BAB6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit drei Verletzten – 14.000 EUR Schaden

BAB6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Freitag gegen 12 Uhr auf der BAB6 kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf in

Fahrtrichtung Mannheim. Eine 54-Jährige VW-Fahrerin musste aufgrund hohem

Verkehrsaufkommen auf dem rechten Fahrstreifen stark abbremsen, als ihr ein

57-Jähriger Seat-Fahrer, vermutlich infolge unzureichendem Sicherheitsabstand,

auffuhr. Infolge der Kollision wurde der VW auf den Standstreifen geschoben und

gedreht. Die Fahrerin des VW, sowie ihre Beifahrerin wurden ebenso wie der

Fahrer des Seats leicht verletzt und mit Rettungswägen in eine Klinik gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der

Gesamtsachschaden beträgt rund 14.000 EUR.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Diebstahl durch Geldwechsel-Trick

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag, gegen 10:30 Uhr, versuchte

ein bislang unbekannter Täter einen 71-jährigen Mann durch einen

Geldwechsel-Trick zu bestehlen. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in

der Mozartstraße sprach der Unbekannte den Geschädigten an und fragte, ob dieser

einen Fünf-Euro-Schein wechseln könne. Beim Öffnen des Geldbeutels hatte der

Beschuldigte ein Blatt in der Hand, mit dem er das Fach für die Geldscheine

verdeckte und diese so entwenden wollte. Der 71-Jährige bemerkte dies und schlug

dem Mann instinktiv auf die Finger. Der Unbekannte flüchtete anschließend in

unbekannte Richtung.

Am Mittwoch war es in Mannheim zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei dem die

Täter durch den Geldwechsel-Trick erfolgreich zwei Geldscheine entwenden

konnten.

Aus gegebenem Anlass gibt die Polizei nochmals folgende Hinweise:

-Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie

meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der

Beute

-Achten sie darauf, dass ihre Wertgegenstände außerhalb des

Zugriffsbereichs von Unbekannten bleiben und geben sie diese nie aus

der Hand

Die verschiedenen Tricks der Diebe sowie Tipps zum Eigenschutz können sie auf

der Internetseite www.polizei-beratung.de nachlesen.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall an Kreuzung – 7.000 EUR Schaden

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Donnerstag gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung Hildastraße/Max-Planck-Straße. Ein

38-Jähriger Mann fuhr auf der Hildastraße in Richtung Mannheimer Straße. Als er

die Kreuzung zur Max-Planck-Straße überqueren wollte kam von rechts ein

60-jähriger Audi-Fahrer angefahren, woraufhin es zur Kollision zwischen den

beiden Fahrzeugen kam. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt, der

Sachschaden beträgt rund 7.000 EUR.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ungewöhnliche Ladung auf Sattelauflieger gefunden

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine ungewöhnliche Ladung stellte am

Donnerstagnachmittag der Mitarbeiter einer Spedition in Heddesheim fest. Bei

Beladungsarbeiten auf dem Gelände der Spedition in der Benzstraße bemerkte der

Sicherheitsbeauftragte der Firma, dass auf dem Auflieger eines Sattelzugs eine

weitere defekte Sattelzugmaschine geladen war. Daraufhin verständigte er das

Polizeirevier Ladenburg zur Überprüfung. Nach Eintreffen einer Polizeistreife

zogen diese weitere Spezialisten der Verkehrspolizei Mannheim für

Schwerlastverkehr hinzu. Diese stellten fest, dass die aufgeladene Zugmaschine

nur unzureichend gesichert war. Die verwendeten Zurrgurte waren zur Sicherung

der Ladung vollkommen ungeeignet. Sie waren zum einen stark verschlissen oder

waren durch scharfkantige Stellen der defekten Zugmaschine aufgerieben, geknickt

oder gar eingerissen. Zudem war das Verwendungsdatum der Gurte bereits im Jahr

2014 abgelaufen. Weiteres Material zur Ladungssicherung führte der Fahrer des

Sattelzugs nicht mit. Bei der weiteren Überprüfung zeigte sich, dass auch der

Auflieger Mängel aufwies. Zumindest eine Bremsscheibe war gerissen.

Dem verantwortlichen Fahrer des Sattelzugs wurde die Weiterfahrt untersagt. Der

Auflieger samt Ladung wurde auf dem Speditionsgelände abgestellt. Er soll nun

durch einen Sachverständigen begutachtet werden.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige wegen mangelnder Ladungssicherung

vorgelegt. Entsprechend der Untersuchungsergebnisse des Sachverständigen

hinsichtlich des Aufliegers werden weitere Maßnahmen eingeleitet.