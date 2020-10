Die Betrugsmasche mit dem Stift…

Kaiserslautern (ots) – Trickbetrügern ist es leider gelungen, eine Frau aus dem

Stadtgebiet hereinzulegen. Wie die Seniorin am Donnerstag bei der Polizei

anzeigte, hatte sie am Montag ungebetenen Besuch. Gegen 15 Uhr hatte eine

unbekannte Frau an der Tür der 86-Jährigen geklingelt und um einen Schreibstift

gebeten. Als die hilfsbereite Dame in ihre Küche ging, um den Stift zu holen,

stand die fremde Frau plötzlich hinter ihr. Sie verwickelte die Seniorin in ein

längeres Gespräch und verließ erst nach etwa 20 Minuten die Wohnung.

Was der 86-Jährigen in diesem Moment nicht bewusst war: Ihre Wohnungstür stand

in dieser Zeit offen, und dadurch dass sie sich mit der Fremden in der Küche

aufhielt, hatte sie die Tür nicht im Blick.

Zunächst fiel der Frau nichts Ungewöhnliches auf. Erst am nächsten Tag vermisste

sie einen Schlüsselbund, der normalerweise im Eingangsbereich hing. Und später

stellte die Dame fest, dass sich jemand an einem verschlossenen Schrank zu

schaffen gemacht hatte. Das Bargeld, das die Seniorin darin aufbewahrt hatte,

war weg.

Es ist davon auszugehen, dass die fremde Frau die 86-Jährige absichtlich

ablenkte, und sich in dieser Zeit ein Komplize durch die offene Tür in die

Wohnung schleichen und das Geld stehlen konnte.

Von der Unbekannten, die nach dem Stift gefragt hatte, liegt folgende

Beschreibung vor: etwa 50 bis 60 Jahre alt, kräftige Statur, Mondgesicht,

hellblondes, mittellanges, leicht welliges Haar, modisch gekleidet, trug eine

weiße Weste und sprach gebrochenes Deutsch mit vermutlich polnischem Akzent.

Zeugen, die möglicherweise ebenfalls solch „ungebetenen Besuch“ hatten, oder

denen die beschriebene Frau im Stadtgebiet aufgefallen ist, werden gebeten,

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kriminalpolizei Kontakt

aufzunehmen. |cri

Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz

Kaiserslautern (ots) – Mitarbeiter des Haus des Jugendrechts haben am

Donnerstagabend zusammen mit Kräften der Kaiserslauterer Ordnungsbehörde in der

Innenstadt Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz durchgeführt.

Unter anderem wurde ein 15-jähriger Junge festgestellt, der alkoholisiert war.

Ein Schnelltest bescheinigte ihm einen Pegel von 0,53 Promille. Die Mutter des

Jugendlichen wurde verständigt, um ihren Sohn vor Ort abzuholen.

Mit einer Zigarette in der Hand ist ein 16-Jähriger gegen 21.45 Uhr auf dem

Willy-Brandt-Platz aufgefallen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen nach weiteren

Zigaretten kam ein sogenannter Grinder (Mühle) zum Vorschein, an dem noch Reste

von Cannabis hafteten. Der Grinder wurde sichergestellt, die weiteren

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz laufen.

Außerdem unterzogen die Einsatzkräfte einen 17-Jährigen einer Kontrolle und

fanden bei ihm ein sogenanntes Einhandmesser. Der Jugendliche gab an, dass er

„Stress“ mit mehreren Leuten habe und ihnen mit dem Messer Angst mach möchte.

Das Messer wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das

Waffengesetz eingeleitet.

Als die Beamten kurz nach 22 Uhr auf dem Rathausvorplatz zwei junge Männer

überprüften, wurden sie gleich in zweierlei Hinsicht „fündig“: Der 22-Jährige

hatte eine Dose und einen Plastikbeutel mit weißem Pulver bei sich. Darauf

angesprochen, gab der junge Mann zu, dass es sich um Amphetamin handeln würde.

Er musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und muss nun mit einer

Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Parallel ergab die Überprüfung seines 23 Jahre alten Kumpels, dass gegen ihn ein

Haftbefehl besteht. Weil er die ausstehende Geldstrafe in vierstelliger Höhe

nicht bezahlen konnte, wurde der Mann ins nächste Gefängnis gebracht, wo er nun

eine Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen absitzt. |cri

Diebe nehmen ganzen Verkaufsständer mit

Kaiserslautern (ots) – Über die Onlinewache hat ein Geschäftsmann aus dem

Stadtgebiet einen Diebstahl angezeigt. Demnach haben unbekannte Täter am

Montagnachmittag in der Schneiderstraße einen Verkaufsständer gestohlen, der vor

seinem Geschäft stand. In dieser Auslage befanden sich mehrere hochwertige

Taschenmesser.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Tatzeit liegt zwischen

16.55 und 17 Uhr.

