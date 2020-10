Heidelberg/Rohrbach: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Heidelberg/Rohrbach (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit 10.000 Euro Sachschaden

kam es am Donnerstagmittag im Stadtteil Rohrbach. Eine 26-jährige VW-Fahrerin

befuhr die Straße „Im Breitspiel“ und wollte an der Kreuzung B3/Im Breitspiel

nach links auf die B3 abbiegen. Beim Überqueren der Kreuzung übersah sie den von

links kommenden 60-jährigen Skoda-Fahrer, der die genannte Kreuzung geradeaus

überqueren wollte. Zuvor überholte der 60-Jährige einen vor ihm fahrenden Pkw

auf der Rechtsabbiegerspur. Im Bereich der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, bei

dem die beiden Beteiligten unverletzt blieben. Der VW der 26-Jährigen war nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heidelberg-Kirchheim: Mann findet Panzergranate in Feldgebiet – durch Kampfmittelbeseitigungsdienst fachmännisch gesprengt

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag gegen 14.35 Uhr verständigte ein Mann, dass er

im Feldgebiet in der Verlängerung des Oftersheimer Weges in Richtung A 5 einen

„granatenähnlichen“ Gegenstand entdeckt habe. Eine Überprüfung ergab, dass es

sich tatsächlich um eine 8,8-cm Panzergranate handelte. Bis zum Eintreffen des

Kampfmittelbeseitigungsdienstes wurde der Bereich abgesperrt. Gegen 18 Uhr wurde

die Panzergranate fachmännisch vor Ort gesprengt.

Heidelberg-Südstadt: Mutmaßlicher „Sprayer“ festgenommen – Spraydosen sichergestellt

Heidelberg (ots) – Am Freitagmorgen gegen 1.10 Uhr wurde in einem Gebüsch auf

dem Gelände des helmholz-Gymnasiums ein 20-jähriger mutmaßlicher „Sprayer“

festgenommen. Einer Streifenbesatzung waren zuvor auf Höhe der Brücke über die

Römerstraße zwei Personen mit jeweils einem Jutebeutel aufgefallen, die beim

Erkennen des Streifenwagens in Richtung Franz-Marc-Straße davonrannten. Auf der

Flucht warfen sie die Beutel weg. Nach kurzer Verfolgung wurde der 20-jährige

Tatverdächtige festgenommen, seinem Begleiter gelang im Schutz der Dunkelheit

die Flucht. In den Jutebeuteln wurden elf Dosen sogenanntes „Graffiti Spray

Paint“ gefunden und sichergestellt. Gesprühte Graffitis konnten bislang noch

nicht entdeckt werden, die weiteren Ermittlungen des Polizeirevier

Heidelberg-Mitte hierzu dauern noch an.

Heidelberg: Montpellierbrücke nach Brandgeschehen wieder für den Verkehr freigegeben – Pressemeldung Nr. 3

Heidelberg (ots) – Nach dem Brandgeschehen unterhalb der Montpellierbrücke und

den damit verbundenen Verkehrssperrungen, konnte die Brücke um 19.15 Uhr wieder

für den Verkehr freigegeben werden. Zuvor war die Brücke durch Vertreter der

Stadt Heidelberg und der Feuerwehr begutachtet worden. Die Verkehrslage hat sich

zwischenzeitlich wieder entspannt und auch der öffentliche Nahverkehr rollt

wieder. Die Ursache des Brandgeschehens und der entstandene Sachschaden sind

weiterhin unklar. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen hierzu

aufgenommen. Zeugen des Sachverhalts, die sachdienliche Angaben machen können,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter Tel.: 0621 /

174-1700, in Verbindung zu setzten.