Technischer Defekt ursächlich für den Brand in Weinsheimer Turnhalle

Worms (ots) – Nach dem Brand der Turnhalle in Worms Weinsheim am vergangenen

Dienstagnachmittag konnte die Kriminalpolizei Worms in Zusammenarbeit mit einem

Brandsachverständigen nun die Ursache des Brands ermitteln. An der

Heizungsanlage konnte ein durch Verschleiß entstandener Defekt festgestellt

werden. Inwiefern zuvor durchgeführte Reparaturarbeiten durch eine Fachfirma

eine Rolle spielten wird derzeit durch die Staatsanwaltschaft Mainz geprüft.

Eine vorsätzliche Brandstiftung kann somit definitiv ausgeschlossen werden.

Personen sind bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen. Der Sachschaden wird

vorläufig auf ca. 300.000EUR geschätzt.