Zeugen, die gesehen haben, wer den Verkaufsständer mitgenommen hat, und wohin

die Täter liefen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150

bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Gestohlenes Fahrrad im Internet angeboten

Kaiserslautern (ots) – Weil er sein gestohlenes Fahrrad auf einer

Verkaufsplattform im Internet entdeckte, hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet

am Donnerstagnachmittag bei der Polizei gemeldet. Mit dem Anbieter wurde Kontakt

aufgenommen und ein Treffen am Abend vereinbart.

Als der Verkäufer mitsamt Fahrrad und zwei Begleitern am vereinbarten Treffpunkt

auftauchte, gaben sich die Polizeibeamten zu erkennen. Sie stellten das Rad

sicher und nahmen das Trio mit zur Dienststelle. Gegen den 43-Jährigen wird

wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt. Welche Rolle seine beiden Begleiter

spielen, ist noch unklar.

Nach einer ersten Anhörung wurden verschiedene Unterstellmöglichkeiten des

43-Jährigen durchsucht. Dabei konnten die Polizisten eine kleine

Drogen-Plantage, einen Schuhkarton mit Marihuana sowie diverse Utensilien für

den Drogenverkauf ausfindig machen und zusammen mit verschiedenen verbotenen

Gegenständen sicherstellen. Auf den 43-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu.

|cri

Keine Beute, aber Sachschaden

Kaiserslautern/Otterberg (ots) – Mehr Sachschaden als Beute haben Einbrecher in

der Nacht zu Donnerstag in Kaiserslautern und Otterberg gemacht.

In Kaiserslautern drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohn- und

Geschäftshaus in der Marktstraße sowie eine Gaststätte in der Pariser Straße

ein. Während es in der Marktstraße beim Sachschaden an der aufgebrochenen Tür

blieb, knackten die Unbekannten in der Pariser Straße auch noch einen

Spielautomaten. Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge nichts. Die Höhe

des angerichteten Schadens steht noch nicht fest.

Auch in Otterberg machten sich Einbrecher in derselben Nacht an der Tür einer

Gaststätte zu schaffen und im Inneren auch an einem Spielautomaten. Ob und

wieviel Geld sie erbeuteten, ist unklar.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Mehrere Ladendiebstähle

Kaiserslautern (ots) – Mit einigen Ladendiebstählen in einem Laden hatte es die

Polizeiinspektion 2 am Mittwoch und Donnerstag zu tun.

Unter anderem fiel am Mittwochvormittag eine 64-jährige Frau in einem

Einkaufszentrum in der Merkurstraße auf. Sie entwendete Champagner und Wurst im

Gesamtwert von über 50 Euro.

Im gleichen Laden wurde zwei Stunden später ein 28-jähriger Mann erwischt, wie

er eine Festplatte im Wert von knapp 80 Euro klauen wollte.

Auf Beide kommen eine Anzeige zu – und vermutlich von dem betroffenen Laden

zusätzlich ein Hausverbot.

Am Donnerstag wurde die Polizei dann gegen Abend in das Einkaufzentrum gerufen.

Ein 27-jähriger Mann wurde von dem Ladendetektiv dabei erwischt, wie er Waren im

Wert von 120 Euro klaute. Er zahlte zwar einige Getränke an der Kasse, den Rest

seiner „Einkäufe“ hatte er aber in seiner Unterhose versteckt.

Der 27-Jährige wurden bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten. Auch

auf ihn kommt eine Anzeige und von dem betroffenen Laden zusätzlich ein

Hausverbot zu. |elz

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Straße hat es in

der Nacht zu Freitag gebrannt.

Kurz nach Mitternacht bemerkten Nachbarn den Brand und wählten den Notruf.

