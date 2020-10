Neue Masche von Betrügern, die sich als falsche Polizeibeamte ausgeben

Mainz (ots) – Donnertag 08.10.2020

In den frühen Morgenstunden wird ein 66-Jähriger von einem Mann angerufen, der

sich als Verkehrspolizist ausgibt. Er sei für die Verkehrserziehung von Kindern

an Schulen zuständig und bittet den 66-Jährigen um eine Spende in Höhe von 150

Euro für die Druckkosten einer Verkehrsfibel, die man den Kindern nach dem Kurs

gerne mitgeben würde. Der 66-Jährige entgegnet, dass er dazu nicht in Lage sei

und beendet das Gespräch.

Die Betrüger denken sich immer wieder neue Geschichten aus. Gleich bleibt

jedoch, dass sie versuchen unter einem Vorwand an Geld oder Vermögensgegenstände

zu gelangen. Gehen Sie nicht auf Geldforderungen am Telefon ein.

Wenn Sie einen Betrug durch „falsche Polizeibeamte“ vermuten, rufen Sie den

Polizeinotruf unter 110 und schildern Ihren Verdacht. Wer sachdienliche Hinweise

geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer

06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Mainz (ots) – Donnerstag, 15.10.2020, 13:10 Uhr bis 15:10 Uhr

Am Donnerstagmittag brechen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus Am Hipperich

ein. Sie hebeln die Eingangstür auf und entwenden hochwertigen Schmuck. Es

liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Polizeibeamten helfen kooperativem Obdachlosen

Mainz (ots) – Donnerstag, 15.10.2020, 07:30 Uhr

Am Donnerstag meldet der Hausmeister eines Gebäudes in der Hechtsheimer Straße

um 07:30 Uhr eine obdachlose Person, die die Örtlichkeit nach mehrfacher

Aufforderung zwar verlässt, aber immer wieder zurückkomme. Die Polizeibeamten

treffen vor Ort einen 54-Jährigen an. Ohne Aufforderung sammelt er den

umliegenden Müll ein und packt seine Sachen. Auf seinem Fahrrad transportiert er

sein sperriges Gut, darunter einen Koffer, der ständig vom Fahrrad fällt. Er

entschuldigt sich und gibt an, sein Schlaflager das nächste Mal vor den

jeweiligen Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtungen zu verlassen. Die

Polizeibeamten kaufen ihm daraufhin auf eigene Kosten vier Spanngurte und,

aufgrund der kalten Temperaturen, einen heißen Kaffee. Sie erklären ihm darüber

hinaus, welche Möglichkeiten es seitens der Caritas für ihn gibt. Der 54-Jährige

bedankt sich herzlich, kann seine Utensilien nun richtig befestigen und entfernt

sich von der Örtlichkeit.

Hochzeitsgesellschaft

Bodenheim, Lange Ruthe/Mainz (ots)

Am Sonntag, 11.10.20, gegen 15:00 Uhr, fällt ein Autokorso in Mainz auf. Durch eine Streife der PI Mainz 1 wird ein Fahrzeug des Korsos kontrolliert. Hierbei stellt sich heraus, dass es sich um eine Hochzeitsgesellschaft handelt, die in Bodenheim eine Location zum Feiern gemietet hat. Die Gästeanzahl der Hochzeitsgesellschaft soll bei ca. 200-250 liegen. Es wird eine Streife der Polizei Oppenheim hinzugezogen und es wird die Kreisverwaltung Mainz-Bingen kontaktiert, um zu klären ob über 200 Gäste bei der Feier erlaubt sind. Private Veranstaltungen erlauben nur eine Gästeanzahl von 75. Nachdem sich Vermieter der Location, Kreisverwaltung Mainz-Bingen, das Hochzeitspaar und die Polizei nach längeren intensiven Gesprächen nicht eindeutig einigen konnten, entschied die Kreisverwaltung, dass die Personenanzahl auf die derzeitig in Rheinland-Pflaz gültige Personenanzahl von 75 Gästen bei privaten Feiern – and als solche wurde die Hochzeitsgesellschaft gewertet – zu reduzieren sei. Ansonsten müsste die Feier aufgelöst werden. Man verständigte sich dann darauf, dass die Anzahl der Gäste in der Lokalität auf 75 reduziert wird und sich der Rest in Kleingruppen (erlaubte Personanzahl und Abstandsgebot)auf dem davor befindlichen Freigelände aufhalten kann. Zu körperlichen Auseinandersetzungen kam es nicht. Der Veranstalter hielt die Anordnung ein.

88er-Turm und Weinbergshütte mit Graffiti beschmiert

Hillesheim, Gemarkung (ots)

Bereits Mitte Juni kam es zu mehreren Farbschmierereien in der Weinbergsgemarkung von Hillesheim. Der dort vom 88er Jahrgang errichtetet Aussichtsturm und ein daneben befindliches Weinbergs-Schutzhäuschen wurden mittels einer Vielzahl von Graffiti beschädigt. Da für die Gemeinde keine Täter bekannt waren, kam es erst verspätet zur Anzeigenerstattung. Trotzdem erbittet die Polizei Oppenheim Hinweise zur Sachbeschädigung. Möglicherweise wurden zum Tatzeitraum doch Beobachtungen gemacht. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter 06133-9330 entgegen.

Verkehrsüberwachung Aspisheim-Horrweiler

Bingen (ots)

Horrweiler, 15.10., 15:00 – 16:45 Uhr. Aufgrund von Bürgerbeschwerden gab es eine Überwachung des viel befahrenen Feld- und Wirtschaftswegs zwischen Aspisheim und Horrweiler. In dem Zeitraum wurden 3 Verstöße wegen widerrechtlicher Nutzung festgestellt. Zudem wurde ein Fahrzeug angehalten, welches nicht versichert war.

Verkehrsunfall unter Alkohohl

Bingen (ots)

Bingen, 15.10., Hildegardisstraße, 14:41 – 15:36 Uhr. Ein 64-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes-Fahrzeug rückwärts die Wiegbertstraße Richtung Hildegardisstraße. Dabei stieß er mit der Anhängerkupplung gegen einen geparkten PKW und floh anschließend. Der Täter konnte durch einen Zeugen ermittelt werden und wurde noch unmittelbar in Unfallnähe mit deutlichem Alkoholatem angetroffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Trickdiebstahl

Bingen (ots)

Bingen, 15.10., Mainzer Straße, 14:30 – 14:45 Uhr. Zwei Männer gaben sich als angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke Bingen aus. Einer der Männer dirigierte den 85-jährigen Geschädigten ins Bad und ließ ihn den Wasserhahn aufdrehen. Währenddessen entwendete der zweite Täter Bargeld und Silbermünzen. Beide Täter beschrieb er als ca. 30 – 35 Jahre alt, kräftig, runde Gesichter, um die 170 cm und ohne erkennbaren Akzent. Hinweise werden dankbar entgegengenommen.

Fahrraddiebstahl

Bingen (ots)

Bingen, 15.10., Saarlandstraße 62-64, 13:30 – 13:40 Uhr. Die Geschädigte parkte ihr Fahrrad vor dem Geschäft „Fressnapf“. Nach ihrem kurzen Hundefutterkauf entwendeten Unbekannte das hochwertige „Specialized“ Mountain-Bike. Hinweise bitte an die Polizei.