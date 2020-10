Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bachrain

Zu einem Verkehrsunfall in Künzell kam es am Freitagmorgen (16.10.) gegen 07:00 Uhr an der großen Kreuzung in Bachrain. Eine 23-jährige Frau aus Künzell wollte mit ihrem Hyundai aus Richtung Oberer Ortesweg kommend nach rechts auf die Turmstraße in Richtung Kreisel Bachrain einbiegen. Hier musste sie an der Einmündung zunächst verkehrsbedingt anhalten. Als sie eine Lücke erkannte, fuhr sie zunächst kurz an, bremste dann aber erneut ab, da ein weiteres Fahrzeug von links herangefahren kam. In diesem Moment fuhr ihr von hinten eine 29-jährige Frau, ebenfalls aus Künzell stammend, mit ihrem 1er BMW auf. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin des Hyundai leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Falsche Polizeibeamte treiben wieder ihr Unwesen

Herbstein – Wieder einmal haben die falschen Polizeibeamten zugeschlagen. Im Raum Herbstein kam es am Mittwoch (14.10.) und Donnerstag (15.10.) zu zwei Betrugsdelikten. Falsche Polizeibeamte meldeten sich per Telefon bei jeweils zwei lebensälteren Damen und brachten diese durch eine geschickte Gesprächsführung dazu, mehrere Wertgegenstände, sowie Bargeld, vor der Haustür zu deponieren. Diese wurden im Anschluss durch einen vermeintlichen Beamten abgeholt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Eine Beschreibung des Abholers konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Gehen sie niemals auf Forderungen am Telefon ein und machen Sie

keine Angaben zu persönlichen Daten (Kontonummern, PIN,

Adressen, etc…)

Lassen Sie sich nicht in Gesprächen verwickeln und legen Sie bei verdächtigen Telefonaten sofort auf

verdächtigen Telefonaten sofort auf

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern Wertgegenstände vor dem Wohnhaus zu deponieren.

dem Wohnhaus zu deponieren.

Wählen Sie die 110 und setzen Sie sich schnellstmöglich mit Ihrer Polizei in Verbindung

Ihrer Polizei in Verbindung

Weitere Informationen finden Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unbekannte zerstören Auto mit Gullideckel

Crainfeld – In der Nacht zum Donnerstag (15.10.) zerstörten Unbekannte mit Hilfe eines Gullideckels die Windschutzscheibe und Heckklappe eines in einem Hof an der Frankfurter Straße abgestellten Fiat Punto. Laut Angaben einer Zeugin habe sie in der Nacht gegen 01:30 Uhr laute Schläge vernommen. Die Täter konnten jedoch unerkannt fliehen. Der angerichtete Sachschaden ist bislang auch noch unbekannt. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen machen können oder kann Angaben zu den Tätern machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Alsfeld – Am Donnerstag (15.10.), gegen 08:10 Uhr, parkte eine 37 Jahre alte Autofahrerin aus Kirtorf ihren weißen Mercedes-Benz auf dem Parkplatz Schellengasse/ Landgraf-Hermann-Straße in Alsfeld. Als sie gegen 18:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der linken hinteren Tür fest.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Grablampe beschädigt

Sickels – Unbekannte rissen am Dienstag (13.10.) gegen 14:00 Uhr am Friedhof in der Fritz-Stamer-Straße eine Grablampe aus ihrer Verankerung. Dabei zerstörten sie die Gläser der Lampe. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bewohner ertappt Diebe im Schlafzimmer

Fulda – Donnerstagnacht (15.10.) kam es zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr zu einem Einbruch durch drei Unbekannte in eine Wohnung in der Liobastraße. Obwohl sich der Bewohner unmittelbar im Zimmer nebenan befand, stiegen die Täter durch ein geöffnetes Fenster ein. Sie entwendeten mehrere Papiere, unter anderem Ausweisdokumente. Als der Geschädigte durch Geräusche auf die Einbrecher aufmerksam wurde, ergriffen diese die Flucht Richtung Schlosspark.

Die Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: – männlich, blau/rote Steppjacke

Täter 2: – männlich, gelbe Steppjacke

Der dritte Täter blieb unerkannt.

Wer kann Angaben zu den gesuchten Unbekannten machen oder hat eventuell verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht zum Freitag gemacht?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrecher stellen Mehrfamilienhaus auf den Kopf

Fulda – Unbekannte verschafften sich am Donnerstag (15.10.) zwischen 11:30 Uhr und 19:00 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Heinrichstraße. Zuerst brachen die Täter in eine Wohnung im Obergeschoss ein und durchsuchten diverse Räume nach Diebesgut. Danach folgte das Eindringen in eine weitere Wohnung. Auch hier gingen die Täter ähnlich vor und durchsuchten das Objekt nach Diebesgut. Durch das gewaltsame Aufbrechen der Wohnungen, mit Hilfe eines bislang unbekannten Gegenstandes, wurden die Haustüren beschädigt. Hinzu kommt das erbeutete Diebesgut, durch welches ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Ihre Polizei bittet nun um Ihre Mithilfe – wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Handlungen wahrnehmen können?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Wohnung

Cornberg – Ein Unbekannter versuchte sich am Donnerstag (15.10.) Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße zu verschaffen. Der Täter versuchte die Wohnungstür aufzuhebeln, ob ihm dies gelungen ist und er in die Wohnung eingedrungen war, bleibt unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Täter konnte unerkannt fliehen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Vorfahrt missachtet

Haunetal – Am Mittwoch (14.10.), gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger VW-Fahrer aus Hohenroda die Fuldaer Straße, von Wehrda kommend, nach Schletzenrod. In der Ortsmitte folgte er der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Wetzlos. Eine 40-jährige Opel-Fahrerin aus Berlin missachtete die Vorfahrt des VW-Fahrers. In Folge dessen kam es im Kurvenbereich zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro an beiden Fahrzeugen.

Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Friedewald – Am Donnerstag (15.10.), gegen 12:00 Uhr, kam es im Kreisel der Bundesstraße 62 in Richtung Anschlussstelle Autobahn 4 zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Passat und einer Sattelzugmaschine. Bei dem Unfall wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht – Wer hat etwas gesehen?

Am Donnerstag (15.10.), zwischen 08:30 Uhr und 18:30 Uhr, parkte ein 25-jähriger Hünfelder seinen schwarzen VW auf dem Parkplatz in der Gartenstraße gegenüber der dortigen Bäckerei in Hünfeld.

Nachdem der Fahrzeughalter zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung an der Fahrertür sowie am linken vorderen Kotflügel fest.

Nach Spurenlage muss ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein-/Ausparken das Fahrzeug touchiert haben.

Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne das er seinen Pflichten nachgekommen ist.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

Pkw kommt von Fahrbahn ab – Fahrerin leicht verletzt

Hofbieber

Am Donnerstag, den 15.10.2020, gegen 13:20 Uhr, kam es auf der L3174 zwischen Hofbieber und Schwarzbach, auf Höhe der Einmündung nach Rödergrund, zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten und erheblichem Sachschaden. Eine 27-jährige PKW-Fahrerin aus Künzell kam in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn nach rechts ab. Hier rutschte sie mit ihrem PKW in einen Graben, ihr PKW drehte sich im Anschluss mehrfach und kam dann neben der Fahrbahn und über dem Graben zum Stillstand. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Klinikum nach Fulda gefahren. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Vermisstensuche mit glücklichem Ausgang

Heringen/Werra

Am Donnerstagabend fanden im Bereich Heringen/Werra umfangreiche Suchmaßnahmen nach einer vermissten Person statt, die mit dem Auffinden der Person einen glücklichen Ausgang fanden. Gegen 18:30 Uhr meldete ein Bewohner aus Heringen bei der Polizei seinen 80-jährigen Vater als vermisst, nachdem er ihn bereits den Nachmittag über vergeblich gesucht hatte. Sofort wurden durch die Polizeistationen Bad Hersfeld und Rotenburg mit Unterstützung der Feuerwehr sowie der Rettungshundestaffel Osthessen mit drei sogenannten „Mantrailern“ (speziell geschulte Suchhunde) umfangreiche Suchmaßnahmen in Gang gebracht. Der ebenfalls angeforderte Polizeihubschrauber konnte sich witterungsbedingt nicht an der Suche beteiligen und musste seinen Anflug abbrechen. Gegen 21:40 Uhr erfolgte die erlösende Mitteilung: Nachdem ein Suchhund die Einsatzkräfte in die richtige Richtung führte, konnte der ältere Herr noch im Bereich Heringen in einem Waldweg liegend aufgefunden werden. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld gebracht.