Sofort rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Zwölf Bewohner konnten

das Haus unverletzt verlassen. Zwei Bewohner mussten mit einer Rauchvergiftung

ins Krankenhaus gebracht werden. Den zwölf unverletzten Bewohner wurden durch

die Ordnungsbehörde Notunterkünfte zur Verfügung gestellt.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Mainzer Straße circa eine Stunde

vollständig gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Zehntausend

geschätzt. Die Brandursache ist nicht geklärt. Die Polizei ermittelt. |elz

Verdächtige Monteure

Kaiserslautern (ots) – Eine 87-Jährige erhielt am Donnerstag Besuch von zwei

verdächtigen Männern. Zunächst klingelten die Männer an der Wohnungstür der

Seniorin und erklärten, dass sie Mitarbeiter der Wasserwerke wären und Rohre im

Keller reparieren würden.

Einer ging mit der Frau in das Bad, um sie vermutlich abzulenken, während der

Zweite sich nicht in den Keller begab, sondern ins Schlafzimmer. Dort nahm er

circa 1.000 Euro aus einer Tasche, die unter der Bettdecke versteckt war.

Weitere Gegenstände wurden nicht entwendet.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung! Betrüger sind

erfinderisch, sie schlüpfen in die unterschiedlichsten Rollen. Mal gaukeln sie

vor Handwerker zu sein oder einen Nachbarn besuchen zu wollen, sie geben sich

aber auch beispielsweise als Kriminalbeamte oder Telekom-Mitarbeiter aus. In

jedem Fall gilt: Lassen Sie niemanden rein! Halten Sie Ihre Tür geschlossen!

Vergewissern Sie sich durch einen Anruf bei dem Unternehmen oder der Behörde,

von der der Unbekannte vorgibt zu sein, ob der Besucher tatsächlich derjenige

ist, für den er sich ausgibt. Suchen Sie sich die Rufnummer des Unternehmens

oder der Behörde selbst aus dem Telefonbuch heraus. In der Regel werden diese

ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht unangemeldet zu Ihnen nach Hause

schicken. Bleiben Sie wachsam, im Zweifel wählen Sie den Notruf der Polizei.

|elz

Senioren gehen falschen Enkeln nicht auf den Leim

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) – Der Polizei sind am Donnerstag

mehrere versuchte Betrügereien mit der „Enkeltrick“-Masche gemeldet worden.

Insgesamt sieben Anzeigen gingen im Laufe des Tages aus dem Stadtgebiet und dem

Landkreis ein.

Von den Tätern ausgewählt und angerufen wurden vor allem Menschen über 70 Jahre.

Zum Glück waren alle auf der Hut und fielen nicht auf die Anrufer herein.

Die Betroffenen berichteten später gegenüber der Polizei, dass sie zwischen

10.30 und 16.30 Uhr einen Anruf mit unterdrückter Nummer erhielten und sich der

Gesprächspartner als Enkel ausgab. In einem Fall bat der vermeintliche Enkel

seine „Oma“ um einen fünfstelligen Geldbetrag, die er für eine

Versteigerungsaktion am Gericht benötige. Als die Seniorin entgegnete, dass sie

kein Geld hat, legte der Anrufer auf. Bei einem anderen Anruf wurde als Grund

für das benötigte Geld die „Kaution aufgrund eines Unfalls“ genannt.

Eine weitere Seniorin gab zu Protokoll, dass sie zunächst von dem vermeintlichen

„Enkel“ angerufen wurde, der behauptete, sich in einer Notlage zu befinden und

deshalb dringend Geld zu benötigen. Anschließend erhielt sie einen zweiten

Anruf, diesmal von einer Frau, die sich als Mutter des Enkels in Not ausgab und

die Notlage bestätigen wollte. Die Seniorin blieb skeptisch und suchte von sich

aus den Kontakt zu ihrer echten Schwiegertochter, die den Betrugsversuch

erkannte und die Polizei verständigte.

Ebenfalls die Schwiegertochter kam einer Frau zu Hilfe, als sie in der

Mittagszeit den Anruf ihres angeblichen Enkels erhielt, der ihr vorgaukeln

wollte, dass er für einen Notfall Geld benötige. Die Schwiegertochter ging

dazwischen und beendete das betrügerische Telefonat.

Mit einer Rückfrage hat eine Seniorin aus dem Landkreis die Betrügerin sozusagen

in die Flucht geschlagen. Als die unbekannte Frau der 81-Jährigen sagte, sie sei

ihre Enkeltochter und befinde sich in einer finanziellen Notlage, fragte die

Dame nur, wie alt sie denn sei – und prompt legte die Anruferin auf.

Weitere Informationen zum Thema „Enkeltrick-Betrug“ und hilfreiche Tipps, wie

Sie sich schützen können, finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de unter

https://s.rlp.de/93 |cri