14.000 Euro; die Schadenshöhe an der

Hauswand ist noch ungeklärt.

Mannheim/Rheinau: Katalysator an Pkw abmontiert – Zeugen gesucht

Mannheim/Rheinau (ots) – Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmittag kam

es im Mannheimer Stadtteil Rheinau zu einem Diebstahl an einem Pkw. Ein bislang

unbekannter Täter montierte den Katalysator am Auspuff eines Opel ab und

entwendete diesen. Der 58-jährige Geschädigte hatte den Pkw in der Straße „Am

Rheinauer See“ geparkt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu

melden.

Mannheim-Innenstadt: Beifahrerfenster eingeschlagen – Tasche entwendet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zu der Beschädigung eines Autos, bei der auch

Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet wurden, kam es in der Nacht von

Donnerstag auf Freitag zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr im Quadrat H7. Ein

25-Jähriger parkte seinen Fiat an genannter Örtlichkeit und stellte, als er zum

Fahrzeug zurückkehrte, fest, dass die vordere Beifahrerscheibe eingeschlagen

wurde. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine hochwertige Umhängetasche entwendet,

in der sich ein Geldbeutel mit wichtigen Dokumenten und Bargeld befand. Der

Diebstahlschaden beträgt rund 1.000 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580, zu

melden.

Mannheim/ BAB 6: Schwerpunktkontrollen zur ganzheitlichen Überwachung des Straßenverkehrs auf Bundesautobahnen

Mannheim (ots) – Unter der Federführung der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim

führte das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag, 15.10.2020 auf der A 6 bei

Mannheim Schwerpunktkontrollen zur Überwachung des Straßenverkehrs auf

Bundesautobahnen durch. Hierzu wurden in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 15.00

Uhr auf dem Autobahnparkplatz Linsenbühl in Fahrtrichtung Heilbronn eine

Kontrollstelle eingerichtet und betrieben. Hauptaugenmerk lag auf der Bekämpfung

der überregionalen Kriminalität, der Erkennung von alkohol- und

drogenbeeinflussten Fahrzeugführern sowie der Kontrolle des Schwerlastverkehrs.

Mit mehr als 40 Beamten der Verkehrsdienste Heidelberg und Mannheim, den

Autobahnpolizeien Mannheim und Walldorf sowie dem Einsatzzug Mannheim wurden

insgesamt 75 Fahrzeuge und 84 Personen einer Kontrolle unterzogen.

Dabei wurden zahlreiche Verstöße in Form von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

gegen verschiedenste Vorschriften festgestellt:

1 x Drogenbesitz von rund 3 Gramm Marihuana

4 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

ein Verstoß gegen das Abfallgesetz

Zwei Fahrzeuge waren wegen fehlenden Versicherungsschutzes zur

Entstempelung und Stilllegung ausgeschrieben

Entstempelung und Stilllegung ausgeschrieben 7 Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung

8 Verstöße gegen Sozialvorschriften (Nichteinhaltung von Lenk-

und Ruhezeiten)

und Ruhezeiten) An drei Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt, davon

musste ein Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft werden und

die Weiterfahrt untersagt werden.

musste ein Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft werden und die Weiterfahrt untersagt werden. 2 Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften

Darüber hinaus wurden mehrerer weitere Zuwiderhandlungen gegen

verkehrsrechtliche Vorschriften mittels Verwarnungsgeld

geahndet, zur Behebung kleinerer Mängel wurden Mängelberichte

erteilt.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt deutlich die Wichtigkeit solcher

ganzheitlicher Schwerpunktmaßnahmen, weshalb diese zur nachhaltigen Steigerung

der Verkehrssicherheit regelmäßig fortgesetzt werden.

Mannheim-Neckarau: Brand in Einliegerwohnung

Mannheim-Neckarau (ots) – Ein Brand in einer Einliegerwohnung eines Anwesens im

Stadtteil Neckarau löste am frühen Freitagmorgen einen Polizei- und

Feuerwehreinsatz aus. Gegen 3.30 Uhr wurde der Hauseigentümer durch einen

ausgelösten Rauchmelder auf starke Rauchentwicklung, ausgehend von der

Einliegerwohnung im Keller des Hauses, aufmerksam. Er selbst und die Bewohner

seiner Räume konnten sich ins Freie in Sicherheit bringen. Daraufhin wurden

durch diesen die Polizei und die Feuerwehr verständigt. Bei deren Eintreffen,

war starke Rauchentwicklung feststellbar. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde

eine bewusstlose Person aus dem Badezimmer der Einliegerwohnung gerettet, die

anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Auch der

Hauseigentümer hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten und wurde vorsorglich in

eine Klinik gebracht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand entstand ein Schaden von rund 70.000 Euro.

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere

zur Brandursache übernommen. Diese dauern an.