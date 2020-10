Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Einbrecher nehmen Tresor mit – Kripo sucht Zeugen in Baunatal

Baunatal (ots) – Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag 16.010.2020 in das Gebäude eines Baunataler Sportstudios eingebrochen und nahmen aus den Räumen einen Tresor samt Inhalt mit. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei sind auf der Suche nach Zeugen, die die Täter beim Abtransport der schweren Beute beobachtet haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten sich die Täter aus unbekannter Richtung dem Sportstudio an der Altenritter Straße, nahe “Am Stadtpark”, angenähert. Dort hebelten sie ein Fenster des Cafés auf und drangen so in das Gebäude ein. Die Einbrecher waren durchweg brachial vorgegangen. Sie brachen mehrere Türen auf und gelangten so auch in die Räume eines Sportvereins. Den durch das Vorgehen der Einbrecher angerichteten Schaden beziffern die Kriminalbeamten auf rund 6.000 Euro. Mit dem Tresor traten sie anschließend die Flucht nach draußen an, wo sich ihre Spur verliert. Die Tatzeit lässt sich nach ersten Ermittlungen auf die Zeit zwischen 3 und 5 Uhr in der Nacht eingrenzen.

Aufgrund des Gewichts des Tresors gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt hat und ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt wurde. Wer in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Personen sowie Fahrzeuge beobachtet hat und den Beamten des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Brand in Keller von Einfamilienhaus in Lohfelden – Keine Hinweise auf Brandstiftung

Lohfelden (ots) – Am Donnerstagabend 15.10.2020 ereignete sich gegen 17:20 Uhr ein Brand im Keller eines Einfamilienhauses in der Straße “In der Herchenbach” in Lohfelden. Eine Bewohnerin war wegen des ausgelösten Rauchwarnmelders auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte sich ins Freie gerettet.

Wie die nach den Löscharbeiten der Feuerwehr zu den ersten Brandursachenermittlungen vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war das Feuer im Kellergeschoss ausgebrochen und hatte dort einige Möbel in Mitleidenschaft gezogen. Das gesamte Untergeschoss war bei dem Brand verrußt, das Wohnhaus insgesamt verraucht und deswegen für die Nacht unbewohnbar geworden. Der Schaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 90.000 Euro.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung als Brandursache haben sich bislang nicht ergeben. Ob das Laden von Akkus im Bereich des Brandherdes ursächlich für das Feuer gewesen war, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese werden von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Habichtswald (ots) – Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochabend 14.10.2020 in ein Einfamilienhaus in Habichtswald-Ehlen eingebrochen und haben dabei mehrere Schmuckstücke und Bargeld erbeutet. Die Ermittler des Kasseler Einbruchskommissariats 21/22 sind nun auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich des Tatorts möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können.

Der Einbruch in das Einfamilienhaus im Schwalbenweg, nahe des Finkenwegs, ereignete sich nach derzeitigem Erkenntnisstand in der Zeit zwischen 18:30 und 19:30 Uhr. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter die Terrassentür mit einem Werkzeug aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem Haus verschafft. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und erbeuteten dabei Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß durch den Finkenweg, wo sich ihre Spur verliert.

Gegenüber den Polizeibeamten beschrieben Anwohner drei dunkel gekleidete und etwa 1,80 Meter große Männer.

Wer den Ermittlern des K 